Susana Giménez reapareció en los Martín Fierro de la Moda con un emotivo homenaje: “Me quedé muda”

Lejos de guardar reposo, tal como le recomendaron los especialistas, Susana Giménez reapareció el domingo por la noche en la gala de los Martín Fierro de la Moda y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada: la diva de la televisión argentina fue homenajeada por su compromiso con la moda nacional e internacional con un original desfile en el que se pudieron ver varios de los vestidos más recordados que lució a lo largo de su carrera.

Susana Giménez llegó a Telefe con su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y entró al estudio una vez terminada la alfombra roja. El homenaje llegó luego de los primeros premios de la gala.

Después de compartir un video con un repaso de la carrera y el particular estilo de la conductora y actriz a lo largo de los años, el escenario se convirtió en una pasarela en la que un grupo de modelos mostró algunos de sus diseños más recordados. Mientras tanto, en la pantalla grande ubicada al fondo, se veía la imagen de Susana hecha con Inteligencia Artificial caminando con ese mismo look.

Luego de una gran ovación, Susana recibió la estatuilla de manos del reconocido diseñador Adrián Appiolaza, tras intercambiar algunas palabras en italiano, se dispuso a agradecer el honor. “Ay, casi me trago el micrófono”, soltó, espontánea y fiel a su estilo, cuando se dio vuelta para hablar. “Me pasaron tantas cosas cuando veía eso… me pasaron las décadas. ¡Qué guachos que son! Décadas, décadas, décadas. Y es verdad que es así. ¿Cuánto hice el programa? Treinta y cinco años”, resaltó sorprendida la conductora de 82 años por el paso del tiempo.

Susana contó que en sus inicios la moda argentina estaba en auge y ella pedía prestado, y luego devolvía lo que usada. “Después, con el programa diario me paso a este canal, toda una cosa de locos, dije ‘voy a cambiar un poco de look’, y me puse mi estilo”, recordó, y de inmediato aclaró que a partir de ahí se hizo cargo también de financiarlo. “Me lo compro. Esa es la desgracia. Pero bueno, no me importa. Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo. A mí me gusta”, se sinceró, y despertó las risas entre los presentes.

Susana llegó con su hija, Mercedes Sarrabayrouse Gerardo Viercovich - LA NACION

Relajada y con su desparpajo de siempre, la diva aprovechó la oportunidad para hacerle un pase de factura a Aptra. ”Es la primera vez que me dan el Martín Fierro de la Moda. No sé si este es el cuarto año… nunca me lo dieron”, bromeó. Después agradeció la puesta en escena. “La verdad es que fue tan impresionante que me quedé muda. Tuve que tomar agua en cámara. Me quedé… Es brutal lo que hicieron”, señaló.

Aún impactada, recordó cuando ella, en su programa, usó la IA para entrevistarse a sí misma. “¿Se acuerdan cuando vino la Mari chiquita al programa? Bueno, hace poco, el anteaño, en el último programa que hice, ganamos un premio en Estados Unidos compartiendo con americanos que habían hecho eso. Fue un orgullo. Y ahora veo esto y, en un año y medio, adelantó más todavía. Es impresionante”, celebró.

La diva eligió un vestido negro al cuerpo de Dolce Gabanna Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego de mencionar a las autoridades del canal y a su vestuarista, Susana Giménez cerró con un agradecimiento a su casa, Telefe.

La salud de Susana

La semana pasada, la salud de Susana Giménez generó preocupación: se supo que la conductora deberá ingresar de nuevo al quirófano. Según pudo saber LA NACION, se realizará un estudio que permitirá al profesional que la trata tener un panorama más claro y un diagnóstico más certero sobre el estado de la hernia de disco que le provoca fuertes molestias. “Tiene que hacerse estudios para ver cómo sigue la hernia. Por el momento, es solo de rutina”, sostuvo una persona que pertenece al círculo más íntimo de la diva. “Tiene molestias –agregó-. En principio, la situación no es operable, pero hay que ver la evolución”, continuó, al tiempo que indicó que en España le realizaron sesiones de fisioterapia.

Susana Giménez, dueña de un estilo muy personal

En enero y febrero pasado, la diva se instaló en Madrid para tratar sus molestias lumbares con un especialista. A su regreso, se la vio muy bien. Es por eso que ahora deberá controlar la evolución de la lesión. “Los estudios arrojarán resultados, y ahí se sabrá cómo seguir”, indicó una de las personas que más conoce a la diva.

“Tendría que quedarse quieta y no lo hace. Tendría que cuidarse más, pero no puede con su genio”, consideró una fuente cercana a la diva, que en ese momento ya había confirmado su presencia en los Martín Fierro de la Moda 2026.