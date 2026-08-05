Mauro Icardi volvió a apuntar contra la Justicia por el embargo de su casa y fue tajante: “Mamarrachos”

Mauro Icardi volvió al ataque. Luego de que la justicia italiana autorizara el regreso de sus hijas Francesca e Isabella a la Argentina y tras varias publicaciones en las redes hechas con inteligencia artificial, apuntó contra la decisión de la justicia argentina que favorece a Wanda Nara: según trascendió, le embargaron por US$ 2.745.000 su “casa de los sueños” de Nordelta para asegurar la cuota alimentaria de las niñas.

Durante la noche del martes 4 de agosto, Icardi publicó una foto tomada en julio de 2026 del patio de su casa de Nordelta y escribió: “Cuanto más llena la Luna, más desesperados los que viven en la sombra”. Este fue el puntapié para cargar contra el embargo. “¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopian por la herencia de vida de US$ 3 millones que pretende para contentar a su ‘amiga’? ¿Los fundamentos del supuesto embargo cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, cuestionó.

Mauro Icardi reaccionó en sus redes sociales ante el embargo de su casa de Nordelta (Foto: Instagram @mauroicardi)

“¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad. La última vez lo pensaron un mes entero; dudo que se tarde lo mismo para pegarle una patada en el culo cuando es tan alevoso", siguió. “Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora, los 130.000 euros para las nenas y los 100.000 euros mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado. Les mando un beso, sigan probando. Cuanto más pidan acá, más pido en la justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entrenador, pocas palabras”.

El futbolista apuntó contra la justicia argentina (Foto: Instagram @mauroicardi)

El descargo de Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

El extenso descargo no terminó ahí. “Para ser fiel a mi estilo con la gente de mie*** con la que me toca lidiar, les cuento... Para ejecutar un embargo, primero tiene que haber una deuda, segundo hay que ir a juicio y tercero... ¿Tanto quil***o para embargar una suma que no llega ni al 20 por ciento del valor de mi casa? Siempre escuché la frase: ‘Los niños no comen ladrillos’ y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón de la entrada. Cómo les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso. (...) Si lo salpiqué a alguno, no se ofendan“.

En una siguiente foto mostró parte del living de su mansión. En la pared se pudo ver un gigantesco cuadro de él y María Eugenia “China” Suárez y preguntó si podía colgarlo o también iban a embargarlo. También se pudieron advertir tres cuadros más pequeños con la pareja como protagonista. “Aún recuerdo cuando las resoluciones escribían que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa. ¡Impresentable!”, arremetió.

Icardi mencionó a la China Suárez y mostró el interior de su casa (Foto: Instagram @mauroicardi)

El cuestionamiento de Icardi a la decisión de la justicia (Foto: Instagram @mauroicardi)

Para finalizar, volvió a apuntar contra el juez y le cuestionó por la suma de US$5.490.000 por “alimentos futuros” de sus dos hijas, insistiendo en que, como padre, le corresponde la mitad, US$2.745.000. “¿El otro 50 ya está embargado? ¿O cómo nos aseguramos la herencia en vida materna? Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar", sentenció.