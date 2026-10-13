Mario Massaccesi aclaró sus polémicos dichos sobre Videla: “Jamás le lavaría la cara”

El periodista Mario Massaccesi aclaró este martes sus polémicos dichos sobre el dictador Jorge Rafael Videla después de haber anunciado que preparaba un documental sobre un “costado íntimo” del genocida, y afirmó que “jamás le lavaría la cara”.

El comunicador había señalado el lunes último que trabajaba en un documental sobre un “costado íntimo” de Videla, tras un debate sobre si las personas malas tienen un costado bueno. En diálogo con LA NACION, manifestó: “Jamás le lavaría la cara a Videla”.

Massaccesi sostuvo que el objetivo del documental es “mostrar más profundamente la cara atroz del genocida Videla”. “Jamás haría un documental para lavarle la cara ni a Videla ni a nadie. Es un material inédito que recibimos. Lo estamos trabajando y espero que finalmente lo podamos terminar”, expresó en diálogo con este medio.

Las declaraciones del periodista habían surgido durante el programa Otro Día Perdido que conduce Mario Pergolini en Canal 13. Mientras ambos charlaban sobre el lado más espiritual de ambos, iniciaron un debate.

“Todos tenemos un buen lugar y lo visitamos muy poco. Nos dejamos dominar por el enojo, la culpa, el miedo y todos tenemos un espacio maravilloso, incluso los más zánganos y personas más malditas”, detalló Massaccesi. “A veces me dicen ‘Ay, porque vos sos espiritual’. La espiritualidad es ir al mejor lugar que todos los seres humanos tenemos y explorar eso”, sumó.

Massaccesi aclaró sus polémicos dichos sobre Videla Patricio Pidal/AFV

Ante ello, Pergolini consultó: “¿Creés que hasta los peores tienen eso? ¿Grandes dictadores y asesinos? Rescatás que en algún lado hay una parte de humanidad".

“Yo creo que sí, lo cual no los convierte en buenos públicamente. Si mataste...”, explicó Massaccesi. Pergolini lo interrumpió y acotó: “Como un Videla”.

A lo que Massaccesi respondió: “Claro. Hoy estoy haciendo un documental de Videla y hay un costado íntimo a partir de información y testimonios. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él. Lo cual no lo convierte en un bueno como presidente, pero creo que todos en algún momento se nos puede abrir la puerta de la furia, la maldad, lo cínico, pero también hay otro espacio al que podemos ir. El mundo está como está no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente”, señaló.

Las declaraciones causaron un gran revuelo en redes sociales, que se inundaron de críticas respecto a la forma de hablar del dictador, lo que llevó a Massaccesi a aclarar sus dichos a través de un posteo en redes sociales.

La aclaración

Massaccesi en el programa de Mario Pergolini Instagram (mariomassaccesi1)

El periodista contó que el material en el que está trabajando “se ajusta a hechos históricos”. “No habla de la vida privada de Videla ni de su intimidad, sino de hechos que ocurrieron en la Argentina. Es su costado militar y su parte de presidente de facto. El costado público, que conocemos todos, pero se ratifica en hechos determinados puntos de la historia reciente y sangrienta de la Argentina”, explicó.

Luego, insistió en su visión sobre el dictador. “Sigo creyendo que Videla es un genocida, que estuvo bien condenado y que no debería haber sido indultado. Desde mi costado personal siempre apoyé la aparición con vida de los desaparecidos, el juicio y castigo a los culpables, la actuación de la Justicia y la recuperación de los nietos detenidos y desaparecidos”, concluyó.