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Martín Fierro de la Moda 2026: los mejores looks de la noche

Los famosos engalanaron con sus outfits la alfombra roja de la gala dedicada a lo mejor de la moda en la televisión y el streaming

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Pampita deslumbró con un vestido a lunares
Pampita deslumbró con un vestido a lunaresGerardo Viercovich
Carolina Pampita Ardohain, nominada en la categoría mejor estilo femenino en big show por su labor en Los 8 escalones, sorprendió con un vestido negro y banco a lunares con una cola espectacular
Carolina Pampita Ardohain, nominada en la categoría mejor estilo femenino en big show por su labor en Los 8 escalones, sorprendió con un vestido negro y banco a lunares con una cola espectacularGerardo Viercovich
Zaira Nara volvió a apostar por un look osado con transparencias. La modelo está nominada en la categoría mejor influencer de moda
Zaira Nara volvió a apostar por un look osado con transparencias. La modelo está nominada en la categoría mejor influencer de modaGerardo Viercovich
Julieta Poggio volvió a apostar po la osadía con un vestido al cuerpo blanco de encaje y transparencias
Julieta Poggio volvió a apostar po la osadía con un vestido al cuerpo blanco de encaje y transparencias Gerardo Viercovich
Muy elegante, Susana Roccasalvo lució un conjunto de falda en color chocolate que combinó con una camisa blanca y un cinto dorado
Muy elegante, Susana Roccasalvo lució un conjunto de falda en color chocolate que combinó con una camisa blanca y un cinto doradoGerardo Viercovich
Los brillos fueron una de las tendencias más elegidas por las celebridades para la gala
Los brillos fueron una de las tendencias más elegidas por las celebridades para la galaGerardo Viercovich - LA NACION
Con looks total black, las panelistas de A la Barbarossa Pia Shaw y Analía Franchín posaron juntas en la alfombra roja
Con looks total black, las panelistas de A la Barbarossa Pia Shaw y Analía Franchín posaron juntas en la alfombra rojaGerardo Viercovich - LA NACION
Stephanie Demner, otra de las nominadas, también eligió el blanco. La modelo e influencer vistió un diseño de Atelier Pucheta - Paz en el que se destacó el drapeado, las mangas largas y una imponente falda sirena con plumas a tono
Stephanie Demner, otra de las nominadas, también eligió el blanco. La modelo e influencer vistió un diseño de Atelier Pucheta - Paz en el que se destacó el drapeado, las mangas largas y una imponente falda sirena con plumas a tonoGerardo Viercovich - LA NACION
Nominada en la categoría de mejor estilo en Redes Marta Fort desembarcó en la alfombra roja enfundada en un vestido blanco de Claudia Arce
Nominada en la categoría de mejor estilo en Redes Marta Fort desembarcó en la alfombra roja enfundada en un vestido blanco de Claudia ArceGerardo Viercovich - LA NACION
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