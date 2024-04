Destaparon la verdad sobre la enemistad entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro: “Me desilusionó”

Escuchar

Luego del escándalo que se dio a conocer el lunes acerca del distanciamiento entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro, a raíz de un presunto mensaje en dirección a la expareja de la periodista, este martes, desde el sillón de LAM (América TV), Yanina Latorre contó en detalle la causa que existiría detrás de la enemistad que descolocó al mundo de la farándula.

Todo comenzó en Intrusos (América TV), cuando el panel se dispuso a analizar la conducción de Tagliani en la vuelta de La Peña de Morfi (Telefe). En este sentido, Tauro se mostró reacia a esbozar un comentario y, tras una pregunta de Laura Ubfal, se reveló que estaba “dolida” por un tema personal que tuvo con ella en el pasado.

Ese mismo día, pero a la noche y desde LAM, revelaron que Tagliani habría tratado de “gato” a Martín, el exnovio de la panelista de espectáculos. Lo cierto es que este martes, Latorre reveló el conflicto que hay detrás y dio detalles de cómo se encuentra Tauro con la pelea menos pensada.

“Ellas no eran amigas, tenían un vínculo de varios años. Al principio de la relación con Marcela, Lizy con la Flopi viajaban por el interior con su unipersonal y varias veces coincidieron los cuatro. Y bueno, viste que a Lizy le encanta salir. Bueno, salieron mucho los cuatro, no de íntimos amigos, pero se veían socialmente (...) Tenían un re buen vínculo siempre, se seguían todos en Instagram. Marcela veía que ella le ponía corazoncitos, pero no le molestaba, porque entendía que era como que yo le pusiera un like al Bocha [Santiago Caamaño, pareja de Nazarena Vélez]”, comenzó Latorre.

“En el contexto de que Marcela se separa y que fallece la madre, Lizy nunca se comunicó con ella, nunca le dio el pésame (...) Pero en ese momento, el exnovio recibe un mensaje y a mí, la persona que me lo cuenta me dice: ‘lo trató de gato’. El chico se sintió incómodo y se lo contó a Marcela para no tener ningún problema (...) Fue fuerte”, agregó la angelita.

Según explicó Latorre, Lizy le habría hecho una propuesta “indecente” a Martín, pero no dio detalles sobre qué tipo de invitación fue. “Pasó el tiempo y no la vuelve a ver a Lizy hasta el casamiento de Fer Colombo, donde la notó con cola de paja, rara. Fue un saludo frío, pero en el casamiento no quiso cruzarla por respeto”, sumó.

En tanto, la panelista informó que el entorno de Marcela Tauro está “preocupado” porque ella está “realmente triste”. Además, se habría enfermado debido a lo sucedido. No obstante, minutos más tarde, compartieron la palabra de Tagliani.

“Lo de Marcela me sorprendió, porque desconozco de toda esa situación. Desconozco si en algo le hice mal, obviamente le escribí. Pero me sorprende de que no me lo haya dicho a mí por teléfono, obviamente si ella lo quiere contar al aire, lo puede hacer. Entonces, no me puedo hacer cargo porque no lo reconozco. Tengo la mejor”, explicó Lizy, quien aseguró que no recibió una respuesta por las disculpas.

A pesar del silencio que eligió Tauro, llamó en directo a Ángel de Brito y dio su parecer: “Mañana voy a mostrar todo. Voy a mostrar el chat y van a ver lo que me puso [en Intrusos] (...) Esto me molestó (...) Me desilusionó”, cerró.