La conductora habló del día en que casi se pierde el casamiento de la modelo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019 • 00:16

Mucho antes de ser una persona pública, Maju Lozano ya se codeaba con famosos y celebridades gracias a una de sus mejores amigas, Valeria Mazza . Invitada a La Noche de Mirtha , la conductora recordó una divertida anécdota del casamiento de la modelo y Alejandro Gravier.

"Yo fui testigo de civil de Valeria, pero no me querían dejar entrar por pobre", comenzó contando entre risas. "Fue en una época mía de mucha malaria. Todo lo que me puse ese día era prestado", contó, y recordó cómo era su vida en 1998, cuando su amiga era una de las modelos más importantes del mundo y decidió festejar su boda con mucho lujo y glamour.

Ambas mujeres se conocieron de chicas en Paraná y la amistad perduró en el tiempo. En el momento de la boda, Maju se ganaba el pan cómo podía. "Trabajaba de camarera en un club y en un boliche a la noche, tenía dos laburos. La verdad que lo que yo había podido conseguir para ir al casamiento era un remise, un 504 marrón destrozado, marrón".

"No tenía guita y Valeria se casó re lejos, en un club de golf. Ella llegó en helicóptero y yo en un 504. Había mucha diferencia económica", relató. "No me dejaban entrar porque llegué en ese auto y fue como: 'Uy, la testigo trucha'".

Ante este inconveniente, Lozano se contactó con Mazza para solucionar el inconveniente. "Me comuniqué con ella y le dije: 'Rusa, no me quieren dejar entrar'. Mostraba el documento, todo. Al final me dejaron pasar".

Hoy, Maju está preparando su propia boda junto a su novio. "Anoche pusimos fecha con Juan. ¡Estoy con taquicardia desde ayer! Pero la verdad es que pienso: 'Tengo 47, ¿cuánto más puedo vivir?'", había revelado a principio de año.