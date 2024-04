Marcela Feudale recordó su difícil relación laboral con Mario Pergolini y lamentó: “Fui damnificada”

Escuchar

En medio de la repercusión mediática que se generó tras el comentario de Raquel Mancini sobre las burlas que recibió por parte de Andy Kusnetzoff en los 90 durante la emisión de CQC, Marcela Feudale reflexionó este jueves sobre la discriminación televisada de aquella época y rememoró una experiencia particular que atravesó con Mario Pergolini: “Fui damnificada”.

Este tema reflotó luego de la charla que Mancini tuvo con Fer Dente la semana pasada, en su visita a Noche al Dente (América TV), en la que se refirió a la discriminación que padeció públicamente por Andy y parte del equipo de CQC. Lo cierto es que, con el fin de escuchar el pedido de disculpas por parte del conductor en compañía de las angelitas en LAM (América TV), Feudale opinó al respecto y destacó varios hechos que la hicieron sentir incómoda cuando trabajaba en la radio Rock and Pop, con Pergolini.

Ante la consulta por parte de Ángel de Brito acerca de cómo fue su vínculo con Mario, Marcela indicó: “Sí, es un chico que… era complicado, siempre lo fue. Él era peleador, quería su lugar sí o sí. En la radio muchos no lo querían, no se lo quiso mucho nunca”.

Marcela Feudale apuntó de lleno contra Mario Pergolini (Fuente: Captura de Video/América TV)

“Había formas y formas de buscarlo. Él tenía un serrucho así de grande. Era complicado. Fui una damnificada en su tiempo, se quedó con mi horario”, agregó tajante Feudale, y lamentó: “Yo me enteré por el hombre de la estación de servicio. El playero me dijo: ‘che, ¿sabés que termina tu programa?’. Y le dije ‘no lo sabía. A ver, ¿quién lo hace?’ [con ironía] “.

En tanto, aclaró: “La condena en ese tiempo era que nuestro programa estaba segundo y no primero. Éramos súper exitistas. Era tremendo. Algunos te decían que él era mitómano”. Minutos más tarde, luego de que Mancini mencionara el destrato hacia Marcelo Tinelli en Todo por dos pesos, Feudale insistió: “Yo me acuerdo una nota que era tremenda y que hoy en día circula en las redes, donde nos reímos todos para atrás, donde el cantito era que nosotros éramos ‘mogólicos’. Todos los humoristas”.

Raquel Mancini aceptó las disculpas de Andy Kusnetzoff

En medio de la conversación con las angelitas y de Brito, la exmodelo aseguró que esta iba a ser la última vez que se refiere al tema de su discriminación en los 90. A pesar de que aseguró que el conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe) la invitó varias veces a su programa, Raquel Mancini rechazó asistir para no agrandar más esta cuestión.

Luego del archivo que compartió la producción con el pedido de disculpas por parte de Kusnetzoff en Intrusos (América TV), Raquel reaccionó: “Lo veo y acepto las disculpas. Me hubiese gustado que me mande un WhatsApp o que sea en persona y no hacerlo público. O de última, que me llame en su radio y lo hacemos delante de su público, de otra manera (...) Si miente, es un problema de él y la vida lo sabrá. Yo soy una persona que pide disculpas y está bueno que sea una persona que pide disculpas”.

Tras reconocer la intención de Andy, la exmodelo dejó en claro que no pierde las esperanzas de que se acerque de otra manera, siendo que, según remarcó, a ella la afectó anímica y laboralmente cuando con sus notas en los 90 se burlaba de su rostro.