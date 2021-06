Matt LeBlanc: romances, infidelidades y un mote de mujeriego difícil de borrar

El actor de Friends de 53 años parece haber copiado a su popular personaje en la sitcom en cuanto a amores se refiere

Cynthia Caccia LA NACION

A pesar de sus múltiples trabajos en el medio, es imposible no asociar a Matt LeBlanc con la exitosa sitcom Friends, donde durante 10 temporadas interpretó Joey Tribbianni, un actor mujeriego que lo convirtió rápidamente en uno de los rostros más populares de la industria televisiva.

Su fama y reconocimiento no sólo se debe a su talento artístico y a su mote de gran seductor, sino que sus principios y la sencillez con la que ha decidido vivir la vida también explica el gran cariño del público. “No necesito ser la mayor estrella del espectáculo. No preciso ser el actor más rico. Vivo una vida muy sencilla, mis gastos son reducidos, soy así. Mi filosofía en la actuación es que solo si llevás una vida normal podés observar la vida real y recoger material para hacer tu trabajo”, repite una y otra vez LeBlanc como lema de vida.

El exitoso elenco de Friends: Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), (doctor) Ross Geller (David Schwimmer), Mónica Geller (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) y Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). LA NACION

Ahora bien, curiosamente la vida amorosa de este artista se parece mucho a la de su alter ego en la ficción: algo desprolija y signada por las infidelidades. A este galán se le adjudicaron varias aventuras con mujeres importantes del medio; aunque sólo blanqueó tres grandes amores a lo largo de su vida. “Mi padre ha estado casado ocho, nueve, diez veces. Él era un hombre de damas”, confesó en una entrevista con Daily Express para justificar de dónde viene su fama de mujeriego.

Amores efímeros vs. el sueño de una familia

Matthew Steven LeBlanc nació el 25 de julio de 1967 en Newton, Massachusetts. Convencido de sus atributos físicos, a los 17 años abandonó su ciudad natal y se mudó a Nueva York para comenzar una carrera como modelo, donde fue imagen de marcas como Levi’s, Coca Cola y Doritos, entre otras. Sin embargo, su futuro no estaba en las pasarelas sino en la actuación, donde primero hizo su debut en las tablas y luego saltó a la pantalla grande con films como Sentencia de la mafia junto a Alanis Morissette. Su amistad con la cantante lo llevó a participar de sus videos Walk Away y Plastic, sembrando rumores de romance con la artista. Es que ya desde sus inicios LeBlanc era considerado todo un mujeriego, mote que se acrecentó cuando logró la mayor popularidad de su carrera con su personaje en Friends.

Sus affaires con varias actrices y modelos de la época como Minnie Driver, la jugadora de voley Gabrielle Reece y la estrella porno Jenna Jameson dan cuenta de ello. Si bien muchos de estos romances nunca fueron blanqueados, las fotos in fraganti y las muestras de cariño en público hablaban por sí solas. Tal fue el caso de Kate Hudson, que (a principios de los ’90) fue vista en varias oportunidades disfrutando de los bares de la ciudad de Nueva York junto al actor. Si bien los artistas jamás hablaron al respecto, la relación entre ellos duró casi un año.

Matt Leblanc se comprometió con Melissa McKnight, luego de un año de noviazgo The Grosby Group

Después de un sinfín de relaciones efímeras, en 1997 unos amigos le presentaron a la mujer que cambiaría su vida por completo. Conocida por ser tapa de revistas como Elle, Cosmopolitan y Vogue y de actuar en films o series como VH1 All Access, Melissa McKnight cautivó su atención de inmediato y, tras tan sólo un año de noviazgo, se comprometieron. “Deseo unirme a esta mujer que tiene dos hijos. Creo que esto será bueno para mí. Son unos chicos maravillosos”, advertía por aquel entonces en referencia a los dos hijos de su prometida, fruto de su anterior matrimonio con el músico Anthony Esposito.

De hecho, siempre fue pública su gran devoción por los niños y junto a la actriz vio la posibilidad de concretar el sueño de su familia propia. “Vengo de una familia de Italia. Fui criado para querer niños”, bromeaba quien tuvo que demorar su paso por el altar unos cuantos años hasta que se solucionaran algunas cuestiones vinculadas al divorcio de la modelo.

Matt Leblanc y Melissa McKnight, en los primeros años de la pareja The Grosby Group

Finalmente en mayo de 2003, la pareja se casó en una romántica ceremonia en la paradisíaca isla hawaiana de Kaua a la que asistieron alrededor de 150 invitados, incluidas sus compañeras Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox. “Creo que dos cabezas piensan mejor que una. Es bueno tener una pareja, y Melissa es una gran compañera”, comentó LeBlanc luego de dar el sí.

Instalados en una casa de Encino, California, en 2004 la familia se agrandó con la llegada de Marina, la primera hija en común del matrimonio. Lo que parecía ser todo felicidad rápidamente se vio empañado por una triste e inesperada noticia: la pequeña de tan sólo ocho meses fue diagnosticada con un trastorno cerebral llamado “displasia cortical” que afectaba su motricidad. Afortunadamente, con el correr de los años y un tratamiento adecuado la niña pudo recuperarse por completo.

A pesar de que parecían ser la familia perfecta, los continuos rumores de infidelidad por parte del actor comenzaron a desgastar la relación. Luego de que LeBlanc fuera fotografiado junto a una stripper en un bar durante unas vacaciones con amigos en Canadá, la pareja anunció su ruptura en junio de 2005, aunque el divorcio no se llevó a cabo hasta el año siguiente. Mientras él admitió su error y calificó a su comportamiento como “descuidado e irresponsable”, Melissa estaba absolutamente en shock por lo sucedido.

A pesar de la traición, el matrimonio pudo dejar a un lado las diferencias y llevar a cabo un divorcio amistoso donde no se pidió manutención del cónyuge, sino la custodia compartida de la pequeña en común. Lo cierto es que la modelo y el actor han cumplido con su palabra y hasta el día de hoy han logrado mantener una relación cordial por el bien de sus hijos, quienes sufrieron mucho esta separación. “Sólo tratamos de enseñarles el bien y el mal. Vigilarlos y estar allí con ellos”, confesaba el actor por aquel entonces.

Fuera de libreto

Matt LeBlanc junto a Andrea Anders, en la alfombra roja de los Emmy en 2014 Lucy Nicholson/REUTERS - The Grosby Group

Para 2006, el matrimonio con McKnight ya era historia y Matt volvía a ser un hombre libre. Aunque no por mucho tiempo, ya que desde antes de su separación circulaban versiones que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera de set en Joey, el spin-off sobre su personaje en la serie Friends.

A su fracaso matrimonial, se sumaba el fin de una de las sitcoms que marcó un antes y un después en su carrera lo cual afectó de manera considerable al actor. “Friends dejó una vara muy alta en términos de presión para los actores que estuvimos en ella. Siento presión por todo lo que hago, así que durante años casi no salí de casa. Estaba quemado. No quería tener compromisos ni estar en ninguna parte. Y estaba en posición de hacerlo. Mi agente estaba disgustado porque lo llamé y le dije que perdiese mi número por unos cuantos años. Fue una época oscura. Casi tuve un colapso nervioso”, le confesó el comediante a The Mirror.

Su dificultad para separarse de Joey fue tan real que el artista aceptó casi sin dudarlo la oferta de hacer un spin-off sobre su personaje. Y fue allí, en medio de ese proceso de transición personal y laboral, donde la conoció a ella: la actriz Andrea Anders, que interpretaba a Alex Garrett en la nueva serie.

Rápidamente, la intérprete -que había participado como invitada en proyectos como One Life to Live, Law & Order y Oz- se convirtió en el nuevo interés amoroso del protagonista, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y contra todos los pronósticos, la relación entre ellos duró ocho años. LeBlanc parecía haber sentado cabeza sin embargo, los errores del pasado volvieron a escena y un nuevo desliz (esta vez durante una fiesta de Halloween en Texas) terminó con su romance en 2015.

Si bien en aquel momento el propio representante del artista desmintió la información, argumentando que se trataba de una foto con una fan; las imágenes donde se veía a un LeBlanc en los brazos de una rubia (disfrazada de la Princesa Leia, de Star Wars) demostraban lo contrario. Incluso el medio que las publicó, InTouch, afirmó que la ganadora del desfile no fue la única mujer con la que el protagonista de la comedia Lovesick de 2014 coqueteó esa noche.

A los días, y debido a la repercusión mediática que tuvieron las fotografías, el manager tuvo que rectificarse y anunciar la ruptura con Anders de una vez por todas. La asistencia de LeBlanc en solitario al estreno de la cuarta temporada de su serie Episodes no hizo más que confirmar que se encontraba nuevamente en el bando de los solteros.

¿La tercera es la vencida?

Matt Leblanc con la productora Aurora Mulligan, en un evento realizado en Nueva York en 2017 The Grosby Group

Su pasión por las motos y los autos data desde pequeño. A pesar de la negativa de su madre, Matt comenzó a participar en algunas competiciones de amateurs con la esperanza de correr profesionalmente algún día. Sin embargo, la actuación se cruzó en su camino y LeBlanc dejó su afición como hobby. Sin saber que esta profesión le iba a dar la oportunidad de unir sus dos pasiones en Top Gear, uno de los programas de autos más vistos de la BBC. “Me siento honrado y emocionado de formar parte de este programa icónico”, aseguró el actor quien se convirtió en el primer no británico en llevar el volante del ciclo en sus 39 años de historia.

Sin saberlo, este ciclo también le daría la posibilidad de conocer a su nuevo amor: la productora Aurora Mulligan con la que mantiene una relación hasta el día de hoy. La diferencia de edad, ella es 17 años menor, no fue un impedimento para que se enamoraran a primera vista. “Definitivamente había más que una relación profesional entre ellos. Matt parecía obnubilado por ella mientras charlaban. Aurora se reía de todos sus chistes”, le reveló un allegado del programa a The Sun allá por 2016 confirmando el romance.

Desde entonces, su relación marcha viento en popa y, si bien intentan mantener su vida privada lejos de los flashes, cada tanto suelen verse juntos en algunos eventos de Los Ángeles o a ella acompañándolo a los programas de televisión. “Voy a estar esta noche y mi amada vino a apoyarme. Qué bien”, publicó Matt en su cuenta de Instagram cuando su pareja lo acompañó a promocionar Man with a plan a The Late Late Show en noviembre de 2017.

Lo cierto es que ni la diferencia de edad ni de continente parece haber influido en este noviazgo que por el momento va a fondo. “Estamos viviendo juntos, mitad en Inglaterra y mitad en los Estados Unidos. Tengo un apartamento aquí con mi novia, pero mi casa está en Los Ángeles”, dijo en The Graham Norton Show confirmando que su relación va muy enserio. Al parecer, LeBlanc ha aprendido de sus errores del pasado y hoy, a sus 53 años, no está dispuesto a perder esta estabilidad que ha logrado con Mulligan.