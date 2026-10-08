MasterChef Celebrity: del desafío de cocinar colgados de arneses al exabrupto de Wanda Nara hacia la China Ansa

El programa de este miércoles tuvo un condimento especial. La mitad de los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un reto extraño: debieron cocinar colgados de un arnés.

“Hoy deberán cocinar en duplas, y esas duplas no las vamos a elegir nosotros, sino que serán parte del beneficio de la medalla plateada de Hernán de Mala Fama”, les anunció Maru Botana, la flamante miembro del jurado. Así, el músico, que se consagró como el segundo mejor concursante durante la ronda pasada, fue el encargado de conformar los equipos, y como compañero eligió a Pablo Migliore.

Las otras duplas quedaron conformadas por Luciana Geuna y Edith Hermida, Rocío Robles y la China Ansa, Luck Ra y Juli Poggio, Martita Fort y Morena Beltrán, y por último Paula Trápani y Nazareno Casero.

“Tienen que preparar una tortilla de papas que puede ser rellena o no, pero tiene que tener una guarnición. Van a tener tres minutos para ir al mercado a elegir los ingredientes y les sugiero que dejen volar su imaginación”, les indicó luego Germán Martitegui, dando una pista de lo que iba a ocurrir.

“Para cocinarla van a tener 60 minutos, pero hay una condición extrema para preparar la tortilla y la guarnición”, completó Damián Betular, antes de ordenar que bajen los arneses que se encontraban sobre cada una de las estaciones. Y entonces, Botana aclaró: “El arnés que acaba de bajar es para que los integrantes de la dupla se turnen para colgarse y cocinar suspendidos”.

Después de pasar por el mercado, el desafío, de hecho, comenzó con un integrante de cada equipo ya colgado, y en tres oportunidades sonaría una chicharra para indicar un cambio de posición con su compañero.

Así, suspendidos en el aire, debieron pelar, cortar y cocinar las papas y las demás verduras, con el consiguiente peligro que eso implicó. Además, les resultó imposible quedarse en el mismo espacio porque el arnés se balanceaba como si fuera una hamaca. Ansa, de hecho, fue una de las que más se movió mientras intentaba pelar las papas, hasta que Robles decidió sostenerla con su propio cuerpo. Cuando la novia de Adrián Suar se movió, la participante quedó literalmente dada vuelta.

Geuna, a su vez, sintió que era peligroso rebanar las papas colgada y terminó cediéndole la tarea a Hermida.

Cuando sonó por primera vez la chicharra, algunos miembros del equipo de producción entraron vestidos de negro, con camillas para que pudieran bajar los que estaban colgados y colgarse los que todavía no lo habían hecho.

Juli Poggio, que formó parte de uno de los espectáculos de Fuerza Bruta fue sin dudas la más entusiasmada con el desafío: “Me re divierte”, confesó, apenas le colocaron el arnés y quedó suspendida en el aire. Y, a pedido de la conductora, Wanda Nara, la bailarina y actriz realizó una suerte de performance improvisada.

Hernán de Mala Fama tenía un segundo beneficio: en el tercer turno, ninguno de los dos debió subirse al arnés y los dos cocinaron normalmente, de pie, en sus estaciones.

Una vez terminado el desafío, los primeros en pasar al frente para que el jurado degustara su preparación fueron Casero y Trápani, que cocinaron tortilla de papas española con ensalada fresca y aderezo de wasabi. “Está muy bien la tortilla. Está como dulce... Yo la hubiera rellenado”, indicó Betular luego de probar.

“Es una tortilla fit, porque es simple... Tiene buen sabor, está bien el punto de cocción, está babé. Quizá podría ser un poco más alta. A la ensalada yo le hubiera puesto una vinagreta que emulsione, que se quede en la hoja”, agregó Botana.

Después, llegó el turno de Poggio y Luck Ra, que presentaron una ensalada tabule reversionada como guarnición. “La tortilla tiene buen sabor, no está babé, está bien cocida. Es simple. La ensalada está muy rica. Trabajaron bien en equipo y eso se nota. Cuando le ponés amor y buena onda a la cocina, las cosas salen bien”, señaló la pastelera.

Y Martitegui estuvo de acuerdo: “La ensalada está espectacular. La acidez de la cebolla y la menta le quedan muy bien. Está todo maravilloso. La tortilla se les infló un poco en la sartén”. Y Betular aseguró que a la tortilla le sobraba huevo y le faltaba papa.

Ansa y Robles pasaron en tercer lugar, con su tortilla de papas rellena de chorizo colorado y muzzarella con ensalada y vinagreta cítrica. Apenas llegaron al frente, le preguntaron a la China si la había pasado mejor cocinando con Rocío o con Elizabeth Vernaci, y ella fue cauta: “La pasé bien con las dos”.

Entonces, la conductora se puso más incisiva: “Si estás en el medio de mar y tenés solo un salvavidas, ¿a quién salvás?“. Pero no hubo caso: ”Las salvo a las dos y me hundo", respondió la panelista. Y entonces, llegó el comentario picante de Wanda: “¡Tenías que ser china para mentir así!“, en obvia referencia a la China Suárez. Luego de que todos notaran en el estudio el exabrupto, Nara preguntó: ”¿Lo dije o lo pensé?“.

Apenas vio la tortilla, Betular aseguró que la cara que estaba apoyada en el plato estaba quemada, pero cuando Martitegui la dio vuelta para corroborarlo, se encontró con que no era así. Y, a la hora de probar la ensalada, al ver que tenía escarola mal cortada y naranja, el único chef del jurado se negó a probarla.

Botana sí se atrevió a probarla, pero les dio un consejo: “A la naranja hay que pelarla a vivo, porque si no te terminás comiendo el hollejo”. “Estoy en Madrid, sentado en un barcito, pedí esta tortilla con chorizo y cebolla, ligeramente babé en el centro y me encantó, pero la ensalada... Se lo digo a todos: empiecen a hacer una vinagreta como corresponde”.

Luego, Fort y Beltrán presentaron su tortilla de papas rellena de tomates secos, jamón crudo y champiñón, con ensalada de peras y cebollas caramelizadas, nueces, rúcula y queso azul. “La vinagreta no está mal de textura”, comentó Martitegui al ver el plato, y Betular estuvo de acuerdo.

“Debería estar más finita la papa. Hay un inconveniente, no de sabor, de textura que no termino de definir”, indicó el pastelero. Y su colega agregó: “La tortilla tiene muchos sabores, pero trabajaron bien”.

Migliiore y Hernán de Mala Fama, inmediatamente después, pasaron con su tortilla con ensalada de rúcula, bocconcinos, morbier, almendras y chimiriqui. “Yo les advertí que cortar las papas de manera irregular iba a generar cocciones distintas, y recibí como única respuesta: ‘Andate a tu casa’”, comenzó su devolución Martitegui.

Y continuó: “Si el conocimiento pasa frente a ustedes, abrácenlo; porque quizá los que se vayan a sus casas sean ustedes”. Botana, a su vez, señaló: “La tortilla está como ‘apuresada’, compacta, no tiene la magia de una tortilla babé”.

En último lugar pasaron Geuna y Hermida. Las conductoras presentaron una tortilla de papas rellena de muzzarella y parmesano, y ensalada de tomates cherry, damascos, pistachos tostados y alcaparras, y dressing de yogurt.

“Está muy bien. La tortilla está ligeramente babé en el centro. Y es muy acertado que hayan puesto la ensalada ahí arriba”, indicó Martitegui, y les pidió que mejoraran el yogurt.

Después de deliberar, los tres miembros del jurado eligieron los mejores platos. Ansa y Robles, Geuna y Hermida, y Poggio y Luck Ra subieron al balcón. El resto, debería volver a medirse en la noche de última chance.