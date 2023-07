Marcela Tinayre recordó a Marcos Gastaldi en el tercer aniversario de su muerte: “Me dejó una familia ensamblada”

escuchar

A tres años de la muerte de Marcos Gastaldi , que ocurrió en julio de 2020 a los 64 años, luego de luchar durante un largo tiempo contra el mal de Parkinson, su exesposa Marcela Tinayre se emocionó al aire y recordó al empresario con sentidas palabras.

Al comienzo de una nueva emisión de Polémica en el bar (América), la conductora del ciclo hizo un paréntesis para dedicarle un breve homenaje al padre de su hijo Rocco. “Hoy es 19 de julio, para mí es una fecha sumamente especial porque hace tres años que murió mi marido, Marcos Gastaldi”, expresó primero la heredera de Mirtha Legrand.

Y contó: “Esta mañana, dije: ‘Vamos a revertir la tristeza’, porque realmente estoy llena de amigos que me escribieron cosas muy lindas, entonces me fui a almorzar con los hijos de Marcos, mis hijos, mi nieta inclusive, porque todos amamos a Marcos. Y esto es lo máximo que me dejó: la unión, una familia ensamblada, el amor que nos tenemos, el respeto que nos tenemos, llamarse el uno al otro. Algo que es real porque puede parecer fingido, pero es real”, manifestó.

A medida que la conductora pronunciaba su dedicatoria, el programa emitió imágenes del emotivo encuentro familiar celebrado ayer para recordar al empresario. “A todos ellos los amo mucho. La verdad es que estoy súper agradecida, es lo mejor que me dejó en la vida”, comentó.

Además Tinayre compartió en las redes sociales un video con fotos de la familia y postales junto al empresario durante los felices momentos compartidos por la expareja. “Nuestra familia ensamblada, amor y unidad . Hoy, tres años, te extrañamos”, manifestó en Instagram.

Sus últimos días

Marcos Gastaldi murió en 2020, tras permanecer internado durante una semana por una infección en medio de su batalla contra la enfermedad de Parkinson. En los días previos a su muerte, Tinayre lo acompañó y llegó a compartir imágenes en las redes sociales en las que le transmitía fuerzas a su expareja. “Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho . Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho”, contaba entonces la conductora

La historia de amor entre Tinayre y Gastaldi había comenzado en 1997. La pareja se casó en Miami en el año 2000 y al poco tiempo nació Rocco, su único hijo en común. La hija de Mirtha había estado casada antes con Ignacio Viale, el padre de sus dos hijos mayores, Juana y Nacho.

Al principio, su vínculo con Gastaldi no fue del agrado de su madre, que en más de una ocasión se encargó de enviarle saludos al aire a Ignacio Viale, el yerno oficial. Con los años, Gastaldi se ganó su lugar en el clan.

Marcela Tinayre lloró la prematura partida del empresario, aunque la pareja había afrontado durante su tiempo juntos difíciles momentos. En abril de 2002, mientras conducía un ciclo en eltrece, la rubia tuvo que referirse a la detención de su marido, que era socio del quebrado banco Extrader por “estafas reiteradas”. Más tarde, ella también tuvo que afrontar la paternidad de su esposo con otra mujer.

Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi se casaron en el año 2000 en Miami Matias Salgado

A pesar de todo, Marcela lo perdonó y, en la etapa final de la vida del banquero, lo cuidó durante la enfermedad . Cuando Gastaldi falleció en el invierno de 2020, regían los protocolos de la pandemia que impedían despedir a los enfermos terminales que se encontraban hospitalizados. “No pude despedir a Marcos. Mi marido no murió de Covid, pero por los protocolos y todo lo que es una terapia intensiva es estricto... Estoy muy movilizada por esto”, decía la conductora a un mes de la partida de su exmarido.

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del empresario, la hija de Mirtha lo recordó en 2021 con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. “Mi recuerdo siempre por los buenos momentos vividos juntos y por ese amor”, escribió debajo de una foto de ambos.

Entre otras dedicatorias, el año pasado Tinayre volvió a rendirle tributo. En el día en que el empresario hubiese cumplido años en el mes de enero, le dedicó un mensaje en las redes. “Volá alto como siempre lo hiciste”, manifestó conmovida.

LA NACION