Marcelo Bezina: el histórico “susano” que le dijo “no” a la diva por motivos económicos

“Marcelito, ¿estás ahí??, repetía Susana Giménez en cada programa. Y Marcelo Bezina aparecía con su mejor sonrisa y se ponía a disposición de la diva. Susana vuelve a Telefe, pero esta vez el histórico susano no será de la partida. LA NACIÓN conversó con Bezina, que contó por qué decidió no ser parte del programa después de acompañarla durante quince años, y aclaró a qué se dedica en la actualidad.

–¿Por qué le dijiste que no a Susana?

–Me llamaron de la producción, pero no llegamos a un acuerdo económico, es simplemente eso. Lo que me ofrecían no me convenía.

–¿Fue difícil tomar la decisión de resignar tu lugar junto a Susana porque no te cerraban los números?

–Fue difícil por el cariño que le tengo a Susana, porque fueron quince años de acompañarla. Entré en 2004 con 24 años y trabajé con ella hasta el 15 de diciembre de 2019. Por el cariño y las experiencias vividas debo confesar que me costó, pero también tengo que ver cómo seguir avanzando en este momento de mi vida. A Susana se le debe dar un trabajo de excelencia. No todos tuvimos las mismas oportunidades de trabajo y de estudio, pero lo que nos toca tenemos que hacerlo con excelencia. Yo iba a dar lo mejor de mi como siempre y más porque a medida que uno va creciendo se va perfeccionando. Y para eso necesitaba que me redituara económicamente, porque yo tengo muchísimo trabajo.

"Tenemos una relación muy cordial de jefa y empleado que siempre celebré", cuenta Marcelo Bezina Gentileza Marcelo Bezina

–¿Qué pensaste cuando te enteraste que Licha, un ex Gran hermano, iba a ser tu reemplazo?

–Me pareció fantástico. Pero la verdad es que no sabía quién era porque no miro televisión, así que no lo conocía. Pero lo busqué y me pareció un pibe súper canchero, carismático. Es muy acertado.

–En todos estos años, ¿seguiste en contacto con Susana?

–No. Tenemos una relación muy cordial de jefa y empleado que siempre celebré y me pareció bien. Me pareció bien no trascender ese lugar.

–¿Todavía te reconocen en la calle? ¿Qué te dicen?

–Algunos muy fanáticos del programa me reconocen. Se creó como una cierta fantasía y muchos creen que Susana me ama. Yo tengo otra percepción y sé que nos tenemos cierta simpatía, pero de ahí a querernos o amarnos... Estoy seguro que no.

–¡Pero sos el susano preferido!

–(Risas) Eso me decían, que Susana no iba a ser lo mismo sin Marcelito. Que busquen a cualquiera que se llame Marcelo y ya está, problema solucionado si es que eso es un problema. No hay que olvidarse nunca que ese programa tiene una sola diva y es Susana. Los demás somos todos prescindibles y solo ella no puede faltar, porque es su programa.

–¿Seguís viendo a otros susanos?

-Si, a veces hablamos con Alejandro Cupitó y con Daniel Romero, que va a estar y es un pibe fantástico.

–¿Estás trabajando?

–Sí, hace 28 años que trabajo para la administración pública, en Anses. Entré a los 16 años. Toda una vida. No atiendo al público, estoy en la dirección de soporte técnico y administrativo, muy contento y con muchísimo trabajo y un compromiso muy grande. A todo lo que hago le pongo mucho amor, porque me lo tomo con responsabilidad.

"Con un trabajo lográs una seguridad que no te da la carrera artística que sube y baja", sostiene Marcelo Bezina Gentileza Marcelo Bezina

–¿También formás cantantes?

-Enseño la técnica vocal y me gusta mucho cantar, me apasiona. Lo vivo con muchas ganas.

–¿Tu trabajo en la administración pública pudo ir de la mano con tu vocación artística?

–Sí, pero no puedo dedicarle las horas que quisiera. No me quejo porque pude hacer muchísimo aunque sé que hay lugares en los que no voy a poder estar por una cuestión de carga horaria.

–¿Por qué no elegiste tu carrera artística?

–Quizá es un error que cometo, pero con un trabajo lográs una seguridad que no te da la carrera artística que sube y baja. Como cantante te puede ir recontra bien un tiempo y después recontra mal. Si estás dispuesto a bancarte eso está bueno. El programa de Susana iba siempre a la noche, así que nunca se me cruzó con mi horario de trabajo. Salía de Anses y me iba al canal. Fue tremendo, pero pude hacerlo durante muchos años. Estoy muy agradecido por todos los años que trabajé con Susana.

Marcelito con Susana, 15 años juntos Instagram @marcelobezina

–Sos muy apasionado de tu trabajo, ¿qué más te gusta hacer?

–Me gusta mucho leer. Ahora estoy enganchadísimo con Ficciones, de Jorge Luis Borges.

Hola Susana… te estamos llamando

Susana Giménez vuelve este domingo 15 con su clásico programa después de casi cinco años. La diva ya grabó algunos sketchs, como por ejemplo el de su festejado personaje Susana Spadafucile. En las promos, Telefe promete que Nico Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Yayo, La Sole, Peter Lanzani, Damián Betular, Sebastián Estevanez, Iván de Pineda, Guillermo Coppola, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky acompañarán a la diva en la primera emisión. Susana grabó durante un par de días en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, junto a Julián Kartún, que interpreta a Caro Pardíaco.

También hay un sketch con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Lionel Scaloni y el Chiqui Tapia. Y además ya está lista la apertura que Susana quiereque sea una gran sorpresa, por lo que los detalles están guardados bajo siete llaves. Habrá entrevistas, musicales y humor durante los treses meses que estará al aire el programa.