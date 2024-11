Majo Martino reveló una drástica decisión que tomó Franco Colapinto a raíz de la fama: “No sabe cómo manejarse”

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Majo Martino habló de su encuentro con Franco Colapinto el mes pasado en Madrid y contó algunas intimidades de esa noche. Entre sus confesiones, la panelista de Mañanísima reveló la drástica decisión que tomó el deportista argentino del momento: dejar de usar su cuenta de X. El sábado, el piloto volvió a hacer referencia a sus redes sociales pero esta vez lo hizo de forma pública durante una charla que tuvo con Bizarrap, Nicki Nicole y Duki.

“No sabe cómo manejarse”

El tema lo sacó Mirtha Legrand cuando le preguntó a Martino, sin vueltas, por la reunión que protagonizó hace unas semanas con el piloto de Fórmula 1. “Sí, me encontré”, respondió con picardía. “Qué buen encuentro, fue hace poquito”, agregó de inmediato. “Qué locura los argentinos con Franco Colapinto”, se sorprendió la Chiqui, y la invitada compartió su percepción sobre el tema: “Es una fiebre tremenda, ya lo comparan con Maradona”, aseguró.

Tras celebrar la fama del piloto, Martino volvió a la consulta de Legrand, y explicó cómo llegó a pasar una velada con Colapinto en la capital española. “Lo encontré en Madrid. Yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurante argentino. El relacionista público que nos invitó lo había invitado evidentemente a él también. Él estaba comiendo en otra mesa, yo llegué tarde esa noche. Estábamos con Cande Tinelli, Natalie Pérez, y otras amigas”, recordó la periodista.

Según su relato, Colapinto se levantó de la mesa para ir hasta un pequeño boliche que había dentro del mismo restaurante cuando las encontró en el camino. “Me dijo ´a vos no te vi antes´, y nos quedamos charlando. Había visto que habíamos hablado de él en Mañanísima, porque evidentemente le mandan todas las noticias, y la verdad es que es muy carismático”, resaltó.

En la charla con Mirtha, Martino recordó que el piloto le contó el motivo por el cual debió alejarse de sus redes sociales. “ Me dijo que tuvo que cerrar Twitter y que no sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama”, reveló, y recordó además que tuvo “una mentira piadosa con las mujeres”: “me dijo que tenía 25 años. Me mintió sobre su edad y después se arrepintió y dijo ´en realidad tengo 21 pero digo 25 para que no se asusten´”, cerró.

Nada de X para Colapinto

Nicki Nicole, Bizarrap, Duki y Franco Colapinto en México x.com/LuquitaRodrigue

En una entrevista que Williams Racing subió hoy a su cuenta de YouTube, Colapinto habló con Bizarrap, Nocki Nicole y Duki sobre cómo la fama lo obligó a cambiar su forma de usar las redes sociales. “Borré el Twitter”, sorprendió Colapinto en un momento de la charla y generó la sorpresa del resto de los participantes. Un rato después, Bizarrap volvió al tema. “¿Te pusieron community manager en el Twitter?”, quiso saber. “Creo que está desactivada mi cuenta. No la uso hace como tres semanas”, confesó, sin muchas más certezas. En ese momento, Bizarrap le preguntó por “Reloquiri”. “Bueno, no. Esa era mi cuenta falsa, pero encontraron mi cuenta falsa también”, se quejó entre risas el piloto, y aseguró que se trataba de una cuenta que usaba sin que se supiera su identidad. “Yo miraba cosas, le daba like a todo. Se ve que la encontraron y en cinco minutos de golpe mil seguidores. La puse privada, la quise borrar y no podía” recordó mientras todos se reían. “Yo no escribía nada. Pero la tuve que borrar”, reconoció. “¿Cómo la descubrieron?”, preguntó Nicki Nicole. “Porque me pusieron el tilde azul, subí algo y tenía al lado la otra cuenta. Yo ni me daba cuenta, no la usaba hacía un año. Y de golpe se volvió una locura”, completó la anécdota.

Franco Colapinto, el receso de la Fórmula y una actividad diferente: “Mi talento oculto”

Colapinto se mostró feliz y distendido en su paso por Madrid

Durante su paso por Madrid el mes pasado, el pilarense aprovechó para renovar su guardarropa y hacer un poco de shopping. Borja Vazquez, un emprendedor español que tiene una marca de ropa llamada Scalpers, subió una foto a Instagram donde se lo pudo ver junto al piloto, con muchísimas bolsas. “Es incluso más rápido de shopping que manejando”, escribió en un tono gracioso, junto a un emoji de un mate.

Colapinto rápidamente replicó la publicación en sus historias de Instagram. “¡Hoy descubrí mi talento oculto en ir de shopping! Se viene”, retrucó y también le sumó un emoji de una mate y de la bandera argentina.

