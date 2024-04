Carmen Barbieri y Karina Mazzocco se dijeron de todo en vivo: desde “no soltás” hasta “me estás volviendo loca”

Escuchar

Carmen Barbieri invitó este jueves a Karina Mazzocco a Mañanísima (eltrece). El motivo de la visita fue una entrevista para saldar viejas asperezas, luego de que la conductora de A la Tarde (América) diera a conocer los presuntos maltratos que vivieron algunos actores de Cebollitas, novela en la que también actuó la exvedette. A pesar de que la intención fue de buena fe, ambas se cruzaron en directo y por momentos la charla se tornó muy tensa.

El conflicto surgió cuando Juan Yacuzzi contó en A la Tarde que había sido maltratado en el programa infantil, algo que Barbieri negó contundentemente. Desde ese entonces, la madre de Federico Bal especuló con que Mazzocco estaba en contra de ella.

Sin embargo, en el sillón de Mañanísima, frente a frente, Carmen consultó: “No estamos peleadas nosotras, ¿no? Vamos a decirle a la gente, nunca estuvimos peleadas”. En ese instante, Mazzocco contestó: “No mientas, vos estás enojada conmigo”.

Carmen y Karina saldaron sus deudas y volvieron a amigarse en directo (Fuente: El Trece/Captura de video)

“Estaba enojada con vos, pero nunca me peleé con vos. Sí te contesté lo que vos hablabas o me contestabas”, sumó la exvedette al tiempo que la periodista insistió: “Me estás volviendo loca. Vos estabas peleada conmigo, Carmen”. Con intriga, la conductora se giró hacia sus compañeros de panel y dijo: “¿Pero eso es estar peleada?”.

Lucas Bertero fue uno de los que interrumpió la conversación y sostuvo: “Yo estaba en esa época en A la Tarde y puedo dar fe de que Karina fuera del aire decía: ‘No entiendo por qué Carmen se enoja’”. Entre risas, Barbieri cortó de raíz y zanjó: “No importa, ¿estamos bien ahora? Por favor… Quiero estar bien”. Y agregó: “Gracias por los bombones que me mandaste; un día me llamó para decirme que estaba bien vestida y yo no hice nada, ella hizo todo”.

Entre dientes, Mazzocco contestó: “Vos no das vuelta la página, no soltás. Te quedás dolida con las cosas”. “Estás loca vos. Yo bajo la persiana y me cuesta levantarla”, pronunció Barbieri. Minutos después ambas se pararon, se miraron de frente y la conductora saldó: “¿Cómo no voy a dar vuelta la página mujer, si nunca fuimos amigas? Entonces, me encantaría que me metas en tu grupo tan selectivo”.

En medio de la conversación, ambas conductoras protagonizaron un momento tenso (Fuente: El Trece/Captura de video)

Por su parte, Karina reprochó: “Si hubieras dado vuelta la página, no me hubieras hablado de todo esto de los Cebollitas y todo eso”. Hacia el cierre de la conversación, la actriz comentó que cuando la producción le confirmó que asistiría Mazzocco, se puso contenta y reconoció que “dio vuelta la página”. “Soy yo la loca que me ataco. Soy justiciera, no es verdad eso, me agarró una cosa… Me dolió, ¿cómo le voy a pegar a una criatura? Escuchaste una versión, escuchaste a ese chico y no me preguntaste a mí. Escucharon una campana y no la mía”, concluyó la conductora.

Lo cierto es que el relato de Yaccuzzi se refería a que, dentro de la producción de la tira infantil, no se comportaron como debían y Barbieri habría sido cómplice. En tanto, el comentario que tanto molestó a la exvedette de parte de Mazzocco por aquel entonces fue: “Me costó mucho ver a Carmen en ese rol, desmintiendo a este actor [Coqui], diciendo: ‘No es cierto lo que estás diciendo’, ‘es mentira’, ‘es una falacia’, ‘no te voy a permitir que digas esto’. Realmente me chocó”.