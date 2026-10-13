El enojo de Mario Pergolini por la ausencia de David Bisbal a su programa: “¿Pero quién es?"

La semana de Otro día perdido (eltrece) no arrancó de la mejor manera. Mario Pergolini había anunciado que el lunes 12 de octubre tendría en el piso a David Bisbal para un mano a mano, pero el cantante español pegó el faltazo al programa y el conductor no dudó en exponerlo.

Durante la noche del lunes 12 de octubre, David Bisbal se presentó en el Movistar Arena con su show Tour Eternos 2026, en el que interpretó clásicos como “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia” y “A partir de hoy”. Sin embargo, durante su visita al país tenía previsto dar una entrevista en el programa de Mario Pergolini. De hecho, el conductor lo anunció como invitado, pero al inicio de la emisión del lunes, confirmó que la entrevista no se llevaría a cabo.

La semana pasada, Pergolini anunció que David Bisbal visitaría el programa, pero el cantante finalmente no se presentó (Foto: Captura / eltrece)

“Sé que el viernes pasado les habíamos prometido hoy a un invitado. De hecho, hay un montón de gente que está acá que creía que iba a venir hoy David Bisbal, pero...”, expresó Pergolini en la más reciente emisión de Otro día perdido. “¿Cómo que no? Yo practiqué todo el fin de semana ‘Ave María’“, expresó Evelyn Botto mientras cantaba y bailaba la canción.

David Bisbal dio un show en el Movistar Arena el lunes 12 de octubre en el marco del Tour Eternos 2026 (Foto: Instagram @davidbisbal)

“¡Claro! Dije: ‘Qué bueno, David Bisbal viene al programa’, hasta que pensé: ‘¿Quién es David Bisbal?’“, comentó Pergolini y la actriz le remarcó que era ”el de ‘Bulería". “Lo escuché y dije: ‘Ni el p***, mirá si canta esto’. Ahí le mandé a decir que no venga. Las metáforas, Dios mío”, advirtió el conductor en referencia a la canción.

En este sentido, dio a entender que la participación del español tampoco iba a reprogramarse. “Es una estrella internacional”, lanzó con un dejo de ironía. “Era un ratito, pero ahí me enteré de que había cantado ‘Bulería’. ¡No sé qué quiere decir! y es su segundo éxito más grande”, arremetió.

Mario Massaccesi fue el invitado del lunes 12 de octubre de Otro día perdido (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

Si bien no entró en detalles respecto al motivo de la baja de Bisbal, como siempre, “el show debe continuar” y el invitado del día fue Mario Massaccesi, quien ya estaba en agenda, pero aceptó adelantar su participación.

El regalo hecho a mano de Mario Pergolini que desconcertó por completo a Mora Bianchi

Hace un par de semanas, Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max), estuvo en Otro día perdido y, como recientemente se mudó sola, le hicieron algunos regalos para su casa. Evelyn Botto le obsequió una vela y Agustín “Soy Rada” Aristarán le entregó su propia taza del programa. Luego fue el turno de Pergolini, quien le contó que hacía impresiones en 3D y la sorprendió con una pequeña panera negra: “La hice yo, ¿querés que te la firme?”. Ella la aceptó educadamente, pero su cara se transformó cuando él sacó el segundo regalo: un portallaves negro con forma de perro salchicha.

Los regalos de Mario Pergolini para Moria Bianchi

“¡Este me encanta!”, exclamó. “¿El otro no?”, respondió Pergolini entre desconcertado y ofendido. Ella, honesta, le dijo que no, así que él le pidió que le devolviera la panera. “¡Vieron en casa que lo que hago es lindo!”, expresó el conductor orgulloso de su trabajo, antes de sacar el último regalo: un portauriculares con cabeza de Walter White, el personaje de Bryan Cranston en la serie Breaking Bad. Finalmente, tras el ida y vuelta, terminó por aceptar todos los regalos para decorar su nuevo hogar.