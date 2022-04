Mariana Fabbiani vuelve a la televisión con un nuevo programa: ¿de qué se va a tratar?

Tras despedirse en 2021 de su último programa, Lo de Mariana, ciclo de actualidad que estuvo al aire solo tres meses, Mariana Fabbiani vuelve a la televisión. La reconocida conductora anunció su retorno con una propuesta renovada.

En una entrevista con LAM, el ciclo de América TV, la presentadora confirmó su regreso. “Estoy cocinando algo... tengo ganas”, manifestó primero y aclaró que el nuevo proyecto será realizado de la mano de Mandarina, la productora de su marido, Mariano Chihade .

Luego, Fabbiani dio más detalles en el programa que conduce Ángel de Brito: “Estoy con un proyecto muy interesante, pero también estoy disfrutando mucho de este stop. Fueron muchos años sin parar, así que estoy redescubriendo un montón de cosas que había postergado. Disfrutando mucho de mis hijos, muy bien, tranquila”, contó.

El nuevo desembarco de Fabbiani en la pantalla chica está previsto para este primer semestre del año. En su programa, Ángel de Brito aportó más datos acerca de lo que se viene: “Yo sé lo que va a hacer. Está buenísimo. Empieza en dos meses. No es un programa de juegos, no va a salir en eltrece ni en América. Es un programa que le calza justo por algo particular”, explicó el conductor. Y agregó: “Ya lo van a anunciar con un lanzamiento. Es un programa en donde va a viajar, pero no es de viajes”.

Durante su charla con LAM, Fabbiani también aclaró que la nueva producción no tendrá una temática vinculada a la cocina. “No, y además yo cocinando soy un desastre”, apuntó entre risas. Sin embargo, en sus últimas apariciones en las redes sociales se la ve esmerándose con alguna receta.

Hay que recordar que la periodista condujo por la pantalla de eltrece los ciclos El diario de Mariana, Mamushka y Lo de Mariana. Esta última apuesta, sin embargo, no pudo cumplir con las expectativas del canal en materia de rating y estuvo al aire solo tres meses, de abril a julio de 2021.

En su despedida de esta última experiencia televisiva, la conductora decía: “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos,️ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo, pero ya vendrán nuevos proyectos. Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos, así que... ¡Gracias! Se los quiere”, expresó.