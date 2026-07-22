Maia Reficco reaccionó ante las críticas contra la Argentina: “Me voy a pelear con medio planeta”

Tras la derrota de la Selección ante España en la final del Mundial se multiplicaron los mensajes de odio contra el país en las redes sociales, lo cual generó diversas reacciones entre los famosos. Entre quienes mostraron su indignación por una supuesta campaña contra nuestro país se destacó Maia Reficco, actriz argentina radicada en los Estados Unidos y novia del piloto Franco Colapinto, quien no ocultó su malestar por los comentarios ofensivos que circulan.

A través de su cuenta secundaria de Instagram, la artista compartió una serie de publicaciones en las que dejó claro que el nivel de agresividad contra la Argentina le generó frustración y malestar: “Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel... falacias y faltas de respeto que hay que leer”, escribió en un posteo.

En otra publicación, la actriz reconoció que ha intentado bajar la tensión generada por la situación. “Tal vez intento meditar, a ver si mi psicóloga tenía razón y sirve”, escribió irónica.

A través de un video, Reffico también les habló directamente a sus seguidores, quienes le enviaban mensajes alentándola a responder a las críticas. “Los amo, estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida y no me dan los dedos”, se sinceró.

El motivo de su descargo quedó aún más claro en una publicación posterior, donde reunió varias fotos vinculadas a su vínculo con la Argentina. Entre ellas incluyó una imagen junto a su hermano vistiendo la camiseta de la Selección, postales de los festejos de los hinchas en Times Square, momentos en la cancha y una multitud de fanáticos alentando al equipo. Como cierre del álbum, Reficco dejó un mensaje de apoyo incondicional al país: “Ayer, hoy, mañana y pasado. De siempre y para siempre, Argentina”, sumó.

El descargo de Maia Reficco a través de las redes sociales

¿En crisis con Colapinto?

En paralelo al descargo realizado por Reficco en las redes sociales circularon en los últimos días versiones que apuntan a una posible crisis sentimental de la actriz con Franco Colapinto. Aunque ninguno de ellos hizo declaraciones sobre su presente sentimental, las especulaciones crecieron después de que la pareja dejara de mostrarse junta en público.

Los primeros indicios de romance entre ambos surgieron a comienzos de año, cuando el piloto de Fórmula 1 compartió en Instagram una imagen de la actriz usando su casco. En aquel momento, el argentino aseguró que seguía soltero, aunque los rumores continuaron hasta que, en abril, blanquearon la relación durante el Road Show del corredor junto a La Rural.

Colapinto y Reficco, juntos en el Gran Premio de Fórmula 1 el pasado mes de mayo celebrado en Miami GettyImages

Sin embargo, durante las últimas semanas comenzaron a instalarse dudas sobre el presente del vínculo. Marina Calabró mencionó en su programa de América una publicación de la cuenta de Instagram @f1gossip._.monger que planteó la posibilidad de que Colapinto y Reficco estuvieran atravesando una crisis o incluso una separación.

Uno de los elementos que alimentó estos rumores es que la última aparición pública de ambos fue durante el Gran Premio de Mónaco, el pasado 7 de junio. Además, distintos usuarios en las redes sociales señalaron que Colapinto no saludó públicamente a Reficco por su cumpleaños, el 14 de julio, mientras que ella sí le había dedicado un romántico mensaje cuando el piloto cumplió 23 años en mayo.

Calabró también mencionó otros movimientos digitales que despertaron especulaciones: “Él empezó a ponerle ‘me gusta’ a fotos de otras mujeres. Ella, cuando se entera de todos estos rumores, empieza a likear fotos viejas de él”, comentó la periodista, aunque añadió: “Lo dejamos como una incógnita... ya las redes sociales expertas en Fórmula 1 los tienen apuntados hace rato porque es cierto que o bajaron el perfil o hay una distancia. De hecho, ella el fin de semana se fue a ver a la Selección y él corrió el Gran Premio de Bélgica”, sostuvo. Hasta el momento, ni el piloto ni la actriz confirmaron ni desmintieron las versiones.