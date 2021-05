Mariana Genesio, tras la salida de Inés Estévez de Pequeña Victoria: “Yo la amo, le tengo una gran admiración”

A poco del debut de “La Academia”, Mariana Genesio se prepara para enfrentarse a un nuevo desafío dentro de su carrera. “Mi mamá no para de mandarme fotos de portales y le dije, ‘me parece que este año me vas a ver hasta en la sopa’. Son trabajos que me hacen sentir que estoy creciendo en mi carrera”, aseguró la actriz.

“‘La Academia’ me desafía desde todos los lugares: desde lo profesional, lo artístico, lo mediático, lo intelectual. A veces me pone nerviosa que me vean bailar”, expresó durante una charla con Esto No Es Hollywood, el programa que conduce Fernanda Iglesias en Mucha Radio FM 89.5. “Me intimida un poquito el ida y vuelta con Marcelo (Tinelli), pero también me entusiasma, me genera una adrenalina linda”.

Para esta nueva apuesta, Genesio cuenta con el apoyo de toda la gente que la quiere. “Mis amigos me dicen: ‘Ojala Marcelo pueda sacar todo lo que nosotros vemos en vos’, porque por lo general uno se arma como un personaje. Yo apenas se prende la cámara, o cuando estoy en público, me ubico en ese lugar de la dulce o la respetuosa, pero no soy así. Tengo un costado bastante ácido que no me gusta mostrarlo”.

“Me toca bailar la semana que viene, pero aun no tengo confirmado el día”, reconoció Genesio cuando le consultaron sobre su debut en el reality. “Por suerte es la próxima semana, así tengo tiempo de seguir ensayando. Estoy muy ansiosa, ya no puedo dormir. Camino por las paredes”.

La salida de Inés Estévez de Pequeña Victoria

“Nosotras siempre estuvimos en contacto con Inés Estévez, y cuando nos enteramos de que ella no formaría parte de la segunda temporada nos pusimos muy mal”, se sinceró Genesio. “Teníamos un grupo de WhatsApp y nos conteníamos todo el tiempo hablando de lo cotidiano, lo personal. A Inés no la sacamos del grupo”.

Fue en septiembre de 2020 que se supo que la tira de Telefe, que fue nominada a los premios Emmy Internacional a mejor telenovela, tendría una nueva temporada, y que Estévez ya no formaría parte de la historia. “A Inés yo la amo, le tengo una gran admiración, una cosa medio cholula. Ella siempre está para todos”, afirmó al mismo tiempo que contó que sus colegas de la tira le harán “el aguante” durante “La Academia”. “Mis compañeras me re apoyan”, concluyó.

