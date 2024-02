escuchar

No pasa más de un día sin que los duques de Sussex se conviertan en el foco de los medios, sobre todo en las últimas semanas. El 5 de febrero, después de que el palacio de Buckingham anunciara que el rey Carlos III sufre “un tipo de cáncer” del que no se han dado muchos detalles, su hijo Harry emprendió un viaje a Londres para reunirse tan solo media hora con su padre y volver a Los Ángeles en menos de 24 horas, para poco después aparecer por sorpresa en una entrega de premios en Las Vegas. Si el gasto de combustible ya ha sido ferozmente criticado por la esfera pública, su nueva página web agitó más las aguas . La estrenaron el pasado lunes y, en ella, hacen uso de su escudo de armas como duques, algo que no pasó desapercibido para muchos, ya que decidieron dejar de ser miembros activos de la familia real británica en 2020.

Ante el revuelo, también porque en sus biografías no hay mención alguna a los Windsor, dos días después Meghan Markle lanzó un comunicado, justo antes de tomarse un vuelo rumbo Canadá para acudir a un evento relacionado con los Juegos Invictus. Un pronunciamiento público que no es habitual en ella, y en el que defiende con ímpetu su nueva plataforma y a sus creadores: “Hay una razón por la que he trabajado con Ryan y el talentoso equipo de Article durante una década: su atención al detalle, su creatividad y cuidado, y el enfoque reflexivo tanto del diseño como de la experiencia del usuario”.

Con esta nueva web, Harry y Meghan pretenden “dar forma a su futuro a través de los negocios y la filantropía”. Está controlada por “la oficina del duque y la duquesa de Sussex” y es una “ventana única” para todas sus actividades, según ellos mismos la definen. Al entrar en su antigua web (sussexroyal.com) aparece: “Este sitio se creó en 2020 y establece los flujos de trabajo del príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, antes de su mudanza a los Estados Unidos. Clic aquí para obtener más información sobre la pareja real y sus esfuerzos filantrópicos”. Un mensaje que redirige a su nuevo espacio virtual (sussex.com), que tiene enlaces a sus organizaciones: Archwell (la filantrópica) y Archwell Productions (su empresa para hacer negocios). Por lo tanto, utilizarán este espacio para compartir sus quehaceres y actualizaciones oficiales, manteniendo a sus seguidores informados, aunque se siguen resistiendo a reactivar su cuenta de Instagram.

Fuentes cercanas a la familia real consultadas por el diario británico The Daily Mail creen que la web es una flagrante violación al estricto acuerdo al que llegaron a cambio de desentenderse de sus deberes oficiales como parte de los Windsor y mudarse a California. Es decir, los duques “se acercan peligrosamente a utilizar su estatus real para obtener ganancias reales”, lo que supondría un gran desafío para el gabinete de comunicación de la corona británica.

Pocas horas después del lanzamiento, quien copó titulares fue Markle, quien estrenará un nuevo podcast con la plataforma Lemonade, cuyo objetivo es “hacer que la vida sea menos apestosa” con programas sobre sexo, psicología y temas referentes al colectivo LGTBI+. La exactriz estadounidense confesó que se siente “ilusionada” ante la realización de esta nueva serie de episodios audiovisuales. “Poder apoyar a una empresa fundada por mujeres con una cartera de podcasts que hacen pensar y son muy entretenidos es una manera fantástica de empezar este 2024. Nuestro plan de relanzar Archetypes para que más gente pueda acceder y de un nuevo podcast dinámico está en marcha”, compartió en su sitio web. El anuncio se publicó junto a un nuevo retrato de Meghan en el que enseña un reloj de la marca Cartier que perteneció a Lady Di, un nuevo guiño a su suegra. La fotografía fue tomada y difundida por su amigo Misan Harriman.

En 2020, Enrique y Meghan firmaron, a través de su compañía Archwell Audio, un contrato de 24 millones de dólares con Spotify para la creación de contenidos. Estrenaron la serie de audios a mitad de 2022 y finalizaron la colaboración con la plataforma a mitad de 2023. Archewell, que produjo 12 episodios y fue de los más destacados tras su estreno, fue un programa en el que Markle mantenía conversaciones con mujeres reconocidas de diferentes ámbitos, con invitadas como la diva del pop Mariah Carey, la estrella del deporte Serena Williams o la heredera y empresaria Paris Hilton.

