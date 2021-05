Joshua Jackson: de estar “devastado” por una ruptura a formar una familia por un encuentro fortuito

El actor, quien saltó a la fama con Dawson’s Creek, parecía haber encontrado el amor definitivo con Diane Kruger, pero su vida personal tuvo un inesperado vuelco

Cuando Jodie Turner-Smith, esposa de Joshua Jackson desde hace dos años, habla de su relación con el actor canadiense, es tan cándida y espontánea que uno comprende por qué ese vínculo que parecía ser efímero terminó convirtiéndose en una familia.

“Cuando conocí a mi esposo pasamos una noche juntos y pensábamos que eso terminaba allí”, declaró la actriz de Queen & Slim en el programa Late Night with Seth Meyers. “Y ahora ya vamos para los tres años” dijo divertida, aportando detalles de ese encuentro con un gran sentido del humor.

“En primera medida, yo lo miré a él antes que él a mí y dije: ‘quiero eso’; y luego, cuando él me miró, tuve que pretender que no lo había visto. Me gritó desde la punta de la habitación”, relató. Turner-Smith estaba usando la misma remera que el personaje de Tessa Thompson en la película Sorry to Bother You, llamado Detroit. Jackson captó la referencia cinéfila y así fue como nombró a su esposa por primera vez. “Me gritó: ¡Hey, Detroit!”, y empezó a desplegar todo ese charme que tiene, básicamente estuvo cerca mío toda la fiesta”, contó.

Dos datos se desprenden del relato de la actriz. Jackson, desde sus comienzos en la serie juvenil Dawson’s Creek hasta la actualidad, a sus 42 años, tiene un carisma arrollador. Asimismo, esa forma de dirigirse a su esposa se percibe ya desde las imágenes que postean en sus redes, donde él está todo el tiempo contemplándola, como lo hizo para notar de dónde provenía la remera que estaba usando la primera vez que se vieron. El romanticismo de los detalles, siempre.

Katie Holmes, el primer amor

Joshua Jackson y Katie Holmes en Dawsons Creek - Fuente: YouTube

Jackson y Katie Holmes se conocieron en 1998, cuando ambos fueron elegidos por Kevin Williamson para filmar la primera temporada de una serie cuyo destino era incierto. Eventualmente, Dawson’s Creek se convirtió en un suceso -sus seis temporadas están disponibles en Netflifx- en el que la actriz interpretaba a Joey Potter, una adolescente que buscaba salir del micromundo de Capeside, el pueblo apócrifo que nucleaba -al menos en el inicio de la serie- a personajes cuyos dilemas se entrecruzaban. Jackson interpretaba con ese carisma irrefutable a Pacey Witter, el adorable rebelde sin causa que se enamoraba de Joey, a pesar de que ella era por quien suspiraba su mejor amigo, Dawson Leery (James van Der Beek). La dupla Joey-Pacey fue tan exitosa que Williamson decidió que los personajes terminaran juntos, a pesar de que Dawson era el protagonista. En retrospectiva, la decisión no pudo haber sido más acertada. La química entre Holmes y Jackson traspasaba la pantalla.

Joshua Jackson y Katie Holmes en las instancias finales de la serie, junto a Kerr Smith GROSBY GROUP - LA NACION

Los jóvenes actores estuvieron de novios en los primeros años de filmación del programa que finalizó en 2003, pero lograron mantener un buen vínculo mientras el rodaje seguía su curso. En la actualidad, conservan un gran afecto el uno por el otro y la actriz siempre tiene palabras elogiosas para su ex. “Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora; es raro, pero es un vínculo parecido al de Dawson y Joey. Ha estado en el medio por tanto tiempo, me ayudó mucho, lo respeto como amigo y como profesional”, contó la actriz.

La reunión de los actores de Dawson's Creek - Fuente: PeopleTV

Jackson se acercó a Holmes cuando ella se apartó de la Iglesia de la Cienciología y se divorció de Tom Cruise para escucharla en un momento donde todos los flashes se posaban sobre ella. “Es como si te encontraras con un amigo de toda la vida, hablamos por teléfono y nos ponemos al día”, reveló el actor, a quien Holmes le contó cómo es ser madre soltera de su hija, Suri Cruise. “Fue muy lindo hablar con ella”, manifestó. En marzo de 2018, ambos se reunieron para las cámaras para una producción especial de Entertainment Weekly en la cual se pudo ver a casi todo el elenco de ese drama teen del que tantas otras producciones se nutrieron.

Diane Kruger y un proyecto que se quebró en pedazos

Joshua Jackson y Diane Kruger se conocieron en 2006, luego de que la actriz se divorciara de Guillaume Canet Evan Agostini - Invision/AP

Hay una imagen de Jackson con Kruger que pintaba de cuerpo entero su relación. Ella, impecable en una red carpet con copiosa lluvia; él, a un costado, dejándola brillar, pero sosteniéndole el paraguas. Lo que muchos fanáticos de Dawson’s Creek llamarían “un gesto clásico de Pacey Witter”, algo old school, pero romántico al fin y al cabo. Sin embargo, esa postal mostraba algo más: la adoración que sentía el actor canadiense por la actriz alemana, una que lo condujo a gestar un proyecto de familia que nunca pudo concretarse.

En 2016, la actriz ventilaba detalles de la ruptura, asegurando que ya la venía procesando desde hacía un largo tiempo; su ex, en cambio, se mostró dolido y optó por el silencio AP

Se conocieron en 2006, cuando Kruger recién firmaba los papeles de divorcio de su primer marido, el actor y realizador francés Guillaume Canet. Pasaban los años y la relación entre la actriz de Bastardos sin gloria y el actor de Fringe parecía cada vez más sólida. A ambos se los podía ver en infinidad de eventos, compartiendo estrenos mutuos y mostrándose como una de las parejas de Hollywood destinadas a perdurar, quienes convivían tanto en su casa de París como en la de Vancouver, e incluso en un departamento en Nueva York. Sin embargo, en 2016 llegó el anuncio que nadie esperaba.

“Diane Kruger y Josh Jackson han decidido separarse y permanecer amigos”, comunicaba un allegado a la pareja a la revista People. Si bien la primera parte del anuncio era correcta, muchos pusieron en duda la posibilidad de que ambos pudieran ser amigos, como sí lo era Jackson de Holmes. ¿El motivo? Los rumores que circulaban de un supuesto engaño de Kruger con el actor de The Walking Dead, Norman Reedus, con quien filmó una película llamada Sky en la que curiosamente también trabajó Jackson. En 2015, los rumores pasaron a ser certezas cuando se publicaron fotografías de la actriz junto a Reedus en una salida romántica. ¿Qué pasó en el medio? Kruger lo contó tiempo después con una honestidad brutal.

Diane Kruger comenzó una relación con Norman Reedus al poco tiempo de separarse de Jackson y a los dos años se convirtió en mamá Grosby Group - LA NACION

“Yo estaba en un lugar oscuro. Enfrenté dos muertes de familiares muy cercanos ese año, solo había mucha oscuridad y pérdida personal”, contó la actriz. Luego, en diálogo con Vulture en 2017, tampoco dio demasiadas vueltas. “Mi separación era algo que se veía venir, terminamos meses antes de cuando lo dijimos. Cuando tomé la decisión, ya no se sentía urgente. No te separás de la noche a la mañana después de una década de relación. Se sintió liberador”, expresó Kruger sin filtro alguno, y ya en compañía de Reedus, con quien tuvo una hija en 2018.

El dolor de Jackson y el silencio ensordecedor

Allegados al actor contaron que estaba devastado por la ruptura, tras diez años de relación AP - Archivo

A diferencia de Kruger, el actor de The Affair optó por el perfil bajo y no brindó declaraciones a la prensa sobre su separación. De todos modos, una fuente cercana a Jackson le reveló a la revista Us Weekly que se encontraba “devastado” no solo por la ruptura sino por el hecho de ver a su expareja junto a Reedus en público cuando apenas habían pasado semanas de la separación. La declaración del allegado a Jackson en cierto modo contradice la versión de Kruger, o bien ratifica que la decisión de romper el vínculo la tomó ella.

Lo cierto es que nunca sabremos qué ocasionó el desgaste ya que Jackson jamás aludió al tema, y pasó un tiempo visiblemente triste por lo sucedido.

Jodie Turner-Smith y un encuentro que cambió sus vidas

En noviembre de 2019, Jackson hizo su primera aparición pública con su ahora esposa, la actriz y modelo Jodie Turner-Smith Billy Bennight - AdMedia / Sipa USA

Dos años después de su ruptura con Kruger, Jackson conoció a la actriz y modelo Jodie Turner-Smith, como ella misma ha contado, en una gran fiesta. Se trató del festejo de cumpleaños del músico Usher, cuando pensaron que su vínculo no iba a perdurar. Para su sorpresa y la de los medios, al mes siguiente se los vio almorzando juntos en Los Ángeles, y luego caminando tomados de las manos. Cuando llegó el nuevo año, ambos realizaron posteos en sus redes sociales, pero sin etiquetar al otro. “2019, ya sos algo salido de mis mejores sueños”, escribió ella. “Ok, 2019, ya veo lo que traés”, apuntó él. Las imágenes tenían en común un atardecer que no dejaba lugar a las dudas. Estaban recibiendo un año juntos, el cual terminaron de la mejor manera posible: oficializando su relación.

"Cuando conocí a mi esposo, pasamos una noche juntos y pensábamos que eso terminaba allí" Jodie Turner-Smith sobre Joshua Jackson

En agosto, The Daily Mail informó que la pareja estaba realizando trámites para casarse, y a los pocos días hicieron pública su relación con una bella foto y la frase: “Dos personas que simplemente se agradan la una a la otra”. En diciembre de 2019, el casamiento ya era un hecho, y la actriz, además de hablar de su felicidad por la íntima boda, reflexionó sobre lo que generó en algunas personas.

“Mucha gente se molestó porque me casé con un hombre blanco. En los Estados Unidos, las relaciones interraciales no son aceptadas, y menos el matrimonio. De un lado como del otro hay un cierto rechazo. Yo lo sentí de parte de mi comunidad, es muy complejo, pero a la vez no quiero darle toda mi energía. Mucha gente dijo cosas horribles... así que voy a seguir preservándome”, explicó la actriz, quien tuvo su primera hija con Jackson en abril de 2020.

Mientras esperaban su nacimiento, ambos dialogaron mucho sobre dónde iban a criar a la pequeña, y finalmente consideraron mudarse al país natal de Jackson, Canadá. “No quiero criar a mis hijos en los Estados Unidos donde el racismo es tan predominante, no quiero exponerlos a tiroteos en escuelas, siento que todo se está yendo de las manos”, declaró la protagonista de Without Remorse.

De acuerdo a sus amigos, ambos están “obsesionados el uno con el otro” y suelen mirar películas o series en las que actuaron cuando no están juntos. “Yo miro las películas en las que actuó Joshua cuando por alguna razón estamos distanciados. Lo extraño mucho y él ama que yo esté obsesionada con él”, bromeó la actriz de 34 años que apareció en la vida de Jackson cuando él ya había perdido confianza en sí mismo y en los demás. “Somos muy parecidos, como un espejo el uno del otro”, dijo ella y agregó: “A veces nos miramos cuando pasa algo y no necesitamos ni hablar”.

“Feliz día al hombre que ve mi alma y tiene mi corazón”, le escribió su esposa en el Día de los Enamorados. “Gracias por elegir compartir tu luz conmigo, gracias por caminar este camino de la vida como mi esposa, gracias por traer nuestra hija al mundo. Este año ha sido el más feliz, un torbellino que llegó a mi vida. No veo la hora de ver qué nos traerán los próximos años, te amo”, fue el mensaje que le dedicó él en su cumpleaños. Enamorados, en su mundo y con perfil bajo. Jackson encontró el amor en una noche que, contrariamente a lo que creía su esposa, iba a ser tan solo el comienzo de la historia.