Mariana Fabbiani habló sobre el tenso cruce que tuvo con Roberto García Moritán al aire en su programa

El viernes, Roberto García Moritán reapareció públicamente y tuvo un mano a mano con Mariana Fabbiani en El diario de Mariana (América). Sin embargo, en un momento de la charla la conversación se acaloró y el exministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires habló de “mentiras” y de “una campaña para desprestigiarlo” mientras que ella le aseguró que nunca hubo una bajada de línea y lo acusó de desafiar su propia credibilidad como conductora. Tras el tenso intercambio, la presentadora reflexionó sobre lo que pasó al aire y reveló la actitud que tuvo él cuando las cámaras se apagaron.

A cinco meses de su escandalosa separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y de su posterior renuncia al cargo de Ministro de Desarrollo Económico porteño, el viernes Roberto García Moritán estuvo en DDM y entre otras cosas se habló de su exposición mediática. “¿Creés que existió una campaña política en contra tuyo?“, le preguntó Fabbiani. ”Definitivamente, pero decime vos, ¿no hubo una bajada de línea del canal para que hablen del tema?“, lanzó él, muy picante.

El tenso cruce al aire entre Roberto Garcia Moritan y Mariana Fabbiani

La conductora lo desmintió y aseguró: ”Nunca tuve una bajada de línea del canal sobre ningún tema. El día que la tenga, en este canal o en cualquiera, para decir algo, me voy a ir". Sin embargo, el exfuncionario le dijo que no le creía y ella le respondió con firmeza: “Ahí estás desafiando mi propia credibilidad, eso no te lo voy a permitir”.

Tras el tenso ida y vuelta al aire con García Moritán, Fabbiani habló con LAM (América) y sostuvo: “La verdad que lo vi bien, lo vi con ganas de hablar. Lo vi muy frontal, muy honesto. Expresó su malestar con como los medios trataron el tema. Es entendible lo que él siente, pero también yo le traté de explicar desde este lado como son las cosas. A veces es difícil cuando estás en el medio de una situación de la que están todos hablando”.

El viernes Roberto García Moritán estuvo en DDM y se cruzó al aire con Mariana Fabbiani (Foto: Captura de TV / América)

En ese sentido, comentó que buscó explicarle a García Moritán que “no había una bajada de línea” y que “nadie quiso ensuciarlo”. No obstante, reconoció que efectivamente la tensión en el estudio existió: “Lo sentí como cuando alguien viene con algo guardado y tiene ganas de largarlo. Y lo entiendo también. Siento que era algo que él necesitaba decir y yo le expliqué que no hubo nunca una intensión de ensuciarlo ni una campaña en su contra ni nada. Simplemente, los temas marcan y eso hace que uno los trate“.

“Creo que lo que él expresó es que creía que, por lo menos en este canal, había una bajada de línea para ensuciarlo, para hacer una campaña en su contra”, insistió Fabbiani y desmintió que eso haya sido así. “En este programa jamás, ni en este tema, ni en ningún otro. Es algo que yo nunca podría soportar, es mi límite, es mi credibilidad y todo. Nadie nunca me dijo lo que tengo que decir o qué no decir ni acá ni en otro canal. El día que suceda eso me voy a ir“, enfatizó.

Fabbiani reveló que García Moritán le pidió disculpas en el corte (Foto: Captura de TV / América)

En este sentido, el cronista de LAM comentó que Roberto García Moritán reconoció que estuvo mal con lo que le dijo a Fabbiani al aire y ella reveló que fue “muy respetuoso” con ella y que en el corte le “pidió disculpas”. Asimismo, describió que el exfuncionario tuvo una actitud “muy frontal” y consideró que fue “honesto” con como planteó la situación. “Por supuesto, uno también pide disculpas por si alguna vez se dijo algo que no era cierto o si dimos una información que era equivocada, fue siempre creyendo que era cierta”, admitió y destacó el profesionalismo de los integrantes de su panel.

Mariana Fabbiani habló del ida y vuelta con Roberto García Moritán en DDM (Foto: Instagram @marianafabbiani / Archivo)

“Pero fue muy agradable en el corte también. Me pareció una buena charla. Hablando todos nos entendemos”, sostuvo y remarcó que consideró que fue “muy valiente” de parte del exfuncionario querer hablar públicamente. “Lo vi super bien y bien plantado con la intención obviamente de continuar en la política, me parece que ese es un poco el motor”, cerró la conductora.