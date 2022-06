María del Cerro, sobre el supuesto conflicto entre Paula Chaves y la China Suárez: “No me gusta que me hablen mal de nadie”

Hace un par de semanas, la China Suárez regresó a Twitter para compartir un hilo, realizado por un seguidor, que daba cuenta de las polémicas opiniones que la panelista de LAM Yanina Latorre y el conductor Ángel De Brito habías vertido sobre ella en el programa. En mismo día, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza posteó en su cuenta de Instagram un llamativo clip en el que, entre otras cosas, aseguraba: “Me pasó lo que me tenía que pasar, me alejé de la gente que me tenía que alejar”. Muchos de sus seguidores entendieron que ese mensaje aludía al supuesto quiebre que habría ocasionado el “WandaGate” dentro de su antiguo grupo de amigas, que integraban Paula Chaves y María del Cerro. Este sábado, la exparticipante de MasterChef Celebrity recogió el guante y despejó las dudas sobre la relación que las une.

Del Cerro se encuentra ensayando la obra La Verdad, en la que compartirá elenco con Agustín “Cachete” Sierra, Candela Vetrano y Tomás Fonzi, y cuyo estreno está previsto para el 21 de junio. “Estamos muy entusiasmados y súper contentos. Es una obra francesa y estamos esperando el debut con muchas ansias, porque además marca la reapertura del teatro Politeama, de Juan José Campanella”, le explicó la actriz a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina.

“La verdad es que estoy con muchas cosas, sobre todo con mi vida de madre, pero a mí me encanta hacer de todo, me mantiene viva”, agregó. Y contó cómo piensa compaginar su rol de madre (de Mila, de 7 años, y Cala, de 2). “Es toda una organización... Todas las que somos madres entendemos lo que es intentar de organizarse, pero para mí también es muy importante no dejar las pasiones que uno tiene. Con responsabilidad, mucho amor, estando presente en los momentos que una puede estar, dándole calidad a esos momentos, creo que esa es la manera. Quiero que mis hijas vean que me apasiona lo que hago y eso es lo que quiero inculcarles para cuando sean grandes: que sigan detrás de sus pasiones y deseos ”.

Del Cerro se refirió, también, a los rumores que corrieron hace un tiempo y que aseguraban que su relación de pareja con Meme Bouquet no pasaba por su mejor momento. “La realidad es que nosotros estamos bárbaro y siempre estuvimos así... Hay una realidad y es que él labura de noche y viaja mucho por trabajo. Entonces, muchas veces entra esa duda de por qué estoy sola un fin de semana largo... Y es porque él está laburando . La gente lo ve como: ‘El fin de semana largo no estás en familia’. Lo más importante es que nosotros sabemos que está todo bien y no tenemos por qué estar aclarándolo todo el tiempo”, aclaró.

Además, reveló cuál fue el hecho que la unió con Paula Chaves, una de sus mejores amigas. “Cuando nació Mila nosotras nos reencontramos. No porque haya pasado algo antes, sino porque empezamos las dos como modelos después de pasar por el programa Súper M, y tuvimos en su momento muchos viajes de trabajo, pero después, por cuestiones de la vida y del trabajo, dejamos de frecuentarnos tanto. Pero cuando nació Mila, tuvimos un encuentro desde el lugar de madres y yo me sentí muy acompañada por ella, y la amistad se volvió mucho más fuerte que antes ”, explicó.

“Ella conecta mucho con la maternidad, y realmente es una genia: sabe de todo. ¡Si mi pediatra no me contesta, le mando un mensaje a Paula! Ella siempre tiene la respuesta para todo y juro que me siento contenida, porque tiene una empatía muy particular desde la maternidad que a mí me hace muy bien, más allá de que sea mi amiga. Siempre está ahí para ayudarte, te entiende”.

Entonces, Dlugi aprovechó para preguntarle sobre su vínculo con Suárez. “ La China siempre fue muy amiga mía. Y seguimos siendo amigas. La realidad es que por ahí no comparto tantas cosas de la diaria, porque ella tiene diferentes tiempos, porque no vivimos tan cerca. Yo no tengo ningún problema con ella ni estoy enojada, ni peleada con nadie ”, aseguró, enfática.

Y agregó, sin mencionar a la China ni a Chaves: “Yo elijo no hablar sobre estos temas porque no me gusta meterme en cuestiones que no me corresponden y con las que no tengo nada que ver. Los problemas que puede tener una persona con otra, son de ellos. A mí no me gusta tener conflictos con la gente; no me hace bien y realmente me angustia. Yo divido las cosas: no hablo con una persona sobre la otra, y no me gusta que me hablen mal de nadie ”.