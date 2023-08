escuchar

El lunes pasado la productora de cine Argentina Sono Film festejó 90 años y María Abadi y Gabriel “El Puma” Goity asistieron juntos al cóctel . Algunos creyeron ver que estaban de la mano, que había complicidad y demasiadas risas, e inmediatamente se echó a correr el rumor de romance . Otros fueron más allá y hasta opinaron sobre la diferencia de edad de la supuesta pareja de actores.

Para cortar con las versiones mediáticas, Abadi publicó en sus redes sociales que esa noticia era “insólita” y que, junto al Puma, están ensayando Cyrano de Bergerac, que se estrenará en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, el 25 de septiembre próximo. En el clásico de Edmond Rostand, ella interpretará a la hermosa Roxane y él a Cyrano. LA NACION se comunicó con la actriz para hablar sobre el tema y que contara sobre su relación con Goity.

-¿Te enojan los rumores de romance?

-No, no me enojan porque en este caso son tan insólitos que hasta parece una joda. Con el Puma estamos trabajando juntos y por eso fuimos juntos a ese evento. Lo bueno es que el rumor nos sirve para hablar de la obra. Pero ya está, todo aclarado y tema terminado . Sólo me gustaría que se sepa que vamos a hacer Cyrano en el San Martín y es un desafío increíble para todos, ya que es una apuesta muy grande. Eso está bueno que se sepa.

-Raramente hablás de tu vida privada, ¿por qué decidiste desmentir el romance?

-En un momento me dieron ganas de redoblar la apuesta, pero temí que no entendieran la ironía. Es hermoso cómo inventan (risas). Simplemente aproveché para que se sepa que vamos a estar en el teatro y la vamos a romper porque se armó un equipo hermoso.

-¿Son amigos con el Puma?

-De mi vida privada no quiero hablar y con el Puma tengo un vínculo del orden casi de lo familiar. Lo conozco de toda la vida. Es un delirio completo pensar que pasa algo porque estamos juntos en un evento.

-¿Estás de novia?

-Prefiero no aclarar nada...

La última pareja que se le conoció a la actriz es el chef Pablo Fridman y, aunque no convivieron, estuvieron juntos desde 2019. Ni Abadi no Goity suelen hablar de su intimidad.

Cuándo y cómo se conocieron

Goity y Abadi al llegar al evento, que generó los rumores Gerardo Viercovich

Abadi y Goity se conocen desde 2004 cuando ella estaba dando los primeros pasos como actriz. Trabajaron juntos en Los Roldán, volvieron a cruzarse en otras ficciones, como por ejemplo en Proyecto alivión y Mujeres asesinas. La última vez que compartieron un trabajo fue en El encargado, la serie de Star+.

Ahora ambos actores vuelven a compartir escenario y están entusiasmados con Cyrano, que dirige Willy Landín y que, según contaron en el lanzamiento de la temporada 2023 del Complejo teatral Buenos Aires, es una adaptación de Gonzalo Demaría. Se trata de una historia de amor que desafía las apariencias a través del romántico Cyrano, soldado valiente y poeta sentimental, aunque con un gran defecto: una enorme nariz que roza el ridículo.

El último trabajo que se vio del Puma es Viaje al centro de la Tierra, la serie de Disney+ que grabó en México en plena pandemia y en la que él tuvo el desafío de interpretar a Julio Verne. Abadi, en cambio, protagonizó la serie Cóndor uno cero cinco, que se vio en la TV Pública y relata lo sucedido en el Operativo Cóndor, en 1966.