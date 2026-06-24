Mala perdedora: Robby Hoffman reveló que tuvo una pésica actitud en la entrega de los premios Emmy

Las ceremonias de premios suelen estar llenas de discursos emotivos, abrazos y sonrisas para las cámaras. Sin embargo, detrás de escena también hay decepciones, frustraciones y reacciones que nada tienen que ver con el glamour y las formas que las estrellas se empeñan en mostrar. La actriz y comediante Robby Hoffman protagonizó uno de esos momentos vergonzantes, y a pesar de que no fue registrada, ahora salió a hacer un mea culpa.

La intérprete, conocida por su participación en la exitosa serie Hacks, reveló que abandonó la ceremonia de entrega de los premios Emmy de 2025 inmediatamente después de perder la categoría de Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia y admitió, entre risas, que fue una de las peores perdedoras de la noche.

La confesión llegó durante una reciente participación en el podcast Bald and the Beautiful, conducido por la estrella de RuPaul’s Drag Race Trixie Mattel. Allí, Hoffman recordó el momento en que descubrió que no sería ella quien subiría al escenario a recibir la estatuilla.

“Me sorprendió muchísimo perder”, reconoció la actriz. “Entré y ya estaba pensando: ‘¿Dónde voy a poner el Emmy?’”. La sinceridad de su comentario provocó risas, pero también dejó en evidencia el nivel de confianza con el que había llegado a la ceremonia.

La categoría en cuestión reunía a algunas de las actrices más reconocidas de la industria. Entre las nominadas figuraban nombres como Olivia Colman, Zoë Kravitz y la propia Julianne Nicholson, quien finalmente se quedó con el premio por su participación en Hacks.

Según relató Hoffman, la derrota llegó tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de procesarla. “Perdí de inmediato”, recordó. Y agregó que su hermana, que la acompañaba en el evento, tomó una decisión drástica: “Me dijo: ‘No necesitamos esta mierda’ y me sacó de ahí. Me agarró del brazo y nos fuimos”.

La actriz explicó que el golpe emocional fue particularmente fuerte porque ni siquiera esperaba llegar tan lejos. Conseguir una nominación actoral al Emmy ya había sido, en sus propias palabras, algo que parecía prácticamente imposible. Tal vez por eso, una vez obtenida la candidatura, terminó convencida de que el premio sería suyo. “Pensé que lo tenía asegurado”, admitió. Y agregó: “Por eso fue tan impactante”.

Tras abandonar la sala, Hoffman se refugió en los camerines, donde fue recibida por Trixie Mattel. La drag queen y figura televisiva recordó con humor el estado en que encontró a la actriz. “Entraste en la habitación como si toda tu familia hubiera sido asesinada”, comentó Mattel durante el podcast. “Te sentaste en el sofá y parecía que estabas en estado de shock por lo mucho que te molestaba no haber ganado”, recordó.

La descripción provocó carcajadas entre ambas, aunque también reflejó la intensidad con la que Hoffman vivió el momento. A pesar de haber decidido abandonar la ceremonia, había un problema: no podía irse del todo.

La actriz tenía una obligación contractual como presentadora de uno de los premios de la noche y los organizadores no estaban dispuestos a dejarla escapar tan fácilmente. “Les dije: ‘No, ya no quiero hacerlo’. Me respondieron: ‘¡No, es parte del programa!’”, rememoró la actriz.

Hoffman recordó que intentó argumentar que las circunstancias habían cambiado por completo después de la derrota. “Les dije: ‘Mis circunstancias cambiaron. ¡Mis circunstancias han cambiado! No estoy de humor para esto’”, contó. Incluso aseguró que no tenía ninguna intención de limitarse a leer el texto preparado en el teleprompter.

Finalmente, un poco de tiempo y algunas copas de champán ayudaron a mejorar el ánimo. La actriz regresó al escenario y cumplió con su tarea de presentar el premio a la Mejor Fotografía para una Serie de Media Hora, que terminó quedando en manos de The Studio.

Lo más llamativo de la anécdota es que, pese a la frustración inicial, Hoffman no cuestionó el resultado. Por el contrario, se mostró especialmente elogiosa con Julianne Nicholson, la actriz que terminó imponiéndose en la categoría. Nicholson había sido nominada por interpretar a Mary Alice, conocida en la serie como “Dance Mom”, uno de los personajes invitados más celebrados de la temporada.

“Julianne lo merecía totalmente”, afirmó Hoffman. “Su actuación fue increíble”, indicó. La comediante también rechazó cualquier teoría conspirativa sobre las votaciones y terminó tomándose la derrota con filosofía.

“No podemos decir que hubo fraude”, bromeó. “Me gusta postergar la culpa durante mucho tiempo antes de preguntarme si quizás alguien hizo un trabajo mejor que yo. Todo fue justo”, reveló.

La experiencia fue más fácil de sobrellevar porque Hoffman ya conoce lo que significa ganar un Emmy. En 2019 obtuvo una estatuilla por su trabajo como guionista en la serie infantil Odd Squad, un reconocimiento que, según ella misma admitió, le permitió relativizar el golpe de quedarse con las manos vacías en esta ocasión.

La nominación por Hacks representó, de todos modos, un nuevo hito en una carrera que no ha dejado de crecer. Hoffman se convirtió en una de las incorporaciones más celebradas de la serie creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, una comedia que sigue la compleja relación entre una legendaria humorista de Las Vegas y una joven guionista que intenta abrirse camino en el mundo del espectáculo. La producción se transformó en uno de los mayores éxitos de HBO Max y acumuló decenas de nominaciones a los Emmy a lo largo de sus cinco temporadas.