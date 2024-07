Martín Fierro 2024 a la TV: Quién será el conductor y cuando se realizará la ceremonia

Escuchar

Los Martín Fierro a lo mejor de la televisión abierta argentina, la gala más esperada por el mundo del espectáculo vernáculo, ya tiene fecha, horario y conductor: según confirmó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), el evento tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, Santiago del Moro será quien anime la noche y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe.

“Estamos encantados de anunciar que el conductor de los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta será nada más y nada menos que... Santiago del Moro”, anunció la entidad a través de su cuenta de Instagram. “No te pierdas la ceremonia más esperada del año, el lunes 9 de septiembre, en exclusiva por Telefe. ¡Preparate para una noche llena de estrellas, sorpresas y mucho glamour!”, completó. En la imagen, una foto del conductor de Gran Hermano, uno de los grandes éxitos de este año de Telefe.

Además, el 21 de septiembre se realizará la entrega del Martín Fierro Federal, en la provincia de Tucumán; el 14 de octubre el Martín Fierro al Cine, en las Termas de Río Hondo; el 11 de noviembre el Martín Fierro digital, en sede a definir y el 23 de noviembre el Latinoamericano, extrañamente en Miami. Próximamente Aptra dará los detalles de estas entregas y de las que aún no comunicó, el Martín Fierro a la Moda y los premios a la TV por cable.

Figurita repetida

Santiago del Moro también animó la ceremonia de 2023

Esta nueva edición de los Martín Fierro tendrá a Del Moro por segunda vez consecutiva al frente de la gala. El año pasado, además de anunciar a los ganadores, la figura de Telefe fue una de las grandes protagonistas: se quedó con la estatuilla a mejor labor en conducción masculina por su trabajo en MasterChef Argentina y Gran Hermano. También subió al escenario a recibir el Martín Fierro de Oro, trofeo que se llevó el exitoso reality show. Esta nueva edición será la quinta al hilo que transmitirá el canal de Martínez. Lo hizo en 2018, 2019, 2022 y 2023. En 2020 y 2021 no hubo premiación por la pandemia.

Este año, el conductor que surgió del canal de música Much Music también resultó uno de los grandes ganadores de los Martín Fierro a lo mejor de la radio: se quedó con una de las dos estatuillas de oro que se entregaron en la velada que se realizó el domingo 16 de junio en La Rural por su labor al frente de El club del Moro, en La 100.

Santiago del Moro y su Martín Fierro de Oro 2024 GERARDO VIERCOVICH

“Hay tanta madrugada, tantos días levantándome sin dormir... Cada vez que se me vuelan los patos, pienso en ese chico que era a los 11 años. Le quiero agradecer a mucha gente que respeto, que está acá, en especial a cada uno de mis compañeros, que cada día me hace mejor persona. La radio es equipo, es uno con el micrófono y el equipo. Amo la radio”, expresó en su discurso de agradecimiento. “Sin equipo no hay nada. Aguante la radio, carajo”, cerró.

Los ganadores de 2023

El año pasado, la miniserie El primero de nosotros, con cinco estatuillas y Gran Hermano con cuatro -reality, dirección de no ficción, producción integral, labor en conducción masculina- se consagraron como grandes ganadores de la entrega, que se realizó en el Hotel Hilton. Benjamín Vicuña y Mercedes Funes se llevaron las estatuillas de Actor y Actriz protagónicos; Daniel Fanego, la de Actor de Reparto y a eso se sumaron las distinciones por Mejor Guion y Ficción. Por su parte, el reality de Telefe, sobre el final de la noche, se alzó además con el codiciado Martín Fierro de Oro, en un reconocimiento al fenómeno de rating que significó en la temporada 2022/2023.

Susana Giménez rompió en llanto en el homenaje a Antonio Gasalla (Foto: Captura Telefe)

El show tuvo, además, un momento muy emotivo: sobre el final de la ceremonia apareció Marcelo Polino sobre el escenario para presentar el tributo a una de las grandes figuras de la televisión y del humor local: Antonio Gasalla. Luego de un video que repasaba los trabajos más destacados del actor y comediante, Susana Giménez aceptó el premio a la trayectoria en nombre del protagonista de Más respeto que soy tu madre y, a contramano de otros pasajes en los que se celebraba el trabajo de otras figuras de los medios, se produjo un silencio cuando Giménez se quebró una vez comenzado su discurso, dirigido a quien la acompañó en su ciclo con personajes como los de “La abuela” y “La empleada pública”.

La diva se mostró dolida por la ausencia de una figura tan influyente en el espectáculo argentino. “Nadie te va a olvidar en tu vida nunca más, te quiero, Antonio. No sé si estarás viendo esto, pero quiero que lo sepas, las energías llegan”, expresó la conductora.

