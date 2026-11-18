Mario Pergolini tuvo una inesperada participación en el programa La cocina rebelde (eltrece), el ciclo que conduce Jimena Monteverde, donde reveló detalles de su rutina doméstica y contó que cocina todos los días para su familia.

El conductor de Otro día perdido dejó, así, de lado por un rato su habitual rol de entrevistador y habló de su vida cotidiana, sus costumbres y una faceta que pocos conocían: su pasión por cocinar. La charla dio lugar a confesiones inesperadas y a varias bromas.

Pergolini mencionó que es él quien se ocupa principalmente de preparar la comida en su hogar y explicó que lo hace prácticamente a diario. “Yo cocino todos los días, menos los viernes, y, además, hago las compras”, contó ante la sorpresa de los anfitriones del programa.

Sumado a ello, detalló: “Voy todos los días a la verdulería y soy como una señora, pido dos tomatitos, tres zanahorias...”. Ante la incredulidad de la cocinera y el resto del equipo, el fundador de Vorterix se encargó de aclarar que hablaba en serio. “Voy de verdad todos los días. Me levanto a las 5.30 de la mañana y, cuando termino el programa, tipo 5 o 6 de la tarde, voy a la verdulería”, explicó.

Consultado sobre cuáles son sus platos favoritos, señaló que suele inclinarse por lo salado y dijo que disfruta especialmente de las recetas elaboradas. “En general preparo cosas saladas; a veces me pongo a hacer pastas, canelones o ravioles, con la masa, con todo, que no es complicado, pero suele llevar un tiempito prepararlos. También me gusta brasear las carnes”, precisó.

Sumado a ello, hubo otro aspecto de su vida familiar que llamó la atención: “Yo tengo dos hijos vegetarianos y mi mujer casi no come carne, así que como muy poca carne. Comeré una vez por semana, con suerte. Cuando viene mi hijo mayor, ahí sí como carne. Le digo ‘vamos a una parrilla’”, comentó entre risas.

Durante el programa, Jimena Monteverde y Coco Carreño también protagonizaron una divertida anécdota. La conductora aprovechó la presencia del invitado para hablar de la relación de amistad que la une a su compañero. Cuando Pergolini quiso saber si alguna vez habían tenido alguna pelea o desacuerdo, Carreño aclaró: “No nos peleamos nunca, porque somos muy parecidos”.

“Hace como 10 años, todo el tiempo laburando juntos, nos fuimos haciendo amigos de la vida”, sumó Monteverde, y disparó: “Yo hasta le conozco las partes íntimas a él”, dijo en relación a una oportunidad en la que estaban trabajando juntos y el cocinero advirtió que tenía un problema con su ropa interior. “Estábamos acá y me dijo: ‘Me parece que tengo el calzón roto’. Nos vamos al camarín, yo me estaba cambiando y me dice: ‘Mirá el agujero que tengo’”, contó la chef. “No es algo para que lo cuente acá”, se quejó con humor su dupla.

El intercambio con Rodrigo de la Serna

En el mismo día, aunque ahora sí como conductor en su propio ciclo televisivo, Otro día perdido (eltrece), Pergolini protagonizó también un divertido intercambio con Rodrigo de la Serna.

El anfitrión dejó en claro que mantiene una relación de confianza con el actor y rompió el hielo con una frase: “Tenemos una muy buena relación de mucho tiempo, pero hay que admitir que es injusto que estés catalogado como lindo”, lanzó. El invitado le siguió el juego y coincidió: “Es cierto, le doy la razón. Nunca fui galán”.

Pero Pergolini no dejó pasar la oportunidad y siguió con las bromas. En medio de las risas, interpretó que De la Serna le estaba haciendo un guiño y lanzó con picardía: “¿Me estás haciendo ojitos? Yo también siento cosas”, dijo.

A partir del comentario, el actor reveló algunas anécdotas de su adolescencia, especialmente cuando el conductor quiso saber cuándo había comenzado a desarrollar su facilidad de palabra. “Antes de la secundaria”, recordó De la Serna. Y amplió: “Podía hacerme el simpático y sacar provecho de eso, sobre todo cuando no estudiaba. Era un alumno irregular. A la hora de negociar con la maestra, salía la labia”, resumió entre risas.