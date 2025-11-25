En fotos. Lookazos, besos y personajes infaltables en la séptima fecha del Abierto Argentino de Polo

La cuenta regresiva avanza y ya se empieza a vislumbrar quiénes serán los grandes protagonistas que definirán la final del Abierto Argentino, el torneo de polo más importante del mundo, que se jugará el 6 de diciembre.

El lunes 24, con tribunas llenas (hubo entrada libre y gratuita) y un sol radiante, cuatro equipos salieron a la cancha para conquistar la séptima fecha. Primero fue el turno de UAE Polo (con Lukín Monteverde, los cuñados Polito Pieres y Juan Martín Nero, y Tomás Panelo), que le ganó 15-12 a Los Machitos El Refugio. Y después le tocó a La Natividad La Dolfina (con Adolfo y Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola), que se impuso por 20-6 a Sol de Agosto y cerró una tarde de altísimo handicap.

María Vázquez estrenó solero con transparencias de El Camarín, que complementó con joyas artesanales de Rokkus, su marca, y cartera Hermés a contratono Tadeo jones

Josefina Aldanondo de Nero, elevó su look casual con accesorios estratégicos Tadeo jones

Myla Cambiaso alentó a su familia desde la tribuna central Tadeo jones

Antes de salir a la cancha, Adolfito Cambiaso posó con el ex futbolista Ricardo Bochini que, tal como se ve, alentó al team del recordman Tadeo jones

Musculosa básica, jeans de Rocio G y zapatillas con estampa animal para Vicky Aldanondo Tadeo jones

La cantante Chule von Wernich alentó a su novio, Bartolomé Castagnola, desde el palenque de La Natividad La Dolfina Tadeo jones

Sofía Aguerre eligió un set de musculosa y falda con estampa animal para alentar a Los Machitos El Refugio Tadeo jones

Puro amor. Polito Pieres (ganó con su equipo, UAE) besa a su mujer, Victoria Aldanondo. Tadeo jones

Bettina Bulgheroni apostó por un solero marinero para hacerle frente al calor del lunes Tadeo jones

Polo 24-11 Tadeo jones

Tatiana Pieres y Laura Taverna le dijeron sí a los jeans blancos Tadeo jones

Julieta Kemble y Justo Saavedra, infaltables Tadeo jones

El team de UAE va al podio después de ganarle por 15-12 a Los Machitos El Refugio. En primer plano se lo ve a Juama Nero con su hija, Victoria, y a Tomás Panelo Tadeo jones

La fotógrafa Tatiana Frayssinet, con mini de jean y botas rider, lista para alentar a sus primos, Barto y Jeta Castagnola Tadeo jones

Lucas Monteverde acompaña a su hijo Lukin y a Polito Pieres Tadeo jones

Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso y Adolfo Cambiaso (de espaldas), después de una charla con Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina Tadeo jones

Cande, la mujer de Alfredo Bigatti, alentó a Los Machitos El Refugio Tadeo jones

Paco de Narváez acompañó al team de Sol de Agosto Tadeo jones

Sheika Maitha Al Maktoum (dueña del equipo UAE), Loli López (mamá de Lukin Monteverde que juega en el team) y su hija Luna Monteverde Tadeo jones

Diego Pando, Hernán Agote y Lula Vacca Vergara Tadeo jones

Adriana Brodsky estuvo muy bien acompañada por su hijo, Javier Yofre Tadeo jones

Luisa del Carril (con jeans) y Caro Ramos, salieron de la cabina donde están haciendo "Hagamos podio", el streaming de la AAP y posaron para ¡HOLA! Tadeo jones