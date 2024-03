Escuchar

El viernes 8 de marzo, Carmen Barbieri se sometió a una operación por una rotura en una de sus prótesis mamarias. Pese a que recibió el alta a las 24 horas de haber ingresado a la Clínica Zabala, en las últimas horas contó cómo fue su experiencia en el quirófano y reveló el desastre con el que se encontró el médico.

Tras su operación, Carmen Barbieri dialogó con sus compañeros de Mañanísima (Foto: captura tv)

La conductora de Mañanísima (eltrece) apareció este viernes vía telefónica en su programa y respondió las preguntas de sus compañeros. “Me siento bien, me siento con dolores, pero por suerte el doctor me da muchos calmantes, me da antibióticos, bueno, me da lo necesario”, dijo sobre su recuperación.

Y contó los detalles de la operación: “Cuando recién salí de la operación tomaba todo el doble, porque eran fuertes los dolores. Cuatro horas duró la operación. Yo no me hice una operación de mamas para tener mejor el pecho, sino porque tenía una rota, y cuando (el cirujano) abrió, se encontró con un desastre que hubo que reconstituir el bolsillo donde va la mama”.

En ese sentido, explicó que, pese a que en la tomografía previa a la intervención no se vio nada alarmante, el médico se encontró con un inconveniente que por suerte pudo resolver. “Fue una operación medio complicada porque se encontró con algo que no se veía en la tomografía, había migrado un poco el líquido para la axila y pudo resolverlo”, indicó la capocómica.

Carmen Barbieri reapareció en el ciclo que conduce en eltrece

Por último, sus compañeros le preguntaron cuándo volvía al programa y, entusiasmada, respondió: “Vuelvo el lunes, yo por mí estaría ahora, pero estoy medio floja, recién puse el aire porque empecé a transpirar, pero porque me baja la presión”.

Cabe recordar que la conductora se enteró que tenía que operarse de urgencia gracias al control se hizo por su “chip sexual”, un dispositivo del tamaño de un grano de arroz que libera hormonas para lograr el balance preciso tras la menopausia, el cual se colocó en 2019.

“El estudio sobre el pecho izquierdo dio que mi prótesis mamaria está rota. No mucho, pero está rota”, mencionó, en aquel entonces, en diálogo con Cristina, la médica que le solicitó aquellos análisis clínicos. Luego de ese estudio, Carmen se hizo una resonancia adicional que determinó que su situación requería de una intervención quirúrgica. “Gracias a esta mujer y esos estudios, hoy yo sé que tengo este problema y me tengo que operar”, sentenció.

“En pocos meses me tengo que operar. No hay que dejar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila, porque la operación podría ser mucho más complicada”, confirmó hace dos meses atrás, haciendo hincapié en la importancia de realizar la operación a la brevedad.

Qué dijo el médico que operó a Carmen Barbieri

“La cirugía costó un poco más de lo esperado porque no solo sacamos los implantes con su cápsula en bloque, sino que también hicimos un rediseño de todo el bolsillo, colocamos implantes de marca Mentor, en este caso con un perfil extra alto y sin caída en forma de gota, para que tengan un relleno full en el polo superior”, comenzó diciendo Andrés Darío Castrilli, el médico responsable de la intervención.

Y completó: “Hicimos un levantamiento con cicatrices mínimas. Esto nos permitió lograr un mejor escote, con mejor nacimiento y más interno, que era lo que Carmen estaba buscando. Estoy muy contento con los resultados”.