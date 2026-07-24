El emotivo reencuentro de Maxi López con sus hijos tras el robo a la casa de Wanda Nara: “Juntos”

Mientras disfrutaba de la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, entraron a robar a la casa de campo de Italia de Wanda Nara, en la que se encontraban sus hijos y su madre, Nora Colosimo. La conductora fue quien comunicó lo ocurrido a través de sus redes sociales y aseguró que, junto a Maxi López, que también estaba en los Estados Unidos, iban a viajar de urgencia para reunirse con ellos y realizar los documentos que fueron robados. El jueves 23 de julio, el exfutbolista se reunió con los adolescentes y reveló cómo siguen los trámites y cuándo regresarán a la Argentina.

Tras la cobertura del Mundial, Maxi López regresó a Europa y se reunió con su familia. A través de sus historias de Instagram publicó una foto junto a Constantino y Benedicto, sus dos hijos menores con Wanda Nara, y Elle y Lando, los pequeños que tuvo con su mujer Daniela Christiansson, y escribió: “Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien”.

Maxi López se reunió con sus hijos tras el robo a la casa de Wanda Nara (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

En esta misma línea anticipó que cuando resuelvan la situación volverán “todos juntos” a la Argentina. “Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar”, cerró. Su hijo mayor, Valentino, se encuentra de vacaciones en Mallorca con sus amigos.

En cuanto al hecho de inseguridad, según revelaron en DDM (América TV), la Policía sospecharía de una persona que conocía la casa, puesto que, de acuerdo con las cámaras de seguridad, aparentemente los delincuentes sabían a dónde estaba lo que buscaban. “Los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño. Los ladrones fueron directo a la habitación. Es difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”, le dijo Nara a Guido Záffora e indicó que se llevaron pasaportes, bolsos, relojes, ropa, permisos de viaje y objetos de valor. “Fue todo organizado y premeditado”, le aseguró.

Qué se sabe del robo a la casa de Wanda Nara

Por otro lado, en el mismo programa comentaron que Mauro Icardi habría puesto en duda lo ocurrido y no querría poner su firma para tramitar la documentación para Francesca e Isabella. “Del lado de Mauro Icardi no hay voluntad de firmar. Dicen que ‘Wanda está mal asesorada’, que ‘secuestró a sus hijas’, que ‘las abandonó’ y que ‘a Wanda no le creemos el hecho delictivo’”, indicó Santiago Riva Roy. Este viernes, en tanto, el futbolista confirmó que está en Italia con María Eugenia “la China” Suárez.