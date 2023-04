Rating: MasterChef vs. ATAV 2 y cómo le fue a la última apuesta de Marcelo Tinelli en eltrece

escuchar

Luego de un súper lunes con estrenos esperados, este martes la grilla televisiva también ofreció algunos cambios renovando su oferta parcialmente en lo que podría llamarse el comienzo formal de la “temporada alta” , aunque, a diferencia de lo que sucedía décadas atrás con dos momentos del año muy diferenciados (de abril a diciembre y de enero a marzo), ahora los movimientos de la programación son constantes .

Alejandro Romay y Leonardo Simons en tiempos donde la televisión se manejaba con una dinámica diferente a la actual y no contaba con la competencia de otras propuestas como hoy sucede con las plataformas de entretenimiento y las redes sociales

Ayer, se produjo el segundo round protagonizado por MasterChef (Telefe) y ATAV 2 (eltrece) . El show gastronómico conducido por Wanda Nara midió 13 puntos de promedio , mientras que la tira de Polka marcó 9,7 puntos, bajando nueve y tres décimas, respectivamente. En cuanto a los picos de audiencia, MasterChef escaló hasta los 14,2 puntos, mientras que ATAV 2 trepó hasta los 10 puntos. En ambos casos, los canales esperan elevar estas marcas que, si bien son buenas, resultan algo tibias para la envergadura de los proyectos .

Al liderazgo de MasterChef, que fue lo más visto del martes, le siguió la tira brasileña Pantanal (Telefe), que promedió 11,1 puntos, una décima más que su competidor Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), el ciclo de Guido Kaczka que encabezó la audiencia de su canal . A su vez, el programa de Kaczka superó por cinco décimas a Telefe Noticias (Telefe) , pero este noticiero superó por cinco puntos a Telenoche (eltrece).

Más allá del ajedrez del prime time, a las 18.43, en reemplazo de El hotel de los famosos 2, eltrece estrenó la tercera temporada de Canta conmigo ahora , formato amparado en la matriz internacional llamada All Together Now. El ciclo es una producción de Laflia, la compañía de Marcelo Tinelli, pero ya no cuenta con su conducción, sino que ese rol fue asignado al cantante Manuel Wirtz, quien en el ciclo anterior formaba parte del jurado, integrado por cien artistas, que evalúa a los cantantes amateurs que compiten en el certamen. Como se sabe, Tinelli puso un pie en América para ocuparse del gerenciamiento artístico de la señal y, además, poner en el aire ciclos propios como el clásico “Bailando ...”

Marcelo Tinelli regresará con el "Bailando...", su caballito de batalla de las últimas décadas, que saldrá ahora por la pantalla de América y se realizará en los estudios La Corte LAFLIA - JORGE LUENGO

En el debut, Canta conmigo ahora marcó un promedio de 4,4 puntos y trepó hasta los 5,1 puntos, cifra alcanzada en los minutos previos al inicio de Telenoche. Si bien se trata de números bajos, son similares a los que lograba el reality de Pampita Ardohain y el Chino Leunis que, hasta el lunes, ocupaba ese lugar. Además, el ciclo precedente, Los desconocidos de siempre, le deja 4 puntos de audiencia, con lo cual es meritorio el ascenso de público que logró el nuevo programa, aunque se posicionó lejos de los 8,7 puntos del culebrón importado Amor de madre (Telefe).

Canta Conmigo Ahora, una gran producción para la tarde de eltrece

En su segunda emisión, Desayuno Americano (América) bajó seis décimas y cerró su promedio en 1,7, empatando con Qué mañana con Cala (elnueve) y perdiendo ante los 3,3 puntos de Telenueve al mediodía (elnueve).

Pamela David nuevamente al frente de las mañanas de América con el magazine Desayuno Americano Santiago Cichero/AFV

A las 15.30 se inició A la tarde, en una emisión especial desde Ushuaia, ciudad a la que se trasladó la conductora Karina Mazzocco para entrevistar a Lucas Benvenuto , el joven que denunció por abuso a Jey Mammon . El promedio del ciclo fue de 3,3 puntos , y si bien fue superior a las cifras de elnueve, no le permitió ser lo más visto de su canal, donde el liderazgo quedó en manos de LAM con un promedio de 4,1 puntos. A su vez, este ciclo, conducido por Ángel de Brito, le ganó a Bendita (elnueve), espacio a cargo de Beto Casella que promedió 3,8 puntos.

En la TV Pública, el liderazgo fue compartido entre Cocineras y Cocineros Argentinos y Liga Profesional de Fútbol AFA, donde se vio el encuentro entre Banfield y Defensa y Justicia. Ambos espacios marcaron un promedio de 0,9 décimas, el mejor número del canal estatal.

Chantal Abad, una gran conductora para Cocineras y Cocineros Argentinos, el clásico programa de la TV Pública (Fuente: ARCHIVO)

En Net TV, con 0,8 décimas de promedio, el culebrón El señor de los cielos lideró la audiencia del canal, mientras que en Bravo TV, varios ciclos marcaron 0,1, la cifra más alta del canal.

El encendido más alto del día correspondió a MasterChef con el 66,2% del share.

Momentos destacados

En ATAV 2, uno de los tópicos narrativos da cuenta de la vida de la comunidad gay en una sociedad sin libertades . La tira de época muestra a la Argentina de la década del ochenta y, a través de algunos de sus personajes, retrata cómo era vivir sin poder expresar abiertamente los verdaderos sentimientos.

Luisa Kuliok estuvo en Cortá por Lozano anticipando una nueva función de su obra Juana vive! Además, se repasó la trayectoria extensa de la actriz, que marcó una época en el género de la telenovela nacional con proyección internacional.

“Era hablar o matarme”, dijo Lucas Benvenuto en la charla que mantuvo con Karina Mazzocco en A la tarde. El joven no sólo se refirió a Jey Mammon, sino también a otras etapas de su vida no menos dolorosas.

Marisa Andino presentó, en Telenueve al mediodía, una imagen donde se puede ver a Guillermo Vilas en la actualidad . El querido ídolo del tenis hace muchos años que padece una enfermedad que lo fue alejando no sólo de su actividad, sino también de la vida pública y social. Este espacio marcó un promedio de 3,3 puntos.

En el “Momento Pagni” de Telenoche, el periodista Carlos Pagni se refirió a la dura interna que atraviesa el Pro a partir de las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta que enfurecieron a Mauricio Macri y sus aliados.

Los 5 más vistos

1. MasterChef (Telefe) 13 puntos de rating

2. Pantanal (Telefe) 11,1 puntos

3. Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) 11 puntos

4. Telefe Noticias (Telefe) 10,5 puntos

5. ATAV 2 (eltrece) 9,7 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.