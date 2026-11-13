De la impactante historia de vida de Ray, el hijo de Jack Nicholson, a la revelación que tuvo sobre su padre

Para Ray Nicholson, estudiar cine significó mucho más que prepararse para una profesión: también lo ayudó a mirar a su padre desde otro lugar. Aunque creció con uno de los apellidos más famosos de Hollywood, fue en la universidad donde comprendió que la industria del entretenimiento era un universo mucho más amplio que la figura del célebre Jack Nicholson. “Mi educación realmente me enseñó que mi papá no era Dios”, resumió.

Nicholson, de 34 años, compartió esa experiencia durante una conversación con su hermana Lorraine para la revista Interview en el marco de la promoción de su nuevo film, The Mosquito Bowl. La película de Peter Berg, que llegará a Netflix el 25 de noviembre, lo llevó a reencontrarse con una pasión que había imaginado como su destino antes de decidirse por la actuación: el fútbol americano.

Jack Nicholson y su hijo Ray Nicholson comparten la pasión por el deporte Grosby Group

“En realidad, pensaba que iba a ir a Boston College a jugar al fútbol americano. Pensaba que iba a ser Jerry Maguire. Me encantan los deportes”, recordó. Ese entusiasmo también funcionó como un puente con su padre: “Es el lenguaje del amor que compartimos con papá. No podemos hablar de mucho, pero sí podemos hablar de los malditos Lakers hasta el fin de los tiempos”.

Sin embargo, una derrota durante su etapa escolar marcó el comienzo de un cambio: “Me senté en un vestuario durante 45 minutos, destrozado porque esto del fútbol americano del secundario había terminado”. Lo que ocurrió después convirtió esa frustración deportiva en una experiencia mucho más angustiante. “Me voy a casa con mi madre y, cuando llego, no puedo mover el brazo. Voy a ver a mamá y le digo: ‘Creo que me rompí el codo’”, recordó.

Lo que siguió fue una verdadera pesadilla: a Ray le diagnosticaron una infección por estafilococos resistente a los antibióticos y necesitó atención de enfermería las 24 horas. Según recordó, los médicos trazaron una marca sobre su brazo y le advirtieron: “Si pasa de acá, te cortamos el brazo”.

Ray Nicholson decidió convertirse en actor luego de una mala experiecia con el fútbol americano Amy Sussman - Getty Images North America

En medio de esa situación, reconoció un deseo que hasta entonces no había podido asumir. “Fue como escuchar una voz de Dios que me decía: ‘No querés hacer esto. Querés ser actor’. Tenía mucho miedo de decírselo a papá. Pero fui a la Universidad del Sur de California (USC) y aprendí a amar todo lo relacionado con el cine”.

La Universidad le permitió ubicar el nombre de su papá y el legado familiar dentro de una historia colectiva. “Mi educación realmente me enseñó que papá no era Dios. No es lo único en esta industria cinematográfica. Es una parte preciosa, pero muy pequeña”, explicó. Y agregó: “Sí, claro, hacer que papá se sienta orgulloso está muy alto en mi lista, pero esta es realmente una forma de descubrir quién soy. Y siento que voy por el camino correcto”.

Una película para volver a su primer amor

Con The Mosquito Bowl, dos de sus deseos profesionales se encontraron en un mismo proyecto. “Esta era una oportunidad soñada. Antes incluso de saber de The Mosquito Bowl, hablaba con mi equipo y esperaba que, siendo joven, pudiera hacer una película bélica y una de deportes. Y entonces llegó este proyecto”, contó.

Basada en hechos reales y en el libro de Buzz Bissinger, la película sigue a cuatro estrellas del fútbol americano universitario que se alistan en los marines después del ataque a Pearl Harbor. Mientras se preparan para la invasión de Okinawa, disputan un partido que, para muchos, será el último.

Para Ray, volver a ponerse las protecciones fue un reencuentro con su primer amor. La preparación incluyó un mes de entrenamiento deportivo y militar, con jornadas que empezaban con cuatro horas de fútbol americano. La exigencia física convivió con el impacto de interpretar a Tony Butkovich: a sus 34 años, se tuvo que poner en la piel de alguien que murió a los 23.

Ray contó, además, que uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar fue la muerte del personaje. Mientras lo maquillaban, empezó a llorar. La distancia entre el entusiasmo de volver a una cancha y el destino de ese joven resumieron lo que más lo conmovió de la historia: detrás de los soldados había chicos con una vida por delante.