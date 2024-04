Marcela Tauro arremetió contra Lizy Tagliani: “Me molesta que le vendan al público un personaje que no son”

Escuchar

Este miércoles, Marcela Tauro rompió el silencio y habló de la “traición” de quien fuera su compañera de trabajo, Lizy Tagliani, luego de un día de muchas especulaciones sobre lo que había sucedido entre ellas. ” Yo tengo algo personal con ella. Es mío con ella . Después que involucren a Martín, que es mi expareja, que la está pasando mal... Lo correría de esto porque no tiene nada que ver”, remarcó la periodista desde la pantalla de Intrusos.

Todo comenzó este lunes, en ese mismo programa, cuando la panelista fue bastante incisiva contra la conductora al momento de hablar sobre su debut al frente de La peña de Morfi. Su compañera de panel, Laura Ubfal no dejó pasar la actitud de Tauro, que le respondió tajante: “ Tuve un problema personal con ella ”. Acto seguido, sus compañeros de panel quisieron indagar en lo sucedido, pero ella se mostró reacia a dar detalles sobre el tema. Tagliani y Tauro trabajaron juntas en el ciclo radial El club Del Moro, y aunque no llegaron a ser grandes amigas, ambas expresaron en su momento que mantenían una muy buena relación, hasta que algo detonó entre ellas.

Marcela Tauro junto a su expareja Martín Bisio con quien sigue manteniendo una buena relación

El conflicto siguió escalando con el pasar de las horas. Este martes, desde LAM, Yanina Latorre dio algunos detalles sobre la reacción de Tauro el día anterior. “¿Cuáles fueron los motivos del distanciamiento?”, se preguntó la angelita, que luego procedió a contar que Tagliani le habría enviado mensajes al exnovio de Tauro, Martín Bisio, buscando un acercamiento con él mientras su compañera atravesaba un duro momento personal por la muerte de su madre.

Si bien la panelista dijo que no tenía intenciones de sacar a la luz lo ocurrido, este mediodía se tomó unos minutos para hablar sobre el tema: “Voy a poner en contexto. Hace ocho meses, pasé por dos duelos. No fue fácil. Un domingo me separo y ese lunes muere mi mamá. Estaba sola, mi hijo estaba de viaje y mi hermana vive en Suecia. Aunque con Martín nos habíamos separado, él viajó desde Rosario para acompañarme en el peor momento de mi vida o uno de los peores ”, destacó la panelista y aclaró: “Tenemos una linda relación porque él es un ser de luz, que me quiere y siempre estuvo para mí. Es parte de mi familia. Me acompañó a enterrar a mi mamá”.

Lizy Tagliani y Diego Leuco en su debut frente a la conducción de La peña del Morfi Captura

Respecto al vínculo que mantiene con Bisio, con quien estuvo en pareja durante varios años, remarcó: “Quiero aclarar todo. Yo soy de terminar bien con mis exparejas. Salimos casi ocho años, se ha portado siempre bien, hubo mucho amor. Sé que la está pasando mal por todo esto, y la verdad no tiene nada que ver”.

La periodista recordó el momento en que su expareja le advirtió sobre los mensajes que le habría mandado su compañera en El Club Del Moro. ”Martín me dijo: ‘Tené cuidado porque vos confías en mucha gente... Pero mirá esto’, y me mostró un mensaje de WhatsApp. Lo hizo como un ex que me quiere bien”, relató Tauro al contar cómo se habría enterado de la supuesta traición de Tagliani.

La panelista de Intrusos aseguró que atravesó dos duelos al mismo tiempo: su separación y la muerte de su madre Instagram @_marcelatauro

Al ser consultada por Flor de la V sobre el vínculo que las unía con la conductora de Got Talent Argentina, Tauro fue contundente: “No sé si éramos amigas, yo la consideraba una buena compañera de trabajo. Hoy te diría que no lo era”. Y remató: “ Si de alguien no lo esperaba, era de ella. Yo tengo buenos valores, me educaron de una manera. Esos mensajes no corresponden ”.

Luego la periodista continuó relatando su reacción al leer los mensajes que le mostró su expareja: “Cuando Martín me mostró, me quedé helada, no lo podía creer. Ahí entendí un montón de cosas, entre ellas, por qué no me invitó al casamiento…”. Respecto al comportamiento de su ex, destacó: “Le agradecí, y punto. Él actuó de buena fe”

La periodista junto a Carmen, su madre y su hermana , en 2019 Ig / @:marcelatauro

Si bien Tauro se refirió a los mensajes que Lizy Tagliani le envió a su ex, no difundió el contenido de los mismos y aclaró que los mostrará cuando esté preparada: “El mensaje no es el que está circulando. No es el que difundió Socios del espectáculo. En algún momento lo voy a mostrar, quiero decidirlo yo, no quiero que el medio me obligue...”. Y aclaró que ella no necesita prensa porque lleva más de tres décadas trabajando en el mundo del espectáculo.

La periodista también contó que, hace unos meses, en el casamiento de Fer Colombo, ella y Bisio se cruzaron a la nueva conductora de La peña de Morfi, quien “se quedó helada” al verlos juntos. ”Después de ese casamiento ocurrió algo más”, dijo la periodista sin hacer mención a lo ocurrido aunque dejó en claro que había más de un mensaje “inapropiado” dirigido a su exnovio por parte de su excompañera de radio.“ Me molesta que le vendan al público un personaje que no son ”, remató.

Tagliani no negó los mensajes enviados a la expareja de Tauro manuel cascallar

Luego reconoció que, a raíz del escándalo mediático, Tagliani le envió un mensaje en el que negaba lo sucedido. ”No recuerdo haber escrito eso. Si te sentís mal, te pido disculpas”, habría escrito la conductora. Sin embargo, la periodista sospecha que fue ella quien reenvió el mensaje a Ángel de Brito porque el conductor de LAM lo difundió en su programa de ayer.

“ Me molestó y me duele. Punto. Yo siempre fui correcta con ella y muy amorosa, pero la realidad es que sentí que me clavó el puñal y que no me lo merecía ”, cerró Tauro.

LA NACION