Luis Ventura sufrió un pico de presión y tuvo que ser internado de urgencia este viernes luego de que terminara su ciclo Ventura Show 1030 en Radio Del Plata. Según dieron a conocer en Sálvese quien pueda (América TV), el periodista tenía que viajar esta noche a Miami en calidad de presidente de APTRA por la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026 que se llevará a cabo este domingo.

Nicolás Peralta fue quien dio a conocer la noticia y reveló que su colega y compañero se descompensó camino al Aeropuerto de Ezeiza, a donde se dirigía junto a Daniel Gómez Rinaldi. Actualmente está en observación en el Sanatorio de La Trinidad. “Le dio un pico de presión. Viene de un cuadro de estrés muy grande y volvió muy mal del Uruguay donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes; está muy cansado”, explicó el panelista del ciclo que conduce Yanina Latorre.

Luis Ventura habría sido trasladado a La Trinidad, pero hasta el momento no hay parte oficial Adrian Diaz Bernini

Peralta, quien aseguró que lo notó raro cuando lo cruzó más temprano en el canal, señaló que si finalmente Ventura logra viajar a Miami, no podrá ponerle el cuerpo a la premiación y hacer su clásico discurso de bienvenida. También aseguró que mientras permanece en el centro médico, y según le confirmó su círculo cercano, está incomunicado ya que le realizan “una batería de estudios”.

Minutos más tarde, en LAM (América TV), Pepe Ochoa aseguró que la familia del periodista se enteró de la descompensación a través de los medios. De acuerdo a lo que informó el panelista después de hablar con Alicia Pedrilli, productora cercana a Ventura, “se levantó medio raro, medio mal. Hizo una primera grabación de Secretos Verdaderos y a lo largo del día ella lo fue chequeando porque Luis no se sentía bien. A las 18, cuando emprende su viaje para irse a Miami, es cuando se descompensa. Estaba con Daniel Gómez Rinaldi, que lo traslada a La Trinidad”.

Los detalles de la internación de Luis Ventura

Además, Ochoa indicó: “En el momento que pararon la grabación, estaba muy estresado. Llegó un momento en que no estaba muy consciente del tiempo y el espacio”. Hasta ahora se desconoce si Luis Ventura podrá hacer el viaje y si estará presente en la entrega de los Martín Fierro Latino.