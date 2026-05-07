Esteban Lamothe: su gusto por estar de moda, por qué es la “esperanza de los hombres comunes” y el demente recuerdo de las presencias en boliches

Que si es lindo, que si es feo. Que si actúa bien o mal. Esteban Lamothe está en boca de todos y se toma con humor lo que dicen de él: “Me da risa. Son batallas que se dan por fuera mío”. Con destellos de galán de telenovela y otro tanto de chico indie, el actor nacido en Ameghino tiene un gran número de éxitos en su haber en cine, en teatro y en televisión. Desde sus inicios en El estudiante hasta el furor por su personaje en Envidiosa, Lamothe supo hacerse un lugar entre los artistas más convocados de la escena local. Aún conserva a su grupo de teatro independiente Los Primos [junto a Pilar Gamboa, Esteban Bigliardi y Susana Pampín] y ahora encarnará en escena -bajo la dirección de Javier Daulte, y junto a Benjamín Vicuña- a una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas del cine de las últimas décadas: Secreto en la montaña.

Esteban Lamothe: "Está bueno estar de moda" Nicolás Suárez

-¿Cómo ves en retrospectiva tus comienzos?

-Creo que tuve la suerte de juntarme con gente que admiro antes de que fueran lo que son hoy: Romina Paula, Pilar Gamboa, Esteban Bigliardi y Susana Pampín. Nos juntamos porque nos gustaba cómo actuaba el otro, cómo pensaba, la música que escuchaba. Y ahí empezamos a tratar de hacer algo nosotros mismos, porque sino es muy ingrato ser actor y estar esperando que te llamen. También lo hacemos, pero si te podés generar un lugar donde puedas actuar con total libertad y rodeado de gente que te quiere y que te respeta y que está incluso dispuesta a arrojarse hacia un mundo desconocido, es mucho mejor.

-Sos un galán que hace ya un tiempo que “está de moda” y te reís un poco de ese mote...

-Está bueno estar de moda, sea por Envidiosa o por las novelas que hice con Adrián Suar en Polka, por mi carrera de actor de televisión, digamos, que es muy posterior a mi carrera de actor. Cuando debuté en la televisión yo hacía como 12 o 14 años que ya había hecho por lo menos 7 obras de teatro. Me llevo bien con eso, supongo que es algo que todos desean. Estar de moda: hay que ver qué es lo que te lleva a estar de moda, ¿no es cierto?

Lamothe junto a Griselda Siciliani, en una escena de Envidiosa Alina Schwarcz / Netflix

-¿Qué te lleva a vos?

-Y Envidiosa, por ejemplo, o en su momento Abzurdah, cuando hice Guapas, las novelas que hice que fueron un éxito me llevaron a estar de moda directamente. El estudiante me puso de moda dentro de un determinado mundo de cine independiente y de directores de cine ¡Estuve de moda en ese Bafici! Santi [Santiago Mitre] vio mis obras de teatro y unas películas que yo había hecho, como Historias extraordinarias con Llinás, y me llamó. Tuve una mínima cuota de suerte en que justo él me viera actuar en ese momento y que yo tenía esa edad que estaba buscando. Hay un montón de cosas que no controlamos. Y una es esa. Creo que cualquier actor quiere que le vaya bien, incluso quiere hacer una serie que sea un éxito y que todo el mundo lo conozca, porque eso te da más trabajo.

Esteban Lamothe: "Me gusta mucho actuar y siempre estuve de moda a través de mi actuación" Nicolás Suárez

-¿Qué sentís que tenés vos y que no tiene otro para que te convoquen tanto?

-Un montón de cosas, no solamente por cosas mías, o sea... Yo no me creo poseedor de un arma específica, simplemente trato de entregarme y de trabajar. Me gusta mucho actuar y siempre estuve de moda a través de mi actuación. Eso sí me da orgullo o más bien creo que eso sí me podría definir. Ahora con la cuarta temporada de Envidiosa siguió la locura...Nadie sabe cómo se hacen las cosas realmente, porque nadie sabe cómo se hace un hit, si fuese así de fácil Los Auténticos Decadentes hubiesen compuesto 10 canciones como “Loco, tu forma de ser”, ¿entendés?

-Estás en proyectos muy convocantes como Envidiosa o Secreto en la montaña, y aún así seguís con tu primer grupo de teatro Los primos, con Sombras por supuesto

-Eso es raro, ¿viste? Soy también uno de los pocos actores que en su momento hacía películas y programas de televisión, estaba en la escena indie y con los directores que vienen del palo del cine de autor y también en la televisión; ya no existe más la televisión, pero era raro porque yo venía de otro lado. Mi carrera es rara porque yo empecé tarde en la tele, tenía 34 años cuando hice mi primer personaje chiquito en Sos mi hombre. Mi carrera es más errática, más difícil, es más indescifrable, no es como la de un actor netamente de cine, ni como la de Luciano Castro. La gente te empieza a ver a través de los personajes, y entre eso y los reportajes se arma una idea sobre vos. A mí se me arman así mis ídolos.

Junto a Benjamín Vicuña, su compañero en Secreto en la montaña (Foto: Soy Prensa)

-¿Quiénes son tus ídolos?

-Van cambiando. De ahora me gusta mucho cómo actúa Adam Driver. Me encanta Brad Pitt, lo amo a Brad Pitt. Me parece un actorazo, un actor superior. Con una carrera muy difícil por ser tan hermoso. Lo que hace en Pecados capitales o lo que hace en Leyendas de pasión...¡Uno de los mejores llantos de la historia del cine!

-¿Quién es el Brad Pitt argentino?

-¡Yo! [se ríe]. Hay muchos. Lo que pasa que un caso igual no hay, pero hay muchos actores de la tele que no los llamaron mucho para cine que son buenísimos. Luciano Castro, Nico Vázquez, Nico Cabré, no sé, Mariano Martínez. Estaba esa camada de actores de la tele. Pero lo raro es que estuve al mismo tiempo en los dos lugares, en el cine y en la tele y lo seguí sosteniendo. Tengo suerte de ir y venir con mucha fluidez de esos dos mundos.

-Te reís del mote de galán...

-A mí me encanta que me lo digan porque a cualquier persona le gusta que le digan que es linda. No me lo decían siempre, pero tampoco es que me decían que era feo. Pero no es que yo entraba y decían: “Wow, qué lindo”. Soy una persona sospechosa por su belleza, muchos opinan que soy feo y se discute mucho sobre si soy lindo o feo o si actúo bien o mal, pero bueno. Lo de la belleza me parece fascinante.

-¿Por qué?

-Porque...¿Feo? ¡Sí, soy hermoso! [se ríe] Es muy bueno que algunos se enojen y que digan: “Che, no, no es lindo de verdad”, y que otros me defiendan. Son batallas que se dan por fuera mío, ¿entendés?

"los galanes de acá son bastante hegemónicos, son Adonis, los más icónicos son unos chabones muy musculosos, con la cara muy chiquita, muy lindos. Más 'Brad Pitt', si querés. Y yo, como digo siempre, soy la esperanza de los hombres comunes" Santiago Filipuzzi

-Pero la “batalla” la generás vos...

-Me da risa, eso no lo elegí yo. En su momento me pusieron con un ícono, como era la China Suárez en Abzurdah, que en ese momento era una estrella infanto juvenil con un montón de seguidores, y yo ya era grande. Y ahí fue impresionante: directamente las mujeres se me tiraban encima

-¿Literalmente?

-Sí, bueno, cositas, sí. Pero no acoso. Creo que el acoso se da más hacia las mujeres. Fue algo que pasó más que nada cuando hacía presencias en los boliches. Ahí hubo más de una situación de mujeres borrachas que se le tiraban al “chabón de la tele”. Pero después de Guapas o Abzurdah cambió y me veían como alguien accesible, “the boy next door” [“el chico de al lado”]. Aparte los galanes de acá son bastante hegemónicos, son Adonis, los más icónicos son unos chabones muy musculosos, con la cara muy chiquita, muy lindos. Más “Brad Pitt”, si querés. Y yo, como digo siempre, soy la esperanza de los hombres comunes. La de los ferreteros, la del mozo de la esquina, puedo ser el motoquero. Y también puedo ser un chabón que trabaja en una oficina y tiene plata. Soy medio genérico. Un chabón posible, con cierta cercanía que yo agradezco.

-Adaptable.

-Sí y también ese tipo de belleza nueva, no sé, si querés Peretti, yo, no sé, actores que no son los perdedores, pero ellos piensan que sí lo son. Tipos sexies pero que por ahí algunos piensan que no somos tipos decididamente y francamente lindos. Una belleza más discutible para lo que son los cánones de la belleza.

"Lo raro es que estuve al mismo tiempo en los dos lugares, en el cine y en la tele y lo seguí sosteniendo. Tengo suerte de ir y venir con mucha fluidez de esos dos mundos" Nicolás Suárez

-¿Cómo fue eso de hacer presencias en boliches?

-Empecé después de Abzurdah porque me di cuenta que me empezaron a seguir muchas mujeres, el público de la película. Antes de eso tenía más público masculino, chabones que me seguían por El estudiante o por obras de teatro independiente. Y me llevaron y se me tiraron encima cientos. O sea, me tuvieron que sacar los de seguridad entre cinco chabones.

-Vos no registraste que ya no podías hacer eso.

-No lo registré. Fue una cosa demente. Lo de las presencias era medio así, yo igual lo hice muy poco porque me agotaba. Vas al boliche y tipo tres o cuatro de la mañana te suben al escenario y dicen: “Bueno, acá está”. Era buena guita. Muy buena plata, en negro. No sé, si lo tuviese que decir en plata de hoy... Capaz que ibas una noche y te daban por ahí cinco o seis palos en cada boliche, te lo daban en una bolsa de supermercado. Toda la plata en una bolsa, ¿entendés? Yo lo hice dos fines de semana, pero conozco chabones que lo hacían todo el año, incluso había noches que hacían dos boliches. Pero bueno, no me dio el espíritu, ya era grande, tenía un hijo. Me parece que tenía que ser más jovencito para hacer eso porque es una vida de estrella de rock, o sea, vas a los aeropuertos, llegás a Salta, vas al boliche de Salta, llegás a Jujuy, vas al de Jujuy...

-¿Cómo te preparás para el estreno de Secreto en la montaña?

-Estoy recontento. También ahora que falta poco para el estreno a uno le surge miedo, inseguridad y al mismo tiempo una alegría y un éxtasis total de estar haciendo teatro y de estar haciendo esa obra con Benja [Benjamín Vicuña], con [Javier] Daulte. Es un melodrama muy tremendo y vamos a tratar de hacerle un homenaje a la película, no es una versión de la película, es una versión teatral. Imaginate que la película está plagada de planos abiertos con ovejas y montañas y esto es un teatro. El espíritu de lo que queremos contar es el de un amor imposible. Es una historia de amor que estamos trabajando con mucho compromiso y con mucho deseo.

-¿Y en lo personal, cómo viene tu relación con Débora Nishimoto?

-Muy bien, súper, espectacular. Estamos ahora empezando a buscar para irnos a vivir juntos. Sobre carriles. Estoy ahí full pareja. Dedicado a eso. Hay que dedicarle tiempo.