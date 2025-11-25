En fotos. Lookazos, besos y personajes infaltables en la séptima fecha del Abierto Argentino de Polo

Con tribunas llenas y bajo un sol radiante, Palermo tuvo una jornada de polo perfecta
La cuenta regresiva avanza y ya se empieza a vislumbrar quiénes serán los grandes protagonistas que definirán la final del Abierto Argentino, el torneo de polo más importante del mundo, que se jugará el 6 de diciembre.
El lunes 24, con tribunas llenas (hubo entrada libre y gratuita) y un sol radiante, cuatro equipos salieron a la cancha para conquistar la séptima fecha. Primero fue el turno de UAE Polo (con Lukín Monteverde, los cuñados Polito Pieres y Juan Martín Nero, y Tomás Panelo), que le ganó 15-12 a Los Machitos El Refugio. Y después le tocó a La Natividad La Dolfina (con Adolfo y Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola), que se impuso por 20-6 a Sol de Agosto y cerró una tarde de altísimo handicap.
