“La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas”. Con esas palabras, Luis Ventura anunció este sábado en su cuenta de Instagram que estaba a punto de dejar el sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde había quedado internado el viernes tras sufrir una descompensación. En el mismo mensaje agradeció al equipo del sanatorio, al médico que lo atendió y a quienes le hicieron llegar su cariño.

“Gracias Trinidad Galeno Quilmes, gracias doctor Hugo Beherens y gracias a Dios y al cariño inagotable de la gente”, escribió hacia el final de su publicación.

Horas antes, el conductor de Secretos verdaderos había revelado públicamente que los electrocardiogramas y las ecografías habían dado buenos resultados. También detalló que había ingresado con la presión en 20/11 y que, durante la noche del viernes, los médicos habían logrado estabilizarla en 11/7. Ya entonces esperaba volver pronto a su rutina. “Esta noche o mañana, a la cancha de nuevo”, dijo.

Qué le pasó a Luis Ventura

Luis Ventura atravesó una descompensación este viernes APTRA

Luis Ventura sufrió un pico de presión y tuvo que ser internado de urgencia este viernes luego de que terminara su ciclo Ventura Show 1030 en Radio Del Plata. Según dieron a conocer en Sálvese quien pueda (América TV), el periodista tenía que viajar esa noche a Miami en calidad de presidente de APTRA por la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026 que se llevará a cabo este domingo.

Nicolás Peralta fue quien dio a conocer la noticia y reveló que su colega y compañero se descompensó camino al aeropuerto de Ezeiza, a donde se dirigía junto a Daniel Gómez Rinaldi. “Le dio un pico de presión. Viene de un cuadro de estrés muy grande y volvió muy mal del Uruguay donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes; está muy cansado”, explicó el panelista del ciclo que conduce Yanina Latorre.

Los detalles de la internación de Luis Ventura

Minutos más tarde, en LAM (América TV), Pepe Ochoa aseguró que la familia del periodista se enteró de la descompensación a través de los medios. De acuerdo a lo que informó el panelista después de hablar con Alicia Pedrilli, productora cercana a Ventura, “se levantó medio raro, medio mal. Hizo una primera grabación de Secretos Verdaderos y a lo largo del día ella lo fue chequeando porque Luis no se sentía bien. A las 18, cuando emprende su viaje para irse a Miami, es cuando se descompensa. Estaba con Daniel Gómez Rinaldi, que lo traslada a La Trinidad”.

Además, Ochoa indicó:“En el momento que pararon la grabación, estaba muy estresado. Llegó un momento en que no estaba muy consciente del tiempo y el espacio”.