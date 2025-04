Patricio Giménez apuntó contra Gran Hermano y no se guardó nada: “Me cansa”

Esta semana, Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, sorprendió a todos al dar una entrevista en Mitre Live, el segmento de vivos de Instagram conducido por el periodista Juan Etchegoyen. Allí, el músico opinó sin filtros sobre la edición 2025 de Gran Hermano (Telefe) y comparó a la TV con el mundo del streaming. Como era de esperarse, sus declaraciones no tardaron en revolucionar las redes sociales y llamar a los usuarios a la reflexión.

Todo empezó cuando el comunicador le consultó a Giménez cuál era su opinión sobre los manejos de los canales de streaming y todas las polémicas que protagonizaron en los últimos tiempos, haciendo especial énfasis en el conflicto entre Tomás Kirzner y Pepe Cibrián. Sin dudarlo, el hermano de la diva argentina, aseguró que no nota que existan diferencias sustanciales entre lo que sucede en este formato digital y lo que se vive en la televisión.

Patricio Giménez opinó sobre el streaming y la TV instagram.com/patogimenez

“¿Vos ves tele? Ahí hay un nivel de agresión y desubicación impresionante”, arrancó el músico. Más adelante, aclarando que no está muy en tema, sumó: “El stream debe ser terrible entonces, porque en la televisión nadie se hace cargo de nada. Las desinformaciones absolutas. Por eso dejé de hacer notas, no reflejaba lo que es uno, es la construcción que el otro quiere mostrar. Entonces dije: ‘Bueno, que hablen sin mí‘”.

Además, Giménez aclaró que se fue de los medios tradicionales por varios malentendidos, en los que consideró que se estaba “quitando el eje” de lo que realmente le importaba. “Si hablamos de los malos tratos, realmente no hablo solo de mí. Veo la televisión y me parece realmente muy agresiva. Todo el mundo critica a los demás”, continuó.

Luego llamó a los usuarios a la reflexión sobre el contenido que ven a diario y los efectos que eso puede llegar a tener en sus vidas: “Lo que uno consume por los ojos y los oídos también es comer. Es como elegir comer proteína o harina. Pasa lo mismo con quién te rodeas y con qué mirás. Si vos hacés un conteo de cuántas son críticas y cuántos son elogios, hay una cantidad de envidia que maneja la televisión que es bastante insano”.

Patricio Giménez aseguró que la televisión es muy agresiva (Foto: Instagram)

En este contexto, Etchegoyen le consultó directamente por el caso de Gran Hermano: “En medio de toda esta situación, Gran Hermano es el programa más visto de la tele con 20 puntos de rating. Te pregunto: ¿tiene que ver un poco con lo que la gente elige hoy por hoy desde el punto de vista de la sociedad, que un programa así, que expone las miserias de la gente, marque 20 puntos?”.

A continuación, Giménez respondió: “La verdad no miró Gran Hermano, entonces no te puedo decir. Me parece raro y sugestivo a la vez que ya van como 20 ediciones. Al principio parecía raro el formato, pero ya 20 es un montón. Algo tendrá, pero no lo veo como para hacerte un análisis”. Sin embargo, inmediatamente después retrucó entre risas: “También el formato me cansa a mí. Conocer 20 personas nuevas me da un cansancio terrible”.