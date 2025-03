Rating; el súper lunes recalentó a la pantalla chica entre el regreso de dos exparticipantes a Gran Hermano y el estreno de The Balls

A pesar de la baja performance en los meses de verano, en materia de rating, la pantalla chica sigue haciendo intentos por atraer más público. Este fue un súper lunes para la televisión ya que Eltrece decidió cambiar gran parte su programación y, como suele suceder, Telefe no le dio respiro. A las 9 de la mañana estrenó Mujeres Argentinas, el magazine de actualidad conducido por María Belén Ludueña, a las 14.45 debutó Viviana Canosa, en su vuelta a la tv abierta, con Viviana en vivo pero la pelea de fondo estuvo en el prime time.

Después de varios intentos, el canal que comanda Adrián Suar decidió apostar nuevamente por Guido Kaczka, su figura más fuerte, y por el formato que mejor le queda que es el de entretenimientos. The Balls se estrenó el año pasado en la cadena americana Fox con gran éxito. Originalmente llamado The quiz with balls, el ciclo de preguntas y respuestas, se basa en dos equipos que compiten por episodio, cada uno compuesto por cinco miembros de una familia o amigos que harán de todo para ganar el premio mayor de diez millones de pesos. Se colocan seis bolas gigantes numeradas en la parte superior de un conjunto de rampas paralelas que llevan hasta el borde de una pileta. Estas esferas gigantes corresponden a posibles respuestas a las preguntas que se harán durante el juego sobre diez categorías. Cada uno de los tópicos tiene seis opciones o tantas respuestas correctas como miembros aún están en el juego. Cada posibilidad se asigna a una rampa diferente, y los participantes deben pararse en la parte inferior sobre las opciones que creen que son correctas, de espaldas y sobre la pileta. Luego se sueltan las pelotas, ya sea todas a la vez, en grupos o individualmente, según lo solicite el conductor. Si una es correcta, un mecanismo la detiene antes de que pueda llegar al fondo; si no, golpea al concursante, lo arroja al agua y lo deja fuera del juego.

Algunos de los exparticipantes que podían ingresar a la casa de Gran hermano

De los mismos creadores de The Floor, Kuarzo Argentina armó el único set en Latinoamérica para este formato que requiere de un espacio enorme, con pelotas gigantes y una piscina. El estándar técnico es altísimo: el formato requiere de una cámara por cada persona que juega en cada andarivel y esto llevó a la producción a instalar treinta cámaras dentro del estudio mayor de Pampa de mil cuatrocientos metros cuadrados y diez metros de altura que se necesitaban para montar toda la estructura. Cuentan con más de cincuenta micrófonos resistentes al agua y cuatro pantallas gigantes que rodean el estudio.

Gran Hermano apostó todas sus fichas al ingreso de dos participantes, votados por el público, beneficio que obtuvieron gracias al Golden Ticket. Durante toda la semana, el reality de Telefe estuvo palpitando la eliminación de veintidós jugadores de las diferentes ediciones que se anotaron para la contienda. Finalmente, Ariel ‘Big Ari’ Ansaldo, Maxi Giudici, Alan Simone, Catalina Gorostidi, Emma Vich, Juliana Furia Scaglione, Rosina Beltrán, Brian Alberto, Claudio ‘Papucho’ Di Lorenzo y Luca Figurelli quedaron en carrera con la posibilidad de volver a la casa.

Pasadas las 21.30 arrancó el estreno de The Balls con un piso de 5.3 que le dejó Telenoche, mientras Telefe Noticias lideraba la franja con 10 puntos. Minutos después empezó la gala del Golden Ticket de Gran Hermano con 10,5 mientras que el ciclo de eltrece subía a 5,9. A las 22, con 12.9, el primero en salir de la placa fue Maxi con 2.1% de los votos, seguido de Big Ari con 2.9%. En tercer lugar bajó Alan con 3.2%, luego llegó el turno de Brian con 4.4%, Emma 6.9%, Cata con 8.3% y Luca con el 10.2%. A esa altura, el reality trepó a 14.7 versus 7,1 de Guido Kaczka. A esa altura de la noche ya se podía advertir que el encendido había subido considerablemente comparado con el lunes anterior. Mientras los jugadores iban perdiendo la posibilidad de entrar, en la tribuna gritaban los nombres de Furia y Papucho. Ambos, juntos con Rosina quedaron a un paso de ingresar nuevamente al juego.

En The Balls Fernando se llevó el premio mayor de diez millones de pesos cuando acertó, entre todas las opciones, que Port Moresby era la única capital que se encuentra en el hemisferio sur del planeta. El ciclo de entretenimientos se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7,1 puntos. A las 22.30, Santiago del Moro anunció que Papucho era el primer ganador del Golden Ticket y el reality subió a 15,4 versus los 5,4 que obtuvo el último capítulo de El Encargado.

Gran Hermano decretó el ‘Congelados’ y Claudio hizo su regreso triunfal para alegría de algunos y desconfianza de otros. Cabe recordar que tuvo que retirarse de urgencia de la casa por una apendicitis que lo obligó a abandonar el juego. Juliana fue la exparticipante que obtuvo el mayor porcentaje al ganar el Golden Ticket con el 59,8% de los votos. Furia ingresó, para sorpresa de todos, y la pantalla de Telefe trepó a una marca máxima de 17.4 puntos, números que no se veían desde el debut. Dos canales poniendo lo mejor de sí para calentar a una pantalla chica que demuestra que cuando el contenido es atractivo, el público aparece.

