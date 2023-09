escuchar

Aquel video de Ethan Hawke coqueteando con Rihanna que se volvió viral hace años sigue dando que hablar. En ese momento, el actor se había acercado a hablar con la cantante y su postura corporal sugería que estaba intentando generar algo más que una amistad con ella. El instante no solo le valió la burla de sus amigos sino también de su familia, en especial de su hija Maya.

En un nuevo video compartido por Variety, el actor, de 52 años, y su hija, de 25, bromearon sobre el incidente que ocurrió durante un juego de las estrellas de la NBA, en 2015. Ethan estaba con su hijo Levon, que hoy tiene 21 pero por aquel entonces tenía 13, sentado junto a la estrella pop. Las cámaras que estaban presentes ese día captaron al nominado al Oscar conversando animadamente con Rihanna.

“ Los paparazzi me agarraron coqueteando abiertamente con Rihanna ”, dijo Ethan en el video, antes de que Maya aclare entre risas: “Intentándolo abiertamente”.

“ Sí, intentando levantármela. Eso ha sido una gran vergüenza para la familia ”, respondió el actor, con tono humorístico. “Así que realmente estás tocando un nervio sensible”, agregó. “No, vos sos el orgullo de la familia”, le respondió su hija dulcemente, haciéndole saber que no le echa en cara su poco fluido intento de coqueteo.

Aunque Ethan podría haber dejado el incómodo momento en el pasado, a comienzos de este año resucitó el tema luego de que Rihanna arrasara en el show de medio tiempo del Super Bowl. En un posteo de Instagram publicado el 13 de febrero, el actor alabó la “brillante” actuación de la cantante y aprovechó la oportunidad para compartir una serie de fotos de él, Levon y Rihanna sentados junto a la cancha en el partido de básquet.

Las fotos captaban las maniobras estratégicas de Ethan durante su coqueteo. En la primera imagen se ve al niño sentado al lado de la cantante, pero luego su padre ocupa ese lugar para estar más cerca de la intérprete de “Umbrella”. “Espero que mi hijo sea capaz de perdonar a un padre por robarle su momento”, escribió Ethan en el pie de foto, reconociendo el factor vergüenza.

Maya también aprovechó el momento viral para burlarse de su progenitor en el Día del Padre del año pasado. La estrella de Stranger Things compartió un posteo de un fan en su Instagram en el que aparecían las fotos de Ethan y Rihanna en el All-Star Game, que decía: “Feliz Día del Padre específicamente a Ethan Hawke, que hizo que su hijo cambiara de asiento con él para poder coquetear a Rihanna”. A esta frase, añadió: “Feliz día, papá”.

Maya siguió los pasos de sus padres, Ethan y Uma Thurman. El actor reveló el momento en que se dio cuenta que su heredera iba a dedicarse a la actuación. Era 2009 y Sam Mendes lo dirigía en una producción teatral de Un cuento de invierno, de William Shakespeare. “No tenía niñera para Maya, así que la llevé al ensayo técnico, que es increíblemente aburrido”, contó durante la charla con Variety. “Hacemos toda la obra, paramos y empezamos nuevamente mientras ajustan las luces, sin estar con el vestuario”.

Pensaba enviar a Maya a casa en taxi mientras él y el resto del elenco repasaban la obra por segunda vez. Pero ella quiso quedarse. Maya decía: “¿Puedo verlo otra vez?”, recordó Ethan. “Es una obra de tres horas. Es Shakespeare. Yo dije: ‘Listo, ya está’. Si querés ver el ensayo general de una obra de Shakespeare dos veces seguidas cuando tenés 12 años... Tenés algunos problemas serios”, añadió entre risas. “Esto es lo que vas a hacer con tu vida”, sumó.

Ethan no intentó disuadir a sus hijos de convertirse en actores, pero fue sincero sobre los peligros de la fama. “No se trataba de castigarlos diciéndoles: ‘Deberías hacer esto o no deberías hacer lo otro’”, recordó Maya. “Cuando un joven era nominado a un Oscar, él decía: ‘Lo mejor que puede hacer esa persona es irse a un monasterio durante un año y no aceptar los siguientes 10 trabajos que se le van a presentar’. Con el tiempo, aprendí esa filosofía”.

