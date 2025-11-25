LA NACION

En fotos. Lookazos, besos y personajes infaltables en la séptima fecha del Abierto Argentino de Polo

Con tribunas llenas y bajo un sol radiante, Palermo tuvo una jornada de polo perfecta

Lucila Olivera
Victoria Aldanondo, María Vázquez y Josefina Aldanondo acompañaron a sus maridos y sumaron onda desde los palenques
Victoria Aldanondo, María Vázquez y Josefina Aldanondo acompañaron a sus maridos y sumaron onda desde los palenques

La cuenta regresiva avanza y ya se empieza a vislumbrar quiénes serán los grandes protagonistas que definirán la final del Abierto Argentino, el torneo de polo más importante del mundo, que se jugará el 6 de diciembre.

El lunes 24, con tribunas llenas (hubo entrada libre y gratuita) y un sol radiante, cuatro equipos salieron a la cancha para conquistar la séptima fecha. Primero fue el turno de UAE Polo (con Lukín Monteverde, los cuñados Polito Pieres y Juan Martín Nero, y Tomás Panelo), que le ganó 15-12 a Los Machitos El Refugio. Y después le tocó a La Natividad La Dolfina (con Adolfo y Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola), que se impuso por 20-6 a Sol de Agosto y cerró una tarde de altísimo handicap.

María Vázquez estrenó solero con transparencias de El Camarín, que complementó con joyas artesanales de Rokkus, su marca, y cartera Hermés a contratono
María Vázquez estrenó solero con transparencias de El Camarín, que complementó con joyas artesanales de Rokkus, su marca, y cartera Hermés a contratono
Josefina Aldanondo de Nero, elevó su look casual con accesorios estratégicos
Josefina Aldanondo de Nero, elevó su look casual con accesorios estratégicos
Myla Cambiaso alentó a su familia desde la tribuna central
Myla Cambiaso alentó a su familia desde la tribuna central
Antes de salir a la cancha, Adolfito Cambiaso posó con el ex futbolista Ricardo Bochini que, tal como se ve, alentó al team del recordman
Antes de salir a la cancha, Adolfito Cambiaso posó con el ex futbolista Ricardo Bochini que, tal como se ve, alentó al team del recordman
Musculosa básica, jeans de Rocio G y zapatillas con estampa animal para Vicky Aldanondo
Musculosa básica, jeans de Rocio G y zapatillas con estampa animal para Vicky Aldanondo
La cantante Chule von Wernich alentó a su novio, Bartolomé Castagnola, desde el palenque de La Natividad La Dolfina
La cantante Chule von Wernich alentó a su novio, Bartolomé Castagnola, desde el palenque de La Natividad La Dolfina
Sofía Aguerre eligió un set de musculosa y falda con estampa animal para alentar a Los Machitos El Refugio
Sofía Aguerre eligió un set de musculosa y falda con estampa animal para alentar a Los Machitos El Refugio
Puro amor. Polito Pieres (ganó con su equipo, UAE) besa a su mujer, Victoria Aldanondo.
Puro amor. Polito Pieres (ganó con su equipo, UAE) besa a su mujer, Victoria Aldanondo.
Bettina Bulgheroni apostó por un solero marinero para hacerle frente al calor del lunes
Bettina Bulgheroni apostó por un solero marinero para hacerle frente al calor del lunes
Polo 24-11
Polo 24-11
Tatiana Pieres y Laura Taverna le dijeron sí a los jeans blancos
Tatiana Pieres y Laura Taverna le dijeron sí a los jeans blancos
Julieta Kemble y Justo Saavedra, infaltables
Julieta Kemble y Justo Saavedra, infaltables
El team de UAE va al podio después de ganarle por 15-12 a Los Machitos El Refugio. En primer plano se lo ve a Juama Nero con su hija, Victoria, y a Tomás Panelo
El team de UAE va al podio después de ganarle por 15-12 a Los Machitos El Refugio. En primer plano se lo ve a Juama Nero con su hija, Victoria, y a Tomás Panelo
La fotógrafa Tatiana Frayssinet, con mini de jean y botas rider, lista para alentar a sus primos, Barto y Jeta Castagnola
La fotógrafa Tatiana Frayssinet, con mini de jean y botas rider, lista para alentar a sus primos, Barto y Jeta Castagnola
Lucas Monteverde acompaña a su hijo Lukin y a Polito Pieres
Lucas Monteverde acompaña a su hijo Lukin y a Polito Pieres
Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso y Adolfo Cambiaso (de espaldas), después de una charla con Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina
Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso y Adolfo Cambiaso (de espaldas), después de una charla con Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina
Cande, la mujer de Alfredo Bigatti, alentó a Los Machitos El Refugio
Cande, la mujer de Alfredo Bigatti, alentó a Los Machitos El Refugio
Paco de Narváez acompañó al team de Sol de Agosto
Paco de Narváez acompañó al team de Sol de Agosto
Sheika Maitha Al Maktoum (dueña del equipo UAE), Loli López (mamá de Lukin Monteverde que juega en el team) y su hija Luna Monteverde
Sheika Maitha Al Maktoum (dueña del equipo UAE), Loli López (mamá de Lukin Monteverde que juega en el team) y su hija Luna Monteverde
Diego Pando, Hernán Agote y Lula Vacca Vergara
Diego Pando, Hernán Agote y Lula Vacca Vergara
Adriana Brodsky estuvo muy bien acompañada por su hijo, Javier Yofre
Adriana Brodsky estuvo muy bien acompañada por su hijo, Javier Yofre
Luisa del Carril (con jeans) y Caro Ramos, salieron de la cabina donde están haciendo "Hagamos podio", el streaming de la AAP y posaron para ¡HOLA!
Luisa del Carril (con jeans) y Caro Ramos, salieron de la cabina donde están haciendo "Hagamos podio", el streaming de la AAP y posaron para ¡HOLA!
Achu Gallastegui, lista para hacer notas en palenques
Achu Gallastegui, lista para hacer notas en palenques
Por Lucila Olivera
Revista Hola
