Moria Casán habló sobre la trágica muerte de Ernestina Pais y contó el mensaje que le dejó su hijo, Benicio

El viernes a la noche, la noticia de la muerte de Ernestina Pais dejó en shock al mundo del espectáculo: la actriz, periodista y conductora de televisión murió luego de ser arrollada por el Tren de la Costa cuando se dirigía al teatro. Esta mañana, en su ciclo de eltrece, Moria Casán lamentó su partida, contó que su hijo, Benicio, le mandó un mensaje después del entierro y resaltó su figura: “Una morocha hermosa”, la describió.

“Bienvenidos, mi querido público. Estamos así, atravesados por el dolor. Es una cosa muy fuerte lo que ha pasado”, comenzó la exvedette, frente a cámara, con un gesto de tristeza. “Se ha despedido de este mundo, ha partido nuestra querida Ernestina Pais. Un beso a toda su familia, a su hermana, a su madre, a su hijo Benicio”, repasó.

Todo su equipo de trabajo la despidió en redes sociales (Foto: Instagram @ernepais)

En ese momento, Moria reveló que recibió un mensaje del hijo de Pais ayer por la tarde, luego de la ceremonia que se llevó a cabo en el Cementerio de la Chacarita. “Querido Benicio, que tuvo la amabilidad de mandarme un videíto. Ayer venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá. Yo soy muy apegado al barrio y vos sos de Parque Leloir, que también era el barrio del Indio Solari’. Y me dice: ‘Qué año raro este’”.

“Recordaba a su madre con alegría (...) Es un chico de 22 años y, bueno, quiere recordar a la madre de la mejor manera”, agregó de inmediato en relación al joven. Un rato después, al repasar las imágenes del entierro, Casán no pudo ocultar su tristeza: “Acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano. Contame… Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor”, exclamó, sin poder dar crédito de lo que sucedió.

Moria decidió recordar a Pais con un video en el que ella habló de su adicción al alcohol, del temor a las recaídas y de la muerte. “Los borrachos no morimos heroicamente. Morimos dejando, no sé, el gas prendido, resbalándote, cruzando mal una calle. Yo ya venía demostrando señales de que la cosa podía terminar mal”, dijo. Luego, explicó que El divorcio del año, la obra en la que estaba trabajando, le había hecho muy bien.

De vuelta al piso, Casán repasó las circunstancias en las que murió Pais y aseguró que la periodista no fue consciente de lo que sucedió. “Creo que nunca se dio cuenta de lo que pasó, si eso puede llevar algún alivio a tanto dolor”, expresó. “Fue algo inesperado. Primero por el impacto, por cómo pasa, porque es algo que vos decís: ‘La atropelló el Tren de la Costa’. Y decís: ‘¡Guau!’. Es diferente a decir: ‘Le agarró un paro’, o ‘se desmayó’, o ‘se golpeó la cabeza’. Es una forma muy dura y, además, absolutamente trágica”.

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, le mandó un mensaje a Moria Casán luego de la muerte de su madre (Foto: Instagram @benicioguyot)

Antes de pasar a otro tema, Casán dedicó un momento para resaltar la figura de Ernestina Pais. “Era una persona muy enganchada con la vida, con una sonrisa, la mejor. Un humor hermoso. Todos destacaban eso. Una morocha hermosa, hermosa, Ernestina Pais. Bella mujer”, completó.

La muerte de Ernestina Pais

Pais murió el viernes a las 19.24, cuando el automóvil Honda City que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en Barrancas de San Isidro.

Accidente de la actriz y conductora Ernestina Pais

Según fuentes consultadas por LA NACION, la periodista y conductora de televisión cruzó las vías con las barreras bajas y en ese momento fue embestida por el tren. Se dirigía a Tigre y estaba inhabilitada para conducir desde abril pasado hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro. Dicha filmación fue entregada a la fiscal María Paula Hertrig, que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

La noticia de su fallecimiento generó un aluvión de mensajes de despedida de amigos y colegas. El mismo Benicio expresó su dolor con una conmovedora publicación y también agradeció todos los mensajes de amor que le llegaron tras darse a conocer la muerte de su madre.