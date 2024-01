escuchar

Finalmente llegó el momento de la gran fiesta. Susana Giménez cumplió ochenta año s y La Mary, su chacra en Punta del Este, se convirtió en el centro de una imponente celebración a la que no faltó ninguno de sus amigos . De esa forma, pasadas las nueve de la noche fueron muchos los autos y los famosos que se dieron cita para festejar una fecha tan importante.

Uno de los primeros en llegar fue Ricardo Darín, expareja y amigo muy cercano de Susana. Acompañado de su esposa, Florencia Bas, y con el buen humor que lo caracteriza, él se detuvo para dar una breve nota a los cronistas que hacían guardia en la puerta de La Mary. Ante la pregunta sobre qué le había llevado a la agasaja, él respondió: “Traje hambre. Este es un momento especial, y que Susana sea feliz, se lo merece”.

La lista de invitados y de rostros famosos fue notablemente extensa, y en la caravana de vehículos las cámaras captaron a Marley, que se mostró muy sonriente, a Humberto Tortonese, que llegó en el mismo auto que Elizabeth Vernaci.

Marley llegó muy sonriente al festejo rsfotos

Humberto Tortonesey un detalle que no pasó desapercibido rsfotos

Elizabeth Vernaci compartió auto con Tortonese, su íntimo amigo rsfotos

Teté Coustarot, invitada infaltable rsfotos

Gustavo Yankelevich formó parte del festejo rsfotos

Otro de los protagonistas de la noche fue Cristian Castro, que llegó muy elegante con un saco rosa, y acompañado de su pareja, Mariela Sánchez, y sobre su regalo contó: “Tenemos algo muy específico, muy especial, pensando siempre en ella y que quede para siempre. Fue idea de Mariela, que es increíble. Acá todo se hace con amor, ella ha sido un ejemplo para todos, que la hemos amado, la hemos admirado tanto y queremos que sea para siempre. Y para eso estamos acá, para darle mucha vida”.

Cristian Castro y hasta le cantó a la prensa rsfotos

También se hicieron presentes Teté Coustarot, íntima amiga de Susana de toda la vida, Gustavo Yankelevich, el humorista Roberto Moldavsky, Teresa Calandra, Oscar González Oro, el modisto Gino Bogani, como también el abogado Fernando Burlando y su pareja, Barby Franco. También fueron parte de la fiesta Marcela Tinayre y su hijo, Nacho Viale, entre muchísimas otras celebridades que no se perdieron el que sin lugar a dudas, es uno de los mayores eventos sociales de este 2024.

El humor llegó de la mano de Roberto Moldavsky rsfotos

Teresa Calandra rsfotos

El Negro Oro, un gran amigo de Susana que no se perdió la importante fiesta rsfotos

El modisto Gino Bogani rsfotos

El abogado Fernando Burlando, fue acompañado de su pareja, Barby Franco rsfotos

Marcela Tinayre y su hijo, Nacho Viale. La gran ausente, pero con aviso, fue Mirtha Legrand. rsfotos

Las estrellas internacionales que saludaron a Susana Giménez por su cumpleaños

Mediante las historias de Instagram, Susana compartió muchos de los saludos de grandes personalidades que en la mayoría de los casos, aunque fueron invitadas al festejo, no podían ir a Punta del Este para la celebración. Entre algunas de las personas que le enviaron saludos, se encontró Lionel Messi, como también Ricardo Montaner, que le dijo: “Amada Susana, has tenido que ver con importantísimos momentos de mi carrera. Has tenido un lugar muy especial en mi corazón y en el de toda la familia. Creo que vos lo sabés. Creo que vos estuviste en el debut artístico de mis hijos. Siempre que fuimos a tu casa y a tu programa, nos trataste como reyes. De vos solo recibí amor y cariño. Sos una persona que repartió amor en toda su vida”.

En la seguidilla de conmemoraciones, Verónica Castro se unió al resto y expresó: “Estás rodeada de gente que te quiere mucho. Esta vez no te alcanzo porque me alcanzó mi pie. Es un dolor que ya me va a pasar. Ya vamos a viajar a donde vos quieras. Si se trata de festejo, nosotras la hacemos muy bien. Estás cumpliendo una edad mágica, 80 (...) Mi infinita amiga, mi infinita talentosa (...) Te queremos y te admiramos”.

LA NACION