Mario Pergolini, en shock por la muerte de Ernestina Pais: “Fue un golpe horrendo”

La muerte de Ernestina Pais conmovió a todos en el mundo del espectáculo y Mario Pergolini no fue la excepción. Esta mañana, en el programa que conduce en Vorterix, el conductor comentó la noticia y se mostró profundamente impactado por la partida de su sucesora en Caiga Quien Caiga (CQC). “Fue un golpe horrendo”, aseguró.

“Tremendo lo de Ernestina Pais. La verdad que fue un golpe horrendo, ¿no? Una cosa...”, comentó el también empresario en No preguntes por Rusia. “Y la tragedia”, sumó Nicolás Etevenaux, su compañero de envío. “Horrenda”, repitió Pergolini, sin ocultar su estado de shock. “La verdad que muy feo, muy feo”, sumó.

Si bien no habló de su vínculo personal con Pais, Pergolini resaltó el cariño que la actriz, periodista y conductora de televisión se ganó de sus colegas durante sus años en el medio. “Una mujer querida, además, ¿no?”, soltó. “Recontra querida, años en la TV haciendo de todo”, agregó Etevenaux. “Y aun en sus momentos, así de desgracia, todo el mundo como intentando que salga”, completó el conductor.

Luego de que Etevenaux resaltara la lucha de Pais por recuperarse de sus adicciones, luchar contra sus fantasmas y contarlo en público para servir de ejemplo para otros, Pergolini cerró el tema. “Una pena, la verdad. Un cariño al hijo, a la gente que la quería. A todos. Es tremendo. Tremendo”.