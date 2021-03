Manuel Wirtz recordó a su hermano fallecido y una anécdota con Luis Alberto Spinetta: “Me enojé con Dios”

En el día de su cumpleaños, Manuel Wirtz visitó el programa Es por ahí, de América TV, y se quebró al aire al recordar una canción que le dedicó a su hermano fallecido y que grabó junto a Luis Alberto Spinetta.

El músico contó cómo vivió la experiencia de compartir ese momento junto al autor de “Muchacha ojos de papel” y dijo que fue lo más importante que realizó a lo largo de su carrera.

“Con Luis tuve el privilegio de grabar una canción que le compuse a mi hermano cuando partió. Cuando se lo conté, él me dijo: ‘Qué bueno, porque hace rato que le quiero escribir al Tuerto (Wirtz) y no me sale nada’, entonces le digo: ‘Te la mando y decime si te va’”, recordó primero el artista. Y aclaró que, “con mucho respeto”, se la envió. “Me temblaban las piernas y él me dijo: ‘Tranquilo, yo sé que vos no hacés cosa feas’”.

Emocionado, Wirtz contó que dio forma a la canción, que se llama “La vida” y que forma parte de su último disco de estudio, en un momento de profunda tristeza y desconsuelo por la pérdida en la familia. “En este entonces me enojé con Dios. Soy cristiano pero me salió una canción desde el enojo”, apuntó.

Cuando finalizaron la grabación, Wirtz disfrutó de un momento de distensión y de “unos mates” junto a Spinetta, quien, en medio de la conversación, recordó Manuel, le preguntó con fascinación acerca de sus “anécdotas” compartidas con el actor Guillermo Francella. “Él era fanático de Francella y me preguntaba: ¿Te reís con él? ¿Te tentás? ¿Qué tal es? Esas costas tenía el Flaco, de generosidad. Es un ángel que eternamente va a estar iluminando a todos aquellos que quieran escuchar su música y aprender”, valoró.

