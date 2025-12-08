El sensual look de María Vázquez para la final del Abierto Argentino de Polo y el emotivo posteo que le dedicó a Cambiaso

La Natividad - La Dolfina volvió a conquistar el Abierto Argentino de Polo al vencer por 17-13 a Ellerstina-Indios Chapaleufú y y así pudo sellar la Triple Corona de la Asociación Argentina de Polo.

En un evento único y distinguido por la comunidad del polo, muchas celebridades dieron el presente, entre ellas, Maria Vázquez, esposa de Adolfo Cambiaso, uno de los jugadores históricos de La Dolfina, que se consagró campeón.

Presente desde temprano en la Catedral de Palermo, la actriz y conductora se llevó todos los flashes por un outfit a la altura de la circunstancia. Dueña de un escultural físico y una belleza impactante, Vázquez apeló a la sencillez para sobresalir en una jornada donde la ansiedad estuvo a flor de piel hasta el final del encuentro.

Vestida con un solero de la reconocida marca El Camarín, la celebridad armó un book de fotos que colgó tanto en sus historias de Instagram como en una publicación especial para celebrar el título. En distintas poses, Vázquez exhibió con glamour un vestido de color blanco, con ribetes transparentes, que se destacó por una tela suave, aterciopelada, que acompañó sus movimientos y le dio frescura en medio de un agobiante calor que reinó en la ciudad.

Otra de las postales que sobresalió en sus redes sociales fue la imagen familiar junto a sus dos hijas, Mía y Myla, quienes acompañaron a su madre en varios partidos de esta temporada y se convirtieron en espectadoras de lujo en la final que conquistó Adolfo Cambiaso.

Para coronar un portfolio dedicado íntegramente a su look, Vázquez, con anteojos de sol y un abanico, armó un breve video donde desfiló en uno de los palcos que anteceden a la cancha principal. Con pasos cortos, dejando entrever su espalda descubierta, la modelo se apoyó sobre el costado de una pared, miró de reojo a la cámara y la misma continuó su recorrido hacia la cancha principal.

“Hoy Palermo se tiñó de azul y rosa, felicitaciones Mia Cambiaso y todo el equipo”, cerró Vázquez, con un posteo donde subió mucho material de lo que fue un día histórico para el polo.

Con las emociones a flor de piel, María Vázquez llenó de elogios a Adolfo Cambiaso por su vigencia e importancia para que su equipo se corone campeón.

“No hay retiro en tu caso. Cuando se hace lo que vos hiciste en este deporte y en tu carrera.. la huella y el legado es inmenso”, destacó sobre una figura del polo que parece no tener fecha de vencimiento, a pesar de sus 50 años.

Y, agregó: “Solo vos vas a decidir hasta dónde y hasta cuándo. La llama no se va a apagar nunca y los que te queremos te vamos a acompañar aunque no siempre compartamos tus decisiones o elecciones. De eso se trata de quererte tal como sos, sosteniéndote cuando sabemos que quizás te equivoques, pero entendemos que tu potencial es enorme y tu esencia buena”.

En un posteo repleto de imágenes, la modelo cerró: “Quizás sea tu última final u otra más de tantas. Quizás juegues increíble o quizás solo cumplas con tu equipo. ¿A quién le importa? Te disfrutamos en todas tus versiones y con la camiseta que tengas. Sos y serás lo mejor que dio este deporte y tu legado es eterno".