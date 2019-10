María Vázquez recordó su romance con Carlos Menem Jr y deseó que su familia encuentre las respuestas que necesita para estar en paz

12 de octubre de 2019 • 18:06

Fueron una de las parejas más emblemáticas de los noventa. Ella, una escultural modelo en ascenso. Él, el hijo rebelde del presidente de la República. Durante meses, los paparazzi no dejaron de perseguirlos y las fotos que los retrataban juntos eran moneda corriente en las revistas de actualidad. El tiempo pasó y hoy María Vázquez vive otro presente, pero en una entrevista radial se refirió a aquella relación con Carlos Menem Jr. y a su sorpresiva muerte.

"Carlos fue parte de mi vida, no hablo tanto del tema por respeto a que no está. Lo veo como parte de mi crecimiento, fue una relación dentro de las tres importantes que tuve", comenzó contándole a Catalina Dlugi, en el ciclo Agarrate Catalina. Y a pesar de que al principio se mostró esquiva a profundizar sobre el tema -"No tengo la menor idea si su muerte fue un accidente o no, era tan chica en ese momento"- con el correr de la charla se fue soltando y recordó aquel romance de los dorados años noventa.

"Estaba enamorada de Carlitos, todo lo que pasó me sorprendió mucho. Espero que su familia encuentre las respuestas que están buscando y la tranquilidad que necesita. Le tengo mucho aprecio a su familia. Me siento una hija de la política", explicó.

A su vez, la hija del ex embajador Jorge Vázquez recordó: "Nací en una casa en la que se habló siempre de política, donde todo giraba en torno a la ideología y a los valores. No existía la posibilidad de no leer el diario, más allá de que fui un poco la ovejita negra porque no había nadie del palo artístico. Fue mi manera de correrme y preservarme".

Es que la política le trajo a su familia momentos felices y también situaciones complicadas: "Yo era muy chica cuando papá cae preso. Nací en el 74 y él cae preso en el 76. En la época de la Dictadura no me aceptaron en un colegio porque mi papá estaba preso. Luego, con el fallecimiento de papá tomé conciencia de un montón de cosas. Viví un momento de mucha vulnerabilidad luego de su muerte", reveló.

Por supuesto que en la charla hubo tiempo, también, para hablar sobre su actual pareja, el polista Adolfo Cambiasso, padre de sus hijos Mía, Adolfo y Myla: "Tuvimos que aggiornarnos el uno al otro, creo que me transformé en una buena compañera para él. Si bien no entiendo del juego y no es lo que más me interesa, sí entiendo mucho del hombre y lo que sucede fuera de la cancha".

Junto a Cambiasso recorrió gran parte del mundo, y por eso la conductora le preguntó cuál es su lugar favorito. "Cuanto más viajo, más quiero estar en la Argentina. Soy una mina a la que le encanta volver a su casa. Llego a Ezeiza y están todos queriendo irse, yo deseando llegar. Vivo contrarreloj todo el tiempo y voy al revés de todo el mundo", aseguró.