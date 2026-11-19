Graciela Alfano decidió tomarse unos días de descanso en Uruguay, donde pudo disfrutar de una sesión de terapia “cromática” en un jacuzzi iluminado con luces de colores. La exvedette compartió imágenes de su experiencia y las postales se convirtieron en tema de conversación en el programa Otro día perdido (eltrece), que conduce Mario Pergolini.

A través de Instagram, la actriz mostró una serie de fotografías en las que se la vio disfrutar de los supuestos beneficios de una técnica que invita a la relajación. Desde Conchillas, un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Colonia, la actriz se mostró en compañía de su amiga Gabriela Castellani, con quien se alojó en un hotel orientado al bienestar. En las fotos se las pudo observar a ambas dentro del agua, iluminadas por luces azules, verdes y amarillas.

Las postales llegaron hasta el estudio de Otro día perdido y Pergolini, en conversación con sus panelistas Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, lanzó una tajante definición sobre la terapia cromática. Fue Aristarán quien llevó el tema a la mesa durante el habitual segmento dedicado a las noticias de espectáculos, con la intención de mostrarle a sus compañeros las particulares imágenes.

A continuación y sin rodeos, el conductor dejó clara su posición frente a este tipo de tratamientos alternativos y cuestionó su efectividad: “No existe la cromoterapia”. Rada comenzó entonces a bromear sobre el aspecto que tenía el agua del jacuzzi, especialmente por las tonalidades verdosas de las fotografías. “Se fueron de spa a Chernóbil, por lo que veo”, lanzó el humorista.

Botto se sumó a las interpretaciones y describió la escena con otra referencia cinematográfica: “Es la pileta del pantano de Shrek”, dijo, y Rada continuó: “Para mí es una pileta con agua sabor a kiwi radioactivo”, ante lo que su compañera agregó: “Para mí se metieron en una con agua con resaltador”.

“¿Te dará superpoderes?”, se preguntó Botto y Aristarán atinó una respuesta: “No sé, pero una buena gastroenteritis, quizás”. Los integrantes del programa también pusieron en duda, en tono irónico, si la práctica contaba con algún tipo de autorización o reconocimiento oficial. “¿Esto estará aprobado por la Anmat?”, preguntó Rada y la humorista concluyó: “La OMS todavía no se expidió”.

La cromoterapia, también conocida como terapia del color, es una práctica alternativa que plantea utilizar diferentes tonalidades de luz y ambientes cromáticos para generar sensaciones de bienestar.

Graciela Alfano, durante su sesión terapéutica en un jacuzzi Instagram

Relax y diversión

Más allá del debate televisivo en clave de humor sobre la supuesta efectividad del tratamiento, Alfano continuó disfrutando de su estadía en Uruguay. Además del jacuzzi, donde se la vio posar sensualmente junto a su amiga, la actriz vivió otras experiencias en el país vecino y Castellani se encargó de compartir los registros del paseo en bicicleta que ambas realizaron por las calles de tierra de Conchillas, rodeadas de naturaleza.

Las publicaciones recibieron varios comentarios por parte de los seguidores de ambas. “Divinas”, “diosas” y “qué genias” fueron algunos de los mensajes que se repitieron por parte de usuarios que destacaron su buena energía y la actitud de la exvedette a la hora de compartir sus momentos de disfrute.

Alfano suele compartir diversas reflexiones y experiencias vinculadas al bienestar y el cuidado personal a través de las redes. La exvedette suele mostrarse muy interesada en las prácticas de relajación, la conexión con el cuerpo y los hábitos que la ayudan a sentirse bien, tanto física como emocionalmente.