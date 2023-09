escuchar

Jennifer Aniston ha sido reconocida en múltiples ocasiones como una de las figuras más bellas de Hollywood. La actriz se sinceró varias veces sobre los tratamientos de belleza y salud a los que recurre, pero ahora ha sorprendido al revelar un particular ingrediente que consumió para intentar parecer más joven.

En una entrevista concedida a The Wall Street Journal, la célebre intérprete contó que, cuando se trata de verse rejuvenecida, está abierta a probar casi cualquier cosa al menos una vez en su vida. A partir de ahí, Aniston confesó que cuando una esteticista le recomendó un producto a base de esperma de salmón, no hizo más que despertar su curiosidad. La actriz optó por intentarlo, aunque no estaba del todo segura. “En primer lugar, dije: ‘¿Hablás en serio? ¿Cómo se obtiene el esperma de salmón?’”, recordó sobre su respuesta a la recomendación. Sin embargo, según dijo, después de hacerse el tratamiento facial, no necesariamente notó una diferencia en su apariencia física.

La estrella de Friends contó que no continuó usando el producto, un ingrediente de belleza coreano que ha ganado popularidad en los Estados Unidos y cuya aplicación sería beneficiosa para diferentes tipos de piel.

Algunos estudios han señalado que ciertos componentes presentes en los espermatozoides de este pez ayudarían a mejorar la curación de heridas en la piel y a disminuir la inflamación cutánea, por lo que pueden ser utilizados para las cicatrices del acné, las estrías y las ojeras.

En sus rituales de belleza, Aniston opta en cambio por inyecciones semanales de péptidos para combatir los efectos del envejecimiento. “Creo que ese es el futuro”, menciona en la entrevista. Esta no es la primera vez que la estrella se refiere al uso de este tipo de aminoácidos incluidos en diferentes productos para el cuidado de la piel. Desde 2020, la también empresaria promociona una marca de péptidos de colágeno, los cuales incluye en su desayuno al sumarlos a su taza de café o a los licuados que consume al comenzar el día.

Sin embargo, Aniston ha sido crítica respecto a ciertas prácticas y procedimientos. Durante una entrevista con Yahoo Beauty, en 2015, la actriz de 54 años se refería al envejecimiento, especialmente a las distintas situaciones a que se enfrentan las mujeres en la industria con el paso de los años.

“Existe esta presión en Hollywood con el avance de la edad. Creo que de lo que he sido testigo es de ver a mujeres tratando de parecer eternas con lo que se hacen a sí mismas. Estoy agradecida de haber aprendido de sus errores, porque no me estoy inyectando porquería en la cara”, decía. Y agregaba: “Las veo y se me parte el corazón. Pienso: ‘Oh Dios, si supieras cuánto mayor parecés’. Están intentando detener el reloj y lo único que ves es a una persona insegura que no se permite envejecer”.

En esta línea, este año la actriz sorprendió al enseñar sus canas en un video con motivo del lanzamiento de un nuevo producto de belleza, donde estaba a la vista el color de sus raíces capilares. Al hacerlo, Aniston recibió elogios de sus seguidores por mostrarse al natural.

“Universalmente, todos vamos a crecer y envejecer”, dijo la intérprete a E! News en 2022. “No se puede negar eso, eso es una garantía, pero podemos ser vitales y podemos estar prosperando en nuestro crecimiento como personas mayores”.

La expareja de Brad Pitt no solo se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de Hollywood, sino que también suele marcar tendencia por el estilo de vida saludable que lleva. En varias ocasiones, ha destacado lo importante que es para ella entrenar diariamente y llevar un plan de alimentación saludable que la haga sentirse bien.

Como hábitos imprescindibles de su día a día, la estrella se ha referido varias veces a la importancia de incorporar actividades como la meditación, tomar mucha agua, mover el cuerpo y tener un buen descanso. La actriz es devota de la práctica de pilates y del método de 15-15-15, que combina cinta, elíptica y spinning por 15 minutos cada uno.

LA NACION