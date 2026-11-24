El viernes pasado, después de dos horas de programa, Florencia de la V anunció al aire que Los profesionales con Flor termina el próximo 31 de enero. De inmediato, sus panelistas se mostraron sorprendidos y la conductora descubrió que era ella quien les estaba dando la noticia. Ayer, la figura de elnueve no estuvo presente en su programa, pero decidió contar su versión de la historia en LAM: explicó por qué dio la noticia en vivo y qué les escribió después a sus compañeros. “Yo me senté en el programa creyendo que todos sabíamos”, aseguró.

Florencia de la V anunció que termina su programa

“Para mí fue un día difícil el viernes porque no me lo esperaba”, contó De la V en el ciclo de Ángel de Brito. Según explicó, llevaba meses pidiendo que el canal volviera a emitir su programa en el horario de las 13.30, una franja que, además, figuraba en su contrato. Incluso llegó a evaluar recurrir a sus abogados. “El cambio de horario me mató. No era algo que yo hubiera querido ni que elegí”, dijo. También sostuvo que el ciclo había tenido un mejor promedio de audiencia el año anterior.

En esa última conversación, contó, le informaron que su franja ya estaba ocupada tras la compra de Mandarina Contenidos por parte de Grupo Octubre. “Lamentablemente vamos a terminar con Los profesionales”, recordó que le dijeron. La conductora valoró que le permitieran hacer el anuncio ella misma y comparó la situación con su partida de Intrusos: “Me parece que está buenísimo no haberme enterado como me pasó en América, por los pasillos”.

“Yo no sabía que ustedes no sabían”

De la V contó que, apenas recibió la noticia, habló con Paola Holeman, su productora. “Ella me dijo: ‘Yo le cuento al equipo’. Yo interpreté que contarle al equipo era que le iba a contar a todos”, explicó. Según su versión, Holeman avisó únicamente a la producción y evitó hablar con los panelistas para que la noticia no se filtrara antes de que Florencia pudiera anunciarla.

“Ese día para mí también fue un día bastante movilizador porque era el Día de la Memoria Trans. Yo tuve muchas notas previas antes de entrar al canal”, contó Florencia. “Yo subí muy justo para el aire porque tuve que retocarme porque estaba bastante afectada. Y lo dije al final”, recordó. Sobre el malentendido con el aviso al panel, agregó: “Fue un teléfono descompuesto, pero no fue ninguna mala intención ni mala leche”.

Cuando Pilar Smith le planteó que quizá habría sido mejor hablar con sus compañeros antes del programa, De la V respondió: “Y quizá, no lo sé”. Luego insistió en que recién al aire se dio cuenta de lo que había pasado. “Yo daba por descontado que ellos sabían”, dijo. También contó que después les mandó un mensaje para aclararles el malentendido. “Les puse: ‘Yo no sabía que ustedes no sabían’, nada más”.

Flor de la V anunció que en enero se despedirá de su conducción en Los profesionales de Flor (Foto: Instagram @flordelave)

“Yo hablé porque la verdad que no quería salir a dar notas”, explicó De la V cuando le preguntaron por qué había hablado de su futuro apenas sus compañeros se enteraron de que el ciclo terminaba. “Traté de contar todo lo que podía decir en ese momento. No es un momento grato para nadie enterarte de que te levantan un programa, tener que hacer todo el programa de dos horas y después decirlo”. Sobre lo que sintió ese día, precisó: “No sé si estaba enojada, estaba sorprendida”.

En cuanto a sus próximos pasos, descartó lanzarse a la política en lo inmediato, como se dijo en otro programa, y mencionó un proyecto personal del que todavía no dio detalles. “Lo voy a desmentir categóricamente: yo no estoy preparando mi candidatura ni voy a hacer política”, afirmó. Además, contó que, después de terminar Sex, tiene ganas de descansar y darse tiempo para decidir qué hacer. “Quiero priorizarme”, dijo.

Por último, sobre su relación con los panelistas, aseguró que se lleva muy bien con ellos. También explicó por qué, en el momento del anuncio, le costó acompañarlos. “Estaba sorprendida y no podía contener a nadie”, aseguró.

La palabra de los panelistas

Andrea Taboada contó en Puro show que, pocos días antes del anuncio, les habían pedido que organizaran sus vacaciones. “Lo que se vio al aire fue la reacción que tuvimos. El tema fue la sorpresa”, explicó. Cuando le preguntaron si Florencia tendría que haber hablado con ellos antes, respondió: “El punto es que nos enteramos al aire”. Comparó la noticia con “un balde de agua fría” y agregó: “Pero bueno, uno a veces hace lo que puede”. También confirmó que la conductora le escribió después del programa. “Yo le respondí y hablamos, todo por privado”, dijo.

Fernando Cerolini, por su parte, contó que le habría gustado enterarse antes. “Por supuesto que es molesto”, dijo en Puro show. También admitió que no terminó de entender por qué se dio así. “No sé dónde estuvo la falla”, agregó. Sobre lo que implica perder el trabajo, señaló: “Cualquiera que se queda sin trabajo se siente mal y sabe que tiene que empezar a hacer otra cosa, a buscar otra cosa”. Más adelante, agregó: “Yo igualmente prefiero que me digan la verdad antes y no enterarme en el aire”.

En La mañana con Moria, Damián Rojo explicó que hacía semanas que el equipo tenía dudas sobre los cambios en la programación de elnueve, aunque pensaban que el ciclo seguiría. “Inesperado, lo que pasó al aire, de enterarnos al aire. Eso fue lo realmente llamativo”, dijo. También contó que, como todos los días, los panelistas habían repasado la rutina con la productora ejecutiva, Paola Holeman, antes de que llegara Florencia. “Tal vez Flor pensó que mientras pasábamos rutina con Paola se había informado esto. La cuestión es que cuando lo dice al aire nosotros no lo sabíamos”, explicó. Rojo confirmó que la conductora le escribió esa noche y que hablaron de lo ocurrido.

Naiara Vecchio fue más crítica. “En lo personal, a mí me parece que estuvo mal haberlo dicho al aire”, dijo en el programa de Moria Casán. Para ella, aunque correspondía que la producción les avisara, habría sido mejor que De la V preguntara si estaban al tanto o aprovechara un corte para hablar con ellos. También mencionó el impacto económico de la decisión. “Era nuestro trabajo más importante”, explicó.