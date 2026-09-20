Martín Menem y Guillermo Pfening protagonizaron un fuerte cruce en La noche de Mirtha: “Tengo un hermano con discapacidad”

Martín Menem y Guillermo Pfening compartieron este sábado la mesa de La noche de Mirtha y protagonizaron, a lo largo de la velada, varios cruces que tensaron el ambiente. Entre los contrapuntos que tuvieron el presidente de la Cámara de Diputados y el actor en torno a distintos temas de actualidad, se destacaron los que se centraron en la situación de las personas con discapacidad y en el financiamiento de la actividad cinematográfica. La conversación, que también contó con las intervenciones de Juana Viale, de la periodista Jésica Bossi y del actor Álvaro Navia -Juana Repetto, la quinta invitada, se mantuvo en silencio-, por momentos subió de tono.

El cruce por la discapacidad

El puntapié inicial para el primer ida y vuelta de la noche sucedió luego de que la conductora le preguntara a Menem por la situación de las personas que reciben una pensión por discapacidad. “¿Es verdad o mentira que no puede trabajar en blanco? ¿O si lo hace le quitan la pensión?”, preguntó. “Se va a trabajar para que sea lo más justo posible”, respondió el presidente de la Cámara de Diputados.

En medio de la conversación, Pfening intervino para explicar la situación desde su experiencia. “Mucha gente con discapacidad no puede vivir con 700.000 pesos y necesita de la pensión”, sostuvo el actor. En ese momento, Menem le preguntó si sabía cómo estaba la situación de la discapacidad en 2023. “Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él hace 40 años”, respondió el artista. “Sé que para el presupuesto del año que viene el nomenclador va a ser un tema. No pueden desregularizar el nomenclador porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social o el que no la tiene”, explicó.

Pfening continuó con su planteo y habló desde la experiencia de quienes conviven con personas con discapacidad. “Los familiares vamos a tener que estar discutiendo con las prepagas qué precio vamos a tener que pagar por las terapias o qué terapias nos van a dar”, señaló.

Luego de escucharlo, el funcionario de La Libertad Avanza insistió en que el proyecto todavía está en elaboración y que se trabaja en un dictamen que contemplara esas cuestiones. El diputado también defendió la necesidad de modificar el esquema vigente y sostuvo que el objetivo es que la discapacidad no dependa de la renovación periódica de una emergencia.

La discusión volvió a tensarse cuando Pfening cuestionó que se incluyeran modificaciones en un proyecto de Presupuesto que, según planteó, podían generar incertidumbre entre las familias. “No tiren esos títulos”, le pidió a Menem, en referencia a los anuncios sobre cambios que todavía estaban en discusión. “Es muy difícil convivir con una persona con discapacidad y tiene que hacer millones de cosas, millones de trámites”, insistió el actor, y Menem volvió con la idea de que el Congreso aún trabaja en esos temas.

El debate por el financiamiento del cine y el INCAA

Más adelante, la conversación derivó hacia el cine argentino. Consultado por la conductora sobre el reciente estreno de Romeo y Ofelia, la película dirigida por Gustavo Postiglione que protagoniza, Pfening resaltó que fue la última que se realizó con financiamiento del INCAA. “Que lo pague el que lo usa. No le vamos a cobrar a los chicos de Formosa”, planteó Menem. El actor le respondió que los recursos del organismo provienen de las entradas que pagan los espectadores y no del presupuesto del Ministerio de Cultura.

Pfening también cuestionó la idea de que se financien únicamente las películas que convocan a grandes audiencias. “Si solo vemos lo que la gente supuestamente quiere ver, el discurso se vuelve chato también. O sea, tiene que haber diversidad”, sostuvo. Y agregó: “No son películas que le sacamos la plata a la gente, la comida de la boca para hacerla”. Luego defendió la necesidad de sostener una producción cinematográfica que contemple distintas miradas: “Tiene que haber diversidad cultural”.

“No te digo que las cosas estén mal hechas, que no haya auditoría, pero tenemos que apoyar la diversidad de la cultura”, agregó. “Hay leyes contra los libros, contra la literatura, contra el teatro. Son un montón de cosas que se están desfinanciando y uno se pregunta ‘¿por qué desfinancian la pluriculturalidad? ¿Porque quieren que pensemos todos de la misma manera?’”. Y completó: “No se impone el pensamiento, Martín, con un pibe que quiere filmar una película porque tiene una visión del mundo”.

Guillermo Pfening defendió la financiación del cine argentino en la mesa de Mirtha GEMELOS - Disney+

Pfening también explicó que el impacto de una película excede a quienes aparecen delante de cámara: “Nosotros producíamos con México y con España en el mejor de los casos. Esa plata se gastaba acá: cocineras, vestuaristas, motorhome, remises, millones de cosas técnicas, no son solo los actores”.

El intercambio continuó entre interrupciones y bromas de los presentes, hasta que el diputado insistió en su planteo: “Si querés que el Estado te financie, estás pidiendo que le saquen a uno para financiarte a vos”.