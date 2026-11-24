Un nuevo capítulo en la relación televisiva entre Moria Casán y María Fernanda Callejón quedó expuesto este martes. Después de protagonizar un tenso intercambio al aire de La mañana con Moria (eltrece), la actriz confirmó que no continuará en el ciclo durante 2027. La noticia, que se conoció en medio de las versiones sobre un posible distanciamiento entre ambas, abrió interrogantes sobre el futuro de la panelista y los motivos de su salida.

La confirmación llegó a través de distintas declaraciones de Callejón, quien explicó que su vínculo contractual con el programa tiene fecha de finalización. “No llegamos a un acuerdo y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, sostuvo. La actriz, sin embargo, buscó despegar su partida de los enfrentamientos que mantuvo con la conductora durante los últimos meses.

La información sobre su salida había comenzado a circular luego de que César Carozza, abogado y representante de Casán, se refiriera al tema en DDM (América TV). Consultado por Ángel de Brito sobre la continuidad de Callejón, aclaró que se trataba de una decisión vinculada con la renovación de los contratos del canal: “No le renuevan el contrato, terminan los contratos como en todos los canales”.

Carozza también señaló que, desde el entorno de la conductora, consideraban que el panel estaba funcionando correctamente y que cualquier modificación debía ser comunicada por las autoridades de la emisora. La salida de Callejón no sería la única: Amalia Díaz Guiñazú también dejaría el ciclo, mientras que para la temporada de verano se evalúa un esquema de panelistas rotativos, similar al de LAM.

Un nuevo cruce con Moria Casán

La noticia se conoció pocas horas después de un nuevo enfrentamiento entre la conductora y su panelista. Durante la emisión de este martes, ambas protagonizaron un intercambio que comenzó a partir de un comentario de Callejón sobre una entrevista que había dado a un cronista de LAM.

“El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz”, le aconsejó Casán a Callejón Hernan Zenteno - La Nacion

La actriz contó que, al salir del estudio, un notero le había pedido declaraciones y se refirió al episodio como “una notita”. La expresión no pasó inadvertida para Casán, que la interrumpió: “¿Por qué dijiste ‘una notita’, tan despectivamente?”.

Callejón intentó explicar que no había tenido intención de minimizar el trabajo del periodista y que incluso había pedido que editaran sus palabras. Sin embargo, la conductora llevó la conversación hacia la preocupación de su compañera por las repercusiones de sus declaraciones.

“El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz”, le aconsejó Casán. La panelista respondió que conocía de antemano las críticas que podía recibir, pero la diva insistió en que estaba demasiado pendiente de lo que se decía sobre ella.

Callejón y Moria han protagonizado varios cruces en el programa Alejandro Guyot

El intercambio subió de tono cuando la conductora le sugirió que fuera a la psicóloga. Callejón reveló que ya asistía a terapia, ante lo cual Moria respondió: “No se nota”. La actriz le preguntó entonces cuántas sesiones le recomendaba y, al enterarse de que Casán nunca había hecho terapia, le lanzó un “shut up” (callate).

“¿Por qué voy a shut up? ¡Ningún shut up!”, retrucó la conductora, que volvió a cuestionar el tratamiento de su compañera. “Cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicóloga o tené más análisis”, sostuvo.

Los proyectos que Callejón tiene en carpeta

Más allá de su salida de La mañana con Moria, la actriz aseguró que atraviesa un momento de movimiento profesional y que ya analiza distintas alternativas para el año próximo. En diálogo con Los Profesionales con Flor (El Nueve), explicó que tiene propuestas vinculadas con la televisión, el teatro y otros proyectos que se encuentran en negociación.

“Yo no paro de trabajar y estoy evaluando cosas”, afirmó. Entre sus próximos compromisos, mencionó su participación en la segunda temporada de Viudas negras, cuyo estreno está previsto para marzo, además de sus actividades en radio.

Callejón también buscó relativizar las versiones sobre un supuesto conflicto personal con Casán. Según explicó, ambas se conocen desde hace años y compartieron distintos trabajos antes de coincidir en el ciclo de eltrece. La actriz sostuvo que los intercambios que protagonizan al aire forman parte de la dinámica televisiva y que no necesariamente reflejan lo que sucede fuera del estudio. “No me gustaría que lo relacionen con mis momentos televisivos con Moria, porque es show”, señaló. “He vivido de todo ahí, fue un año de mucho aprendizaje”.