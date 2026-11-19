“Hay canciones que cuentan historias. Historias que nos emocionan, nos conectan y permanecen en el tiempo”, reflexiona Manuel Wirzt a la hora de pensar en la banda sonora de su vida. Como el tango “Tarde”, de José Canet, que lo transporta a su infancia, cuando veía a su padre afeitarse mientras cantaba “de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía”, aunque ese niño de menos de diez años no lograba comprender qué significaba sufrir por amor.

Con ese y otros tantos recuerdos en mente, el cantante y compositor (multifacético: también es actor, mimo, conductor de televisión, director teatral y hasta estuvo al mando de la República de los Niños) eligió un puñado de temas que hizo suyos y los volcó en Versiones encontradas, su nuevo disco, que este viernes presentará por primera vez en vivo en La Trastienda. “Será una noche increíble llena de esas canciones que cantaremos todos juntos a los gritos”, adelantó el artista.

Manuel Wirzt y el tango "Tarde"

“Mi historia entre tus dedos”, de Gianluca Grignani, es otro de los temas que Wirzt reversionó en su último trabajo, así como “Laura no está”, de Nek y “La nave del olvido”, de José José. También, por supuesto, hay lugar para el cancionero argentino con “Puerto Santa Cruz”, de Horacio Guarany, o un interesante medley de “De música ligera”, de Soda Stereo y “Lamento boliviano”, de Los Enanitos Verdes.

Asimismo, como suele hacer en sus discos, las colaboraciones con otros artistas se hicieron presentes: Coti Sorokin puso su voz a “No me des vuelta la cara”, del propio Wirzt, mientras que Ivonne Guzmán hizo lo propio en “Walking Alone”.

“Es un disco diferente porque tiene esas canciones que fueron muy especiales para mí en algún momento de la vida. Cada una de ellas tiene esa historia, ese momento y el imborrable recuerdo de la emoción que generó en mí cuando la escuché por primera vez. La mayoría son éxitos de otros artistas pero siento que todas me pertenecen un poco, porque eso es lo que sucede cuando una canción te hace bien y la abrazás por siempre como si fuera tuya”, expresó el autor de “Rescata mi corazón”.

“Versioné muchas veces maravillas del cancionero popular argentino a través de todos estos años de carrera, como ‘Costumbres Argentinas’, de Los Abuelos de la Nada; ‘Ella ya me olvidó’, de Leonardo Favio; ‘Uno’, de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, entre otras. Y siempre las traté con mucho amor y respeto. Esta vez trabajé con otras a las que siempre les tuve ganas, que por algún motivo fui postergando, y ahora pude hacerlas y compartirlas”, agregó sobre Versiones encontradas.