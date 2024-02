escuchar

Mariana Fabbiani regresa a la pantalla de América con la novena temporada de su ciclo El diario de Mariana. A partir de mañana, el Día de los enamorados , a las 15.30, la conductora volverá a ponerse al frente de su magazine.

Su propuesta para los televidentes vespertinos es ofrecerles “información y análisis” en relación con los principales temas de la política y la económica, pero también distenderlos con noticias sobre el mundo del espectáculo nacional. Para esta tarea, Fabbiani estará acompañada por colaboradores que estuvieron con ella el año pasado como Mariano Yezze, Martín Candalaft, Franco Torchia, Andrea Taboada, Elba Marcovecchio, Luciana Arias y Pepe Ochoa, pero además sumará a dos nuevos panelistas: el abogado Mauricio D’Alessandro y Julieta Cayetina.

Cabe recordar que después de tomarse una pausa en la televisión y de experimentar con propuestas de entretenimiento, la presentadora retomó en 2023 la conducción de su emblemático ciclo, que es producido por Mandarina Contenidos para América.

“Con energías renovadas”

Fabbiani vuelve así a las tardes de América para abordar los temas de actualidad y lo hace tras un descanso de casi dos meses, ya que a finales de diciembre había dado por cerrada su temporada 2023 con un emotivo mensaje: “Este fue el año en que volví con El diario de Mariana en mi nueva casa América y me hizo muy feliz estar cerca de ustedes todos los días”.

“Me da mucha satisfacción poder tocar temas en el programa que escasean en la tele y, sin embargo, nos nutren como personas. Hubo entrevistas que me llenaron el alma. Sigo creyendo en que cada uno desde su lugar puede intentar mejorar en algo la vida del otro. Estoy convencida de que la tele también puede ser un espacio de sano debate, que genere conciencia, compromiso y empatía. Acompañarte todas las tardes y ser parte de tu cotidianeidad le da sentido a mi trabajo. ¡Gracias por acompañarnos del otro lado! Y gracias al gran equipo que hace que todo sea posible. Vuelvo en febrero con energías renovadas” , adelantaba entonces.

Con una amplia y destacada trayectoria televisiva, Fabbiani aprovechó este año la celebración de su cumpleaños número 49 para hacer un balance. El pasado 8 de enero, la presentadora sopló las velitas y compartió una emotiva publicación en las redes sociales mientras disfrutaba de sus vacaciones en familia en Punta del Este.

Si bien reconoció que el número le parecía “muchísimo”, la también actriz se confesó sentirse “llena de amor y agradecimiento” y “entendiendo cada vez más por dónde transcurre lo verdaderamente importante”. También aseguró que celebraba la “sabiduría que viene con los años”.

En su autodedicatoria, también manifestó: “Miro hacia atrás y todo parece estar tan cerca y, al mismo tiempo, pasó tan rápido. Estoy lista para disfrutar, para dejarme sorprender por la vida. Es momento de vivir cada día con gratitud, buscando la felicidad en la simpleza, cultivando vínculos auténticos, navegando más profundo y conectada conmigo misma”. Y compartió: “Aparezco poco porque estoy descansando, reseteándome después de un año de muchísimo trabajo. Pero quería pasar por acá para celebrar mi cumpleaños también con ustedes porque nos une un cariño tácito. Siempre me acompañan y me alientan, y ese amor me llega”.

En una entrevista con LA NACIÓN, a mediados del año pasado, la conductora reflexionaba asimismo sobre su carrera repasando sus comienzos como actriz y su devenir inesperado en periodista: “Artista es una palabra grande, pero me siento más artista que periodista. Cuando me preguntan, siempre digo que hice la carrera de periodismo mientras estaba al aire”.

Y agregaba: “Me formé para ser actriz. No tenía pensado ser ni conductora, ni periodista. Quería ser actriz dramática. Y mi profesor de teatro de ese momento me dijo que servía para el humor. Yo sentí que lo que me había querido decir era que no era tan buena. Pero después me di cuenta de lo difícil que es hacer reír. Y siento, efectivamente, que soy mejor para la comedia. Me gusta reírme y hacer reír”.

